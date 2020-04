Pese a la “flexibilización” parcial, la cuarentena se mantendrá sin cambios en las grandes ciudades

El presidente Alberto Fernández admitió que se estudia que se eliminen las restricciones sólo para algunas actividades y de manera gradual. En tanto que, para el resto, seguirán más allá del próximo lunes 13

El presidente Alberto Fernández ratificó ayer que el aislamiento social preventivo y obligatorio se extenderá más allá del lunes 13, aunque admitió que se estudia que algunas actividades salgan de la cuarentena de manera gradual.

“Todos estamos seguros de que la cuarentena debe seguir. Estamos estudiando cómo focalizar en algunas actividades que parecen tener menos riesgos eventuales, nuevas excepciones. Los cambios en las grandes urbes serán ínfimos y, por el contrario, habrá más controles”, indicó en declaraciones periodísticas.

“Caminamos un trecho, pero todavía no llegamos a la meta”, dijo el mandatario y adelantó que tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como la Provincia de Buenos Aires deben prepararse para seguir en cuarentena en las mismas condiciones que las actuales, en tanto que para el resto del país, se trabaja para que determinadas actividades y rubros vuelvan gradualmente a la actividad. Justificó esa diferencia debido a que el movimiento de gente es menor en estos últimos distritos.

Consultado respecto de cuándo va a realizar el anuncio sobre el levantamiento de las restricciones. Fernández indicó que será cuando exista un panorama más claro en el interior. Al respecto, destacó que los gobernadores se comprometieron a aportar a la Nación información de los sectores y actividades prioritarios. Además, destacó que todos los mandatarios provinciales estuvieron de acuerdo en prolongar la cuarentena.

Al respecto, el presidente aseguró que se siente acompañado por gobernadores e intendentes en la emergencia sanitaria decretada por la pandemia de coronavirus.

El mandatario dedicó varios párrafos de su contacto con la prensa paraa elogiar a los gobernadores e intendentes: “Están poniendo garra, trabajo codo a codo y un compromiso enorme”, afirmó. También agregó: “Tengo mucha suerte de tener gobernadores como estos, se los dije a ellos ayer (por el martes), en la videoconferencia que tuvimos. Y lo mismo tengo que decir de los intendentes. Todos les están poniendo una garra y un compromiso enormes”.

Control de precios

El mandatario destacó la colaboración que prestan en esta emergencia los intendentes de Juntos por el Cambio como Jorge Macri (Vicente López), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Néstor Grindetti (Lanús), Gustavo Posse (San Isidro) y Guillermo Montenegro (Mar del Plata).

“Estamos dejando de lado las miserias y priorizando las fortalezas y las coincidencias que tenemos como sociedad. El otro día un empresario me dijo que iba hacer una donación más porque quería aportar más allá de las diferencias políticas que tenía conmigo”, indicó el presidente.

Asimismo, aseguró que los jefes comunales controlarán los precios en sus distritos mientras que el Gobierno nacional lo hará con distribuidores y grandes cadenas, para evitar la especulación en los precios.

También ratificó que se aplicará la ley de defensa de la competencia.

En este sentido consideró que el compromiso de muchos empresarios “es muy grande”, aunque -sostuvo- algunos tengan otra conducta.

En las intervenciones que ayer tuvo Fernández en los medios de comunicación bonaerenses, también se refirió a los sobreprecios en la compra de alimentos licitada por el Ministerio de Desarrollo Social y aseguró que se actuará contra la corrupción. “Si hay un corrupto se lo perseguirá y se lo sacará de sus funciones”, detalló el mandatario. “Ya el ministro (Daniel Arroyo) tomó acciones sobre lo que pasó. Eso que pasó no puede volver a pasar nunca más y si alguien hizo esto adrede, en esto soy implacable”, aseveró Fernández. Al respecto, se permitió parafrasear al ex presidente de Uruguay José “Pepe” Mujica, al recalcar que “quién quiera hacer plata no debe dedicarse a la política, si no a otra cosa”.

Por otra parte, también agradeció a los trabajadores de los bancos, a los encargados de los edificios, a las fuerzas armadas, a los que se ocupan de la seguridad y la salud por el trabajo que realizan.

“Tenemos una gran sociedad. Tantas veces nos mataron y seguimos cantando, como la cigarra”, cerró el Presidente con una cita a la compositora María Elena Walsh.