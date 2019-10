Para Melconian, habrá emisión monetaria y el control de cambios “llegó para quedarse”

Uno de los economistas invitados a disertar en el marco del 12º Coloquio “Industria, un puente hacia el desarrollo”, fue Carlos Melconian quien, fiel a su estilo, refirió, mediante una metáfora sobre el vómito, que lo peor de la crisis aún no llegó.

“Ahora estamos con un resultado electoral que ha profundizado la mirada sobre la transición. Si hubiera quedado Macri más cerca de ser reelecto, la cosa hubiera pasado por lo que iba a hacer que hasta ahora no hizo. Pero no fue así y se gatilló una complicación en los mercados que complicó todo”, dijo, y agregó: “En la transición empezó a jugar un rol menor la inflación y las tasas de actividad. Ahora la cosa está enfocada en la deuda, el dólar y la tasa de interés”.

Luego y haciendo referencia a la macroeconomía, habló de la deuda y aseguró que este año va a haber déficit fiscal “porque al déficit cero no vamos”.

En este escenario, aseguró que el Gobierno va a emitir moneda. Según afirmó, será equivalente a 20% de la base monetaria porque se debe hacer frente al pago de jubilaciones. Consideró que la emisión monetaria deberá hacerla este Gobierno o, si gana el 27 de octubre, la administración de Alberto Fernández. “Incluso puede hacerse antes de la transición, pero eso seguro va a ocurrir”, dijo.

Al respecto, detalló que la emisión monetaria es la “contracara” del préstamo de 57 mil millones del FMI, y agregó: “Los cinco (mil millones) que faltan van a venir si Macri se arrima en la primera vuelta; si no, no y quedarán para lo que haya que ponerle al próximo gobierno. Porque ya nos dieron 45 (mil millones)”.

Por otra parte, se refirió al “cepo” parcial impuesto para la compra de divisas y al “reperfilamiento” de la deuda, y anticipó que no se retornará al tipo de cambio libre. “Argentina no va a una renegociación de la deuda a la uruguaya, va a una quita. Después habrá que ver si esa quita es de capital neto, de intereses o de qué. Esa discusión no empezó. Viene esa negociación y va a ser larga”, anticipó.

Asimismo, reflexionó que después de ello no se deberá tomar más deuda. Al respecto, volvió a recurrir a una analogía para explicar por qué considera que no fue bueno que le abrieran la posibilidad de deuda “tan rápido” a Argentina: “No sabemos tomar dos copas de vino para la dieta mediterránea, nos vamos a la botella”, afirmó.

Por otra parte, aseguró que tampoco hay que aumentar el gasto porque “si se recibe financiamiento no se debe aumentar el gasto”.