Las paritarias suman presión a las cuentas de Córdoba

El Ejecutivo oficializó a docentes la oferta de pagar un “gatillo puro” pero la propuesta se extenderá también al resto de los estatales. Además, hay una suba escalonada de la suma fija hasta llegar a $1.500 en abril. Costo fiscal sólo por no remunerativos llega a $3.100 extra, para activos y jubilados

El Gobierno de Córdoba mejoró la propuesta salarial a los docentes que ahora cobrarán aumentos conforme la evolución de la inflación hasta agosto inclusive para luego revisar los incrementos conforme la marcha de los precios, pero también de la recaudación.

Además, también recibirán un aumento del no remunerativo de mil pesos que en marzo pasará a 1.200 y desde abril y hasta enero de 2020 inclusive a 1.500 pesos aunque con tope de 3 mil para el caso de quienes ostenten más de un cargo.

La mejora, anticipada ayer por Comercio y Justicia, fue oficializada a los dirigentes de la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC) que ya la giraron a las bases para su discusión en asambleas escolares. En tanto, mañana habrá asambleas departamentales y el viernes se discutirá la propuesta en un plenario general.

El gremio admitió que se trata de una oferta “superadora” aunque evitó adelantar opinión luego del contundente rechazo que recibió la anterior propuesta en la asamblea de días atrás, negativa que derivó en un paro de 72 horas la semana pasada. Más allá de la suerte que corra en la asamblea de UEPC, la mejora deberá trasladarse ahora al resto de los estatales conforme una cláusula vigente en los acuerdos firmados oportunamente.

El incremento ofertado a los agentes públicos y que también se trasladará a los jubilados, recupera en parte el poder adquisitivo perdido en 2018 -en torno a 10 puntos porcentuales- al tiempo que mejora el horizonte de cara a este año aunque no asegura plenamente no ya lograr parte de lo perdido el año pasado, sino asegurarse empardar a la inflación de 2019.

Como fuere, por el lado del Ejecutivo, implicará una presión extra a las arcas provinciales en un contexto de fuerte baja de la recaudación en términos reales.

Está claro que la estrategia de la administración de Juan Schiaretti es clausurar lo antes posible eventuales conflictos con los estatales para un año que tiene una cargada agenda electoral con comicios provinciales y municipales el 12 de mayo, las primarias nacionales en agosto y las generales en octubre próximo.

En todo caso, luego se evaluará cómo afrontar los incrementos en caso que la inflación no desacelere y la recaudación siga en baja.

De acuerdo con datos elaborados por este medio, el costo fiscal sólo del no remunerativo será de al menos 3.300 millones de pesos hasta enero de 2020. Es incierto por ahora suponer cuál será el impacto de los aumentos salariales ajustados por inflación hasta agosto.

Con todo, será ciertamente diferente al que el Gobierno tenía pensado originalmente, con la oferta que ya votaron el resto de los gremios.

Es que aquella propuesta incluía la aplicación de cláusula gatillo hasta junio inclusive y luego revisión en función de la recaudación pero con un mínimo garantizado de 23 por ciento de aumento a octubre.

En función de la dinámica de precios actual y proyectando un escenario posible, es muy probable que la inflación acumulada a agosto se ubique entre 25 y 27 por ciento, muy por encima del 23 por ciento que el Gobierno provincial aseguraba pagar a los gremios hasta octubre.

Esa proyección propia surge de impactar el 3,97 por ciento ya oficializado de aumento de precios en enero y suponer aumentos sucesivos de 3,5 por ciento en febrero, tres por ciento en marzo, abril, mayo y junio y 2,5 por ciento en julio y en agosto.

Se estima que la evolución de los precios cedería aún más hacia el último cuatrimestre del año. No obstante, habrá que aguardar la evolución del dólar, por ejemplo, para ver cómo seguirán los precios. Por ahora en la Provincia prefirieron la cautela y evitaron hablar respecto a un eventual rechazo del gremio docente a la nueva propuesta. En esa línea, nada se mencionó respecto así habrá margen para una oferta superadora a la que ayer se elevó a la UEPC.

La oferta oficial

Con relación al aumento propuesto ayer a los docentes pero que se hará extensivo al resto de los empleados públicos, incluye cinco por ciento de aumento con los sueldos de febrero -todos ya lo cobraron a excepción de los docentes que no aceptaron la propuesta salarial original- y luego aplicación plena de cláusula gatillo hasta agosto inclusive. Desde entonces, se irán cotejando la evolución de los precios minoristas pero también de la recaudación que por ahora viene mostrando una profunda caída a valores constantes. Quedó eliminado el 23 por ciento asegurado para octubre. De hecho, ese porcentaje, tal como viene la inflación, se alcanzaría mucho antes.

En tanto, en relación al no remunerativo, los mil pesos originales que se pagarían desde febrero y hasta enero de 2020, ahora tendrán un aumento escalonado.

Así, se mantienen los mil pesos en febrero -820 pesos a jubilados y 615 pesos a pensionados- pero ya con los sueldos devengados en marzo, esa cifra aumenta.

Serán 1.300 pesos para los activos, 1.066 pesos para jubilados y 799 pesos para pensionados.

En tanto, con los sueldos de abril y hasta enero de 2020, la suma se elevará a 1.500 pesos para los trabajadores en actividad, 1.230 y 922 pesos para jubilados y pensionados, respectivamente.

Régimen especial para los docentes

Con todo, por la especificidad del trabajo docente, el aumento del no remunerativo tiene sus particularidades. Concretamente, los mil originales para febrero podrán ser de hasta 2.000 pesos en caso de aquellos que tengan más de un cargo. En tanto, el valor de la hora cátedra será de 50 pesos.

Con los haberes de marzo, los 1.300 pesos por cargo, podrán llegar hasta 2.600 pesos para quienes tengan más de uno y la hora cátedra subirá a 65 pesos.

Finalmente, desde abril, el tope por más de dos cargos será de 3 mil pesos, la hora cátedra de 75 pesos y el módulo por jornada extendida de 150 pesos.