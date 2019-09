Paritarias: Schiaretti pagará $3 mil en dos tramos y “ahorrará” $7.000 mil millones

Incluye $1.400 en septiembre y $1.600 en octubre. Además, $1.000 y $1.300 a jubilados para ambos meses. El costo fiscal sólo para el primer mes será de unos $300 millones, muy inferior al que hubiese pagado si mantenía la cláusula gatillo. Cada punto porcentual suma $1.800 millones anualizado. Ahora, los gremios resuelven

El Gobierno de Córdoba oficializó ayer la propuesta salarial a los empleados públicos, que incluye sendas sumas fijas no remunerativas en septiembre y octubre, para luego sentarse a discutir los últimos dos meses del año.

La oferta, anticipada el miércoles por Comercio y Justicia, ya comenzó a debatirse en el seno de cada entidad gremial. Por lo pronto, el miércoles por la tarde, los sindicatos del sector público habían aunado criterios respecto a la negociación, con la idea de apuntar a que se mantuviera el pago de la cláusula gatillo, tal como venía ocurriendo hasta ahora.

Sin embargo, la Provincia confirmó que esa posibilidad quedó descartada, toda vez que la recaudación siguió mostrando una caída en términos reales, situación que hacía imposible sostener el ajuste por inflación de los salarios de los estatales.

En ese marco, ayer se conoció que la propuesta oficial incluye un pago de 3 mil pesos en dos tramos. En septiembre, la suma será de 1.400 pesos para activos y mil pesos para jubilados. En tanto, en octubre, el monto se elevará a 1.600 pesos para trabajadores en actividad y 1.300 pesos para los pasivos.

En el caso de los docentes, en septiembre, además del monto ya consignado, se pagará $70 por hora cátedra y con un tope de 2.800 pesos para las acumulaciones.

En cambio, para octubre, la suma fija alcanzaría los 1.600 pesos por cargo, 80 pesos por hora cátedra y con un tope de 3.200 pesos.

En principio, los gremios resisten esa oferta. Es que el aumento es por lo pronto no remunerativo por lo que no formará parte de los salarios una vez vencido. Además, salvo los casos de trabajadores de categorías iniciales o con poca antigüedad, para la gran mayoría, la suba traducida a un aumento porcentual es muy inferior a la inflación que debería haberse pagado por la cláusula gatillo, que llegaba a 3,98 por ciento, conforme la inflación de agosto pasado.

El tema comenzará a debatirse en cada gremio. En el caso de la UEPC, el análisis comenzó ayer y continuará el lunes en cada establecimiento con asambleas de una hora por turno. El martes 24 habrá asambleas de delegados en cada departamento y el miércoles 25 la asamblea departamental resolverá si acepta o no la propuesta oficial.

“Ahorro” millonario

Por lo pronto, la decisión del Gobierno provincial de avanzar con el pago de una suma fija y no mantener el ajuste por inflación significará un ahorro importante para las cuentas públicas.

Es que el costo fiscal de atender el pago del no remunerativo alcanzará en septiembre a unos 300 millones de pesos. Se trata de un monto sensiblemente inferior a los más de 7.000 millones de pesos extra y anualizado que hubiese implicado aplicar la cláusula gatillo con un aumento del cuatro por ciento que corresponde a la inflación de agosto pasado.

Es que además de una suba sustancial en el salario neto de trabajadores activos y en las prestaciones de los jubilados, habrá un ahorro producto de cargas patronales y aportes personales que no ingresarán a la Caja. En definitiva, se trata del costo fiscal total que incluye salario de bolsillo y aportes y contribuciones que ahora no se abonarán.

El esquema de suma fija no remunerativa replica en parte es mecanismo implementado a fines del año pasado a los empleados públicos, luego de desactivarse la cláusula gatillo.

Esa decisión implicó que si bien en el salario de bolsillo, los estatales cobraron un monto apenas por debajo de la inflación, luego, al momento de comenzar a debatir la paritaria 2019, partieron con una base salarial ciertamente inferior a la hora de aplicar aumentos porcentuales.

Ese punto es clave y es uno de los ejes de debate por parte de los gremios que buscarán que el esquema no se replique. En ese sentido, pedirán que luego, las sumas fijas pasen a conformar parte del salario con vistas a la discusión de 2020.