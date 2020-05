Piden de soluciones que protejan al trabajador sin ahogar a las empresas

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y titular de la Copal, Daniel Funes de Rioja, remarcó la necesidad de un mecanismo de seguro de desempleo que proteja al trabajador pero no ahogue y lleve a la quiebra a firmas.

Así lo afirmó luego de que Gobierno prorrogara hasta fines de julio la prohibición de despedir sin causa o por fuerza mayor.

“Hace tiempo que vengo diciendo que la Argentina tiene que tener seguro de desempleo. Desde 2001 estamos con emergencia económica y de empleo la mayoría de los años”, aseguró Funes de Rioja. Además, recordó que no hay una red de contención para los empresarios que no pueden abrir ni generar ganancias pero tienen que seguir afrontando sus obligaciones.

Sobre la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), señaló que el programa tiene una reglamentación muy estricta y para empresas de más de 800 personas hay un comité integrado por ministros que hacen la evaluación y estimó que “no le están regalando nada a nadie”.

“En los países centrales industrializados este soporte o ayuda lo reciben desde los directivos de Lufthansa hasta la última persona”, concluyó.