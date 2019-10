Para Schiaretti, la pobreza alcanzó 37%, pero cayó por incidencia de planes sociales

Es incluso superior al 36,6% que relevó Indec. Afecta a 612 mil personas. La indigencia alcanza 6,8% de la población, 2,6 puntos por debajo del registro del organismo nacional. “Puede haber diferencia del muestreo”, dicen desde Córdoba. La incidencia de políticas sociales redujo 1,5 y 2,3 puntos ambos indicadores, aseguró el Gobierno

El Índice de Pobreza en el Gran Córdoba alcanzó en el primer semestre de 2019 a 37 por ciento de la población, esto es 612 mil personas, según datos de la Dirección de Estadísticas y Censos del Gobierno de Córdoba. La cifra es levemente mayor al 36,6 por ciento relevado por Indec que contabilizó 568.460 individuos en esa condición.

En tanto, la indigencia se ubicó, para el Gobierno provincial, en 6,8 por ciento, que en la práctica impactó en 112 mil personas. Ese porcentaje difiere sensiblemente del informado por Indec, para el que las personas que no llegaban a cubrir sus necesidades básicas alimentarias alcanzó 9,4 por ciento, esto es 145.593 habitantes.

Llama la atención esa importante diferencia. Es que si bien para ambos organismos tanto pobreza como indigencia subieron respecto a igual semestre del año pasado, en el caso del segundo indicador hay una sensible brecha.

“Puede que tenga que ver con las diferencias de las muestras relevadas, que en el caso de Indec incluyó 900 casos y para la Provincia 1.300 además de incluir más barrios y situaciones”, argumentó a Comercio y Justicia el director de Estadísticas y Censos de Córdoba, Héctor Conti.

En rigor, el Gobierno provincial comenzó a calcular sus propias estadísticas luego de que -tiempo atrás, al momento en que el Indec reactivó la medición de pobreza e indigencia- se registró para el caso de Córdoba un sustancial aumento en esos indicadores, que la ubicaron como el distrito con mayores problemas sociales del país.

Por lo demás, esta vez Córdoba quedó muy lejos de otros distritos, con índices ciertamente alarmantes.

Como ya es habitual, el Gobierno provincial, además de medir la evolución de ambos índices respecto al semestre anterior, sumó la incidencia de los denominados Planes No Monetarios (PNM) implementados por la administración de Juan Schiaretti para verificar cómo impactaron en una mejora en la situación de personas afectadas por la situación de pobreza e indigencia a partir de la caída de sus ingresos respecto al límite de las canastas básicas totales y alimentarias.

En ese marco, los resultados muetran que los planes no monetarios relevados en la encuesta lograron sacar de la condición de indigencia a 38 mil personas y de la pobreza a 25 mil habitantes. Asimismo, se observó que 93 por ciento de las personas en condición de indigencia y 89 por ciento de las personas en situación de pobreza residen en hogares beneficiarios de al menos uno de los planes no monetarios relevados.

Según el relevamiento de la Provincia, considerando los ingresos monetarios, el porcentaje de pobreza se ubicó en 37 por ciento (612 mil personas, incluyendo a la población indigente), significando un incremento de 3,3 puntos porcentuales respecto al segundo semestre del año 2018 y de 6,9 puntos sobre el primer semestre de ese mismo año. Al incorporar el impacto de los planes no monetarios, la cifra desciende a 35,5 por ciento, esto es 1,5 puntos porcentuales menos (abarcando a 587.000 personas). Así, la cantidad de personas en situación de pobreza no indigente se reduce 5 por ciento, por lo que 25 mil personas salen de esta condición, siempre según la Provincia.

Con respecto a la indigencia, se ubicó en 6,8 por ciento (112.000 personas), dando cuenta de una estabilidad en la tasa respecto al semestre anterior y un crecimiento de 1,9 puntos porcentuales respecto al primer semestre del 2018. Al considerar el impacto de los planes no monetarios, la cifra disminuye 2,3 puntos porcentuales, ubicándose en 4,5 por ciento (74 mil personas). Esto significa que el porcentaje de personas en condición de indigencia se reduce 34 por ciento y 38 mil personas salen de ella , indicó el Gobierno provincial.

A la hora de computar el impacto de los PNM, la Provincia informó que incluyen los planes Paicor, Más leche, más proteínas, Alimentos para Celíacos Comedores (copa de leche) y Comedores adultos mayores.

En el caso de Transporte, contempla el Boleto Estudiantil, Boleto Obrero, Boleto Adulto Mayor y Boleto Social.

Finalmente, también contempla las tarifas sociales eléctricas, de agua y el Impuesto Inmobiliario.

Por lo demás, el relevamiento del Gobierno provincial incluyó además de la ciudad de Córdoba, localidades del Gran Córdoba como La Calera, Río Ceballos, Villa Allende e incluso hasta Agua de Oro, además de Malvinas Argentinas y Guiñazú, entre otros.