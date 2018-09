Home > Economía > Otra subasta del BCRA no logró contener la volatilidad del mercado

Luego de los discursos de Macri y Dujovne, el dólar saltó este lunes 2,6% para cerrar en $38,98 promedio para la punta vendedora del segmento minorista, pese incluso a las ventas de reservas realizadas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que subastó US$100 millones a un precio promedio de corte de $37,97.

Esta nueva suba de la divisa estadounidense se registró en un día feriado en Estados Unidos, por lo cual se esperan nuevos movimientos para la jornada de hoy.

Respecto de la tendencia alcista del billete verde que parece no tener techo, ayer se conocieron distintos informes de universidades en los que se precisa que, en lo que va de 2018, el dólar acumuló una suba de 100%.

“La inestabilidad financiera que se desarrolló en nuestro país desde el segundo trimestre del año ya se propagó al resto de la esfera económica. Pasadas dos terceras partes de 2018, se puede hablar ya de una crisis económica de magnitud significativa”, indicó un nuevo informe del Módulo de Políticas Económicas del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda (Undav).

“Uno de los rasgos más claros de la inestabilidad actual es la rotunda caída de reservas. Argentina perdió más de U$S 10.600 millones en poco más de dos meses, lo cual representa más de dos tercios de la primera cuota del acuerdo con el FMI”, advirtió la Undav.

“Como producto de la inestabilidad cambiaria, distintas medidas de ingresos locales sufrieron una licuación fenomenal, medidas en moneda extranjera. Por caso, las jubilaciones cayeron desde los U$S310 en enero de 2016 a U$S213 en la actualidad (-31,3%), mientras que el salario mínimo pasó de U$S 437 a U$S 263, lo cual representa una merma del -39,8% en igual período”, indicó el informe.