Para no caer en la pobreza, una familia necesitó casi 22 mil pesos

El Centro de Almaceneros de Córdoba (CAC) estimó que una familia tipo, de cuatro miembros, necesitó al menos 21.962,11 pesos para no caer bajo la línea de la pobreza.

En tanto, ese mismo grupo familiar precisó de 13.616,43 pesos para no caer en la indigencia.

El dato refleja un incremento de 4,2% en la Canasta Básica Total (CBT) y de 5,34% en la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que lleva un acumulado de 31,31% en lo que va del año y podría cerrar 2018 con un 40% de incremento total.

Además, del relevamiento preliminar hecho por el Centro de Almaceneros surge que una persona adulta necesitó 4.406,61 pesos para no ser indigente y 7.107,48 pesos para no ser pobre.

Por otra parte, la entidad empresaria también proyectó lo que será la suba para todo el año. En ese sentido, estimó en 40% el incremento que tendrá la CBA.

Finalmente, la entidad informó que la inflación real proyectada para 2018 alcanza 34,5%.