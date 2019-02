Pese al impulso del turismo, las ventas en Córdoba en enero cayeron 11,5%

El relevamiento difundido por Fedecom, que hizo mención de la mayor cantidad de gente eraneando en distintos puntos del país, sin embargo estimó que los turistas se mantienen “cautos”. CAME, en tanto, graficó que los clientes “compran lo justo”

Las ventas minoristas de los comercios pyme de Córdoba comenzaron el primer mes del año con una caída de 11,5% frente a enero del año anterior, aun con el movimiento turístico que ya es característico en la provincia, de acuerdo con los datos relevados por la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom). “Pese a que distintos informes indican que el turismo interno se ha visto favorecido por la devaluación y la mayor cantidad de gente que decide viajar por el país, las ventas no se han visto favorecidas. Las familias se mantienen cautas y el gasto es acotado”, reflexionó Ezequiel Cerezo, vicepresidente de Fedecom, mediante un comunicado de prensa difundido ayer.

“Enero se encontró con un cliente comprando lo justo”, fue la descripción que, por su parte, utilizó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para informar también una caída a escala nacional en torno a 11,6% para lo que son las ventas en comercios físicos. En tanto, el e-commerce en los comercios pymes del país creció 4,8%. “Los nuevos patrones de compras de los consumidores explican la diferencia entre ambas formas de ventas, aunque el comercio electrónico aún tiene bajo peso en el total (8%)”, indicó la entidad nacional.

De este modo, con el dato de enero, Córdoba acumula la undécima caída interanual consecutiva, en tanto que -según la CAME- en el ámbito nacional ya se acumulan 13 retracciones. Según Fedecom, la baja se siente con mayor intensidad en las localidades de Villa María, Córdoba capital, Río Cuarto, Río Tercero, Arroyito, Las Varillas y Alta Gracia. En efecto, el sondeo que realiza la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) entre los negocios de la capital reflejó una caída de 12,6% interanual. En enero, 77,4% de los comercios consultados por CAME en todo el país tuvo bajas anuales en sus ventas, con una desmejora frente a 72,1% de diciembre pasado. Sólo en 15,5% crecieron, mientras que en 7,1% se mantuvieron sin cambios.

Desempeño por rubros en Córdoba

De los 15 rubros relevados por Fedecom, todos ellos alcanzaron valores negativos en la comparación interanual respecto a las cantidades vendidas. Las caídas más pronunciadas se observaron en los rubros Bijouterie (-17,3%); Muebles (-16,6%); Indumentaria (-15,8%); Bazar y regalos (-14,2%); Electrodomésticos (-13,8%) y Textil (-13,3%); Calzados y marroquinería (-12,9%); yJoyería (-12,5%).

Respecto a las modalidades de pago, Fedecom informó que 49% de las operaciones de enero se realizó en efectivo, 41% con medios electrónicos y 10% con créditos propios de los establecimientos comerciales.

Expectativas comerciales

Las expectativas respecto a las ventas de febrero reflejan “la incertidumbre del contexto económico y el pesimismo de los comerciantes”, indicó Fedecom. Así,13% de los consultados considera que las ventas aumentarán, 45% que se mantendrán y 42% que disminuirán.