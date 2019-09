Paritarias: gremios avalan oferta de Schiaretti que logra aire en las finanzas

El SEP aprobó la propuesta ayer. En tanto, la UEPC decide hoy en asamblea general. No obstante, ayer, sólo tres de los 26 departamentos de la provincia votaron en contra. Incluye 3 mil pesos en dos tramos mensuales para luego sentarse a negociar el cierre del año. El ahorro para el Ejecutivo es sustancial, en plena crisis

El Gobierno de Córdoba logró oxígeno para las cuentas públicas en un momento clave, luego de que los gremios estatales avalaron la oferta salarial presentada por el Ejecutivo que incluye una suma fija para los meses de septiembre y octubre tanto para activos y jubilados, como reemplazo a la cláusula gatillo que rigió hasta el mes pasado.

Ayer, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) aprobó por mayoría la propuesta. En tanto, hoy será el turno de la asamblea general de la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC). No obstante, se descuenta que también la avalará. Es que ayer hubo asambleas departamentales para discutir la oferta. En ese marco, fuentes gremiales indicaron a Comercio y Justicia que, de los 26 departamentos, sólo tres votaron en contra: Capital, Colón y San Martín. En principio, de no surgir imponderables, la asamblea de hoy debería aprobar la propuesta por amplio margen al momento de la votación de los 132 delegados.

De resultar así, será una buena noticia para el Gobierno provincial. Es que el frente salarial se había convertido como nunca antes de una presión preocupante para las cuentas públicas, en función del peso que tiene sobre el gasto total y con una evolución que venía atada a la inflación, en línea con la aplicación de la cláusula gatillo vigente.

Ese incremento de las erogaciones no era acompañado por la suba de los ingresos por lo que el ahorro corriente había entrado en un proceso de deterioro progresivo que amenazaba incluso con licuarse por completo hacia fin de año.

Por lo pronto, el Gobierno provincial cerró el primer semestre con resultado económico deficitario de poco menos de mil millones de pesos. Ese quebranto que en rigor ocurre ya desde los últimos años y que incluye el consolidado de la Administración Pública No Financiera (APNF), siempre se producía ya en los últimos meses del año, no al cierre del primer semestre.

Como fuere, la suspensión de la aplicación del ajuste por inflación y su reemplazo por una suma fija, implicará una sensible baja del gasto salarial. Concretamente, el aumento que ahora aprobarán los gremios, implicará un costo fiscal sólo para septiembre de unos 300 millones de pesos. Si se hubiese aplicado la inflación de agosto en los haberes de septiembre, la suba de 3,98 por ciento hubiera disparado el costo fiscal a unos siete mil millones de pesos como monto anualizado, toda vez que, al ser un aumento porcentual, quedaba incorporado a la base salarial, no así el no remunerativo que percibirán ahora los agentes estatales.

La oferta oficial

La propuesta elevada por el Ejecutivo provincial incluye un pago de 3 mil pesos en dos tramos. En septiembre, la suma será de 1.400 pesos para activos y mil pesos para jubilados. En tanto, en octubre, el monto se elevará a 1.600 pesos para trabajadores en actividad y 1.300 pesos para los pasivos.

En el caso de los docentes, en septiembre, además del monto ya consignado, se pagará $70 por hora cátedra y con un tope de 2.800 pesos para las acumulaciones.

En cambio, para octubre, la suma fija alcanzaría los 1.600 pesos por cargo, 80 pesos por hora cátedra y con un tope de 3.200 pesos.

Alertan sobre creciente presión de la deuda provincial

Un informe del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES) concluyó que, producto de la devaluación ocurrida en 2019, los vencimientos de los servicios de la deuda pública de la Provincia de Córdoba se incrementaron más de 43 mil millones de pesos para los próximos cuatro años.

En ese marco, el documento señala que, sólo en 2020, la Provincia deberá afrontar vencimientos adicionales por 7.031 millones de pesos debido a la devaluación producida este año. Ese monto equivale a dos veces el presupuesto 2019 de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo que ejecuta programas como “Salas cuna”, “Córdoba con ellas”, o el “Programa de empleo y becas académicas” que incluye el Programa de inserción profesional (PIP) o el Primer paso (PPP).

Por lo demás, OTES alerta que desde 2015 a esta parte, la deuda creció 700 por ciento tras pasar de poco más de 15 mil millones de pesos al inicio de la gestión de Juan Schiaretti a más de 121 mil millones de pesos ahora.

En forma paralela, la entidad advirtió respecto a la fuerte exposición de la deuda respecto al dólar. Al 30 de junio, el pasivo en dólares representaba 92,95 por ciento del total. Sin embargo, tras la devaluación desde entonces, ahora excede 95 por ciento.

La deuda crecerá aún más en breve en función de los nuevos créditos tomados por el Gobierno de Córdoba o los que están en carpeta y que totalizan 500 millones de dólares, según anticipó Comercio y Justicia días atrás.