Peña dijo que Nación cubre la mitad del gasto de Córdoba y la Provincia lo acusó de falsedad

Aseguró que pese a ello, Córdoba cerró 2018 con “déficit del 7% en sus ingresos”. El ministro Giordano lo cuestionó por “desconocimiento” de los derechos y obligaciones propias del régimen federal al recordar que la coparticipación es fondeo que corresponde por ley a las provincias. Brugue y Nazario también se sumaron y Negri respondió

Por Alfredo Flury – aflury@comercioyjusticia.info

Un renovado y sorpresivo cruce se produjo ayer entre el Gobierno nacional y el de Córdoba luego que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, asegurara que la Nación financia el 50 por ciento del gasto primario de la administración de Juan Schiaretti y, sin embargo, la Provincia cerró con déficit del 7 por ciento de sus ingresos, en 2018.

La postura de Peña que formó parte de su exposición ayer ante la Cámara de Diputados, fue cuestionada por el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, y también por los diputados Juan Brugue y Adriana Nazario, ambos de Unión por Córdoba. En tanto, el radical Mario Negri, avaló la posición de Peña.

Con todo, luego, el jefe de Gabinete buscó bajar la tensión generada, al responder a los cuestionamientos que hicieron los legisladores por Córdoba en el mismo recinto.

En todo caso, la disputa no pareció exenta de parte de la carrera electoral de 2019, más allá de los puntos concretos expuestos por cada parte.

“Hay un claro desconocimiento del jefe de Gabinete en relación a las normas que fijan derechos y obligaciones de un Estado federal”, indicó por su parte a Comercio y Justicia el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano.

El funcionario recordó que la coparticipación federal de impuestos que en rigor explica casi el 60 por ciento de los ingresos tributarios de Córdoba, es un derecho de toda provincia fijado por ley de recibir parte de los recursos que aporta por impuestos coparticipables que se recaudan en cada distrito. “No puede sumar esos envíos como parte del financiamiento de la Nación, esa es plata de las provincias y en este caso de Córdoba”, dijo Giordano.

Si bien Peña no lo aclaró, es evidente que al mencionar que la Nación cubría “alrededor del 50 por ciento del gasto primario” de Córdoba, incluída en esa cobertura a la coparticipación y en menor medida a las transferencias corrientes y de capital por fuera de los giros automáticos.

Respecto del déficit, Giordano dijo que la Provincia cerró con superávit corriente y que en todo caso el déficit financiero fue producto, en parte, de que la Nación no cumplió los compromisos asumidos de afrontar parte de obras emblemáticas en Córdoba.

Este medio informó el viernes pasado que la Provincia cuantificó esa deuda por obras ya alcanzaba a 8 mil millones de pesos.

En tanto, Adriana Nazario replicó en duros términos a Peña. “Córdoba no tiene déficit, porque es una provincia que desde la salida de la crisis de 2001, más específicamente desde 2003, estructural y financieramente es superavitaria”, dijo y completó: “Suena no sé si a burla, pero decir que Córdoba tiene déficit fiananciero en 2018 del 7 por ciento… ¡Y claro! Si estamos haciendo las obras que debería hacer la Nación”, completó.

Sin embargo, en ese punto, los números avalan a Peña aunque con alguna aclaración.

Tal como informara este medio el 18 de marzo pasado, la Cuenta de Inversión arrojó un déficit financiero del consolidado de la Administración Pública No Financiera de 19.925,03 millones de pesos. En tanto, sólo la Administración Central informó un rojo de 4.399,4 millones de pesos.

Sin embargo, tal como indica el ministro Giordano e incluso lo sugiere Nazario, Córdoba siguió manteniendo un elevado ahorro corriente, parte del cual se usó para financiar el plan de obras cuyo volúmen determinó finalmente el quebranto en que incurrió la Provincia.

Parte de los fondos erogados por Córdoba que también provinieron de la toma de deuda, debieron haber sido cubiertos por la Nación a tenor de compromisos asumidos y firmados oportunamente para financiar la autovía a Río Cuarto, el cierre de la Circunvalación, el de Altas Cumbres y el puente sobre el San Roque.

Aún con el giro de esos fondos, igual hubiese habido déficit financiero consolidado porque además los recursos que reclama Córdoba, no son sólo de este año y de 2018, sino también de 2017.

Como fuere, Peña luego buscó bajar los decibeles de la postura.

“De ninguna manera consideramos un pase de facturas lo que describí, sino acciones positivas, no tengo dudas de que compartimos el criterio con el gobernador Schiaretti de que se ha podido trabajar muy bien en equipo. Y eso incluye la posibilidad de encontrar mecanismos de financiamiento para ciertas obras a través del esfuerzo que hace la Provincia”, dijo el jefe de Gabinete. Respecto al reclamo que tanto Nazario como Brugue realizaron por las obras comprometidas pero no financiadas por la Nación, Peña estimó que “es bueno poner sobre la mesa” las obras que han sido realizadas por la Nación en las provincias “no para facturar ni para pedir agradecimientos, sino simplemente para informar a la población”.

“Se acordó con el gobernador (Schiaretti) justamente que las obras más bien federales, como el caso de la ruta 19 o la 158 también, incluyan la renovación del aeropuerto, que implica 7.500 millones de pesos, mientras que las obras más locales seguirían siendo ejecutadas y financiadas por la Provincia. De todas maneras, tomo la inquietud respecto de la 158”, aseveró el funcionario luego de un reclamo planteado por Brugue.

En tanto, respecto a la posición de Nazario, dijo que “no hubo una intención de agresión con la cuestión del déficit” sino que “simplemente” marcó “lo que dan los números de Responsabilidad Fiscal”.

“Por supuesto (el déficit de Córdoba) tiene que ver con que la Provincia ha asumido obras y lo valoramos. Cuanto más estos ingresos nuevos para las provincias vayan a obras públicas, mejor.

Es muy discutible si esas obras correspondían a la Nación o no. Lo importante es que se hagan. Además, entendemos la presión que genera la situación económica en las cuentas de la Provincia”, concluyó Peña.

Previamente, el jefe de Gabinete había recordado cómo Córdoba pasó de ser una Provincia “discriminada” por el anterior Gobierno, a un de las más favorecidas con el envío de fondos.

En ese sentido, recordó que la Provincia se vió beneficiada fuertemente por el fallo de la Corte Suprema que, a días de asumir Mauricio Macri, habilitó girar el 15 por ciento de la coparticipación detraida previamente para financiar a la Anses.

En esa línea, recordó que la Naciónl “ha hecho 176 obras en Córdoba”, que significaron una inversión “de más de 1.700 millones de pesos”.

“Mejoramos la infraestructura urbana, hicimos calles y cloacas, construimos escuelas y jardines y hay, además, otras 233 obras en ejecución por más de 42.700 millones de pesos. A estas obras se suman 1.168 kilómetros de rutas y autopistas en ejecución, 492 kilómetros ya finalizados”, aseveró.

Peña destacó que “el 86 por ciento de las transferencias hechas en 2018 a la provincia fueron automáticas” y que “entre 2016 y 2018 la Provincia ha recibido, en pesos de hoy, 30.000 millones de pesos extra, con respecto a lo que recibía en 2015”, lo que supone “el equivalente a toda la inversión en obra pública que hizo la Provincia en 2018”.

Negri, en apoyo

Por su parte, el diputado nacional y jefe del bloque de la UCR, Mario Negri, salió a avalar a Peña. El también candidato a gobernador de Córdoba dijo que “es necesario dar un debate político, de cara a las elecciones del 12 de mayo, con datos reales, mirando a la cara a los ciudadanos. Hoy en la Cámara de Diputados, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, hizo un pormenorizado repaso de las obras e inversiones realizadas por el Gobierno de Cambiemos en cada provincia. Córdoba pasó de ser una de las cuatro provincias más discriminadas y maltratadas por el kirchnerismo a ser una auténtica prioridad de la Nación”, indicó.

“El dato clave que Marcos Peña puso sobre la mesa y que queremos discutir con el gobierno de Juan Schiaretti es que la Nación financia hoy la mitad de los gastos corrientes primarios de la provincia y que, pese a estas fenomenales transferencias de recursos, la Provincia terminó 2018 con un déficit del orden del 7 por ciento”, aseguró Negri.