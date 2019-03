Para Dujovne, estamos “claramente mejor” y la economía comenzó a generar empleo

Dijo que el repunte comenzó en diciembre. También destacó la mejora en las exportaciones y que no le preocupa el tipo de cambio. Por su parte, Sica defendió el nivel de tasas hasta tanto se estabilice

la macro

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que la economía comenzó a recuperarse a partir de diciembre pasado y que el crecimiento de las exportaciones en 2019 será de dos dígitos, no sólo por la cosecha récord, sino porque “están madurando muchas de las reformas que implementó el presidente (Mauricio) Macri cuando asumió en diciembre de 2015″.

“A veces se olvida el punto de partida. En el año 2016, comenzamos a corregir los desequilibrios. En el año 2017, empezamos a ver los resultados con una economía que crecía al 3%, con crecimiento del empleo y caída de la pobreza. Ese proceso se estaba acelerando en el primer trimestre del 2018, y de repente sufrimos los shocks”, señaló Dujovne.

En esa línea, aseveró que “ese programa nunca se abandonó” y agregó: “Entramos a la crisis de 2018 con determinadas reglas de juego y salimos con las mismas. Eso es inédito en la Argentina, que siempre intentó resolver los problemas expropiando a alguien y esto no pasó. Al salir de la crisis con las mismas reglas de juego, la Argentina sigue construyendo institucionalidad”.

A su vez definió que la economía hizo piso en noviembre, “desde ahí ha empezado una recuperación lenta, se ve mes a mes y se va a ir sintiendo lentamente” y destacó: “Estamos en una situación claramente mejor”.

Al ser consultado sobre el desempleo, mientras se aguardan los datos oficiales del último trimestre de 2018, Dujovne aseguró que desde la recuperación de diciembre “se está generando empleo” y añadió que “el salario también comenzó a recuperarse desde principio de año”.

“Los datos provisorios nos muestran que desde enero la economía argentina está generando empleo. Lentamente hemos comenzado a retomar el camino de crecimiento en el que veníamos en 2017″, sostuvo.

Respecto al dólar, Dujovne dijo: “Estamos muy tranquilos con el esquema que tenemos”.

“Argentina tiene el mismo tipo de cambio que en septiembre del año pasado. No es un esquema fijo, pero arrancamos a $40 y estamos a $40. Argentina genera dólares de manera estructural, genuina. El año pasado estábamos en déficit, ahora estamos en superávit, por el turismo, por el comercio, que generan excedente de dólares aun antes de la cosecha”, concluyó el titular del Palacio de Hacienda.

Aseguró que “los atajos no nos llevaron a ningún lado” y afirmó que se están resolviendo los problemas. “A alguien que está pensando “¿esto cómo sigue?” yo le diría: ‘La economía comenzó a recuperarse en diciembre lentamente y va a continuar en esta senda de crecimiento con un fuerte impulso de las exportaciones”, concluyó Dujovne.

Sica y las tasas

Por su parte, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, reconoció que las altas tasas de interés “afectan al sector productivo” pero señaló que “tienen que seguir” para estabilizar la macroeconomía, particularmente en un año con definiciones políticas en virtud de la elección presidencial.

“Es una tasa de compromiso que tiene que seguir hasta que estabilicemos la economía y, además, sería menor si no estuviéramos en un año político”, explicó Sica durante un encuentro organizado por el Rotary Club de Buenos Aires.

El funcionario también señaló que “los procesos de ajuste son dolorosos y llevan más tiempo de lo que uno puede estimar”.

Asimismo, admitió que “las altas tasas de interés afectan al sector productivo” aunque destacó que el objetivo de mantenerlas en estos valores no es otro que lograr “la estabilidad macroeconómica“ al tiempo que lamentó que no se haya mantenido la tendencia a la baja que las tasas mostraron “durante los meses de enero y febrero”.

Respecto de los factores que se requieren para bajar la inflación Sica señaló: “Necesitamos consistencia tanto en el frente fiscal como en el monetario, además de ser competitivos en los mercados. El reacomodamiento de los mercados nos va a llevar a una inflación de un dígito”, explicó.

“Hasta el propio presidente (Mauricio Macri) reconoció que pensábamos bajar la inflación con mayor rapidez pero estamos frente a una batalla cultural. De hecho, en los últimos 50 años el promedio anual de inflación fue del 60%, sacando los picos de hiperinflación”.

Sica también se refirió a las inminentes negociaciones salariales para las cuales “hay plena libertad y en las charlas que mantenemos con sindicatos y empresarios no vislumbramos una negociación salarial conflictiva”.

“Vemos que hay percepción en ambas partes que estamos saliendo de una crisis y creemos lógico que se firmen acuerdos anuales con revisiones semestrales”, enfatizó el jefe de la cartera de Producción.

El ministro refirió que uno de los desafíos es “terminar con la secuencia de las últimas décadas con un PBI per cápita que casi no ha crecido de 30 años para acá”.

En ese mismo período, según Sica, se ha crecido “menos de uno por ciento promedio en términos anuales, con una baja tasa de inversión y un desmesurado crecimiento del mercado de trabajo informal”.

Añadió que su gestión pretende ir en dirección a “una economía moderna y más competitiva, con mejoras transversales, en el marco de una macroeconomía estable, que sin dudas es una condición necesaria”.

“Los procesos de ajuste son dolorosos y llevan más tiempo de lo que uno puede estimar. Reconozco que hay decisiones que duelen en el corto plazo, como los ajustes tarifarios. Sin embargo, el costo que estamos pagando por la crisis del año pasado empieza a despejar la incertidumbre”, aclaró el ministro.

El ministro cuestionó, además, el impuesto a las exportaciones (retenciones) que a su juicio es “contradictorio y se puso en marcha para estabilizar la economía de manera temporal hasta el 2020”.