Paro: Millonaria pérdida para el sector comercial, que alerta sobre la baja rentabilidad y el impacto en el empleo

Pese a que siete de cada 10 comercios de la ciudad abrieron sus puertas, la adhesión de los gremios ligados al transporte fue determinante para la escasa actividad. En todo el país, la CAME estimó una caída en la facturación de 9.745 millones de pesos

Pese a que la gran mayoría de los negocios, no sólo de la ciudad de Códoba, de toda la provincia y también del país, decidió abrir ayer sus puertas, la adhesión de los gremios ligados al transporte al paro nacional al que convocaron las centrales obreras fue determinante para que las pérdidas se cuenten de a millones en el sector comercial, que advirtió a su vez por la escasa rentabilidad y la incidencia de ésta en el empleo que genera.

“Entendemos que un paro de actividad no es la solución para ningún conflicto, ya que no sólo se perjudica al empresariado sino también a sus dependientes, es decir, a sus empleados, porque la pérdida de rentabilidad pone en riesgo la continuidad de las empresas y de las fuentes de trabajo que brinda”, expresó a Comercio y Justicia el vicepresidente de la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom), Ezequiel Cerezo.

La entidad realizó un relevamiento en el interior de la provincia, en donde observó que, en líneas generales, los comercios abrieron sus puertas con normalidad. “La mayoría de los comercios son pequeños, atendidos por sus dueños y no registran gran cantidad de empleados”, relató Fedecom, y agregó: “En el interior de la provincia, la movilidad del empleado mayormente no depende del transporte público, por lo que el acatamiento al paro fue significativamente menor”.

En las ciudades más grandes, como Villa María o Río Tercero, sí se observaron comercios cerrados por la adhesión del personal al paro.

“El movimiento en general fue mínimo, pero estuvo condicionado por la falta de actividad de bancos y entidades oficiales, aunque en algunas localidades del interior los municipios trabajaron con normalidad”, explicó el informe.

En la capital, en tanto, la actividad estuvo paralizada principalmente por la adhesión del gremio de transporte público, al que se sumaron también choferes de taxis y remises en 50%; además de la falta de actividad de entidades oficiales (colegios, bancos, universidad, y las administraciones públicas municipal, provincial y nacional).

En este caso, la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) informó que 69% de los comerciantes del área central atendió al público pese al paro.

“Al parar el país, pierde el Gobierno, pierde el empresariado, pierden las instituciones y pierden los trabajadores. Estamos aquí para alentar la mejora de nuestro sector”, indicó Darío Brasca, presidente de la CCC.

“Creemos fehacientemente que el paro no es la forma. Debemos unirnos en el diálogo, negociar, intercambiar posiciones, exponer nuestras preocupaciones y también escuchar. Pero, por sobre todo, unirnos y empujar para el mismo lado en pos del progreso de nuestro querido país”, agregó.

Millonario impacto nacional

En tanto, las pérdidas en la facturación del sector comercial nacional fueron de $9.745 millones, según la estimación de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que agregó que “la pérdida es muy fuerte dada la situación delicada del comercio pyme”. Para la CAME, “las medidas de fuerza que paralizan económicamente al país no ayudan a salir de la crítica situación de Argentina. Al contrario, la agravan porque perjudican, sobre todo, al pequeño empresario, que es la fuente de ingresos principal de miles de familias y genera 60% del empleo”, enfatizó.

Según CAME, 75,1% de los comercios del país abrió, pero vendió 50% menos que un lunes común. Sobre esos porcentajes y en función de la facturación diaria promedio de los comercios un día lunes, estimaron que dejaron de vender $9.745 millones. “El paro general dejó pérdidas muy significativas para el comercio”, agravado por “un contexto de caída en las ventas”, sostuvo.

Según CAME, “para muchos de los comerciantes, especialmente bares, restaurantes, indumentaria, calzados, difícilmente las ventas que se perdieron se recuperen en otros días, porque las familias vienen cuidando mucho el presupuesto y todo lo que es consumo de paso ya no vuelve”.