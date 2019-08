Nueva ronda de aumentos: suben Aguas Cordobesas y cooperativas eléctricas; el resto analiza costos

La primera solicitó 10,02% y las segundas, 6,5% promedio. En tanto, EPEC estudia el impacto de la devaluación para otra suma trimestral. Mestre dijo que aportará más fondos para el transporte, pero no cubre toda la minuta

Las tarifas de servicios públicos volverán a incrementarse nuevamente en los próximos días, en parte por costos atrasados pero ahora, después de la fuerte devaluación, por la presión del alza del dólar de manera directa o indirecta sobre rubros claves para cada prestación.

Por lo pronto, el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) ya analiza sendos planteos de Aguas Cordobesas y de las cooperativas eléctricas del interior.

En el primer caso, la Mesa de Revisión Tarifaria estudia un pedido de aumento de 10,02 por ciento presentado por la compañía a partir de los mayores costos en el período enero-abril.

Se trata del tercer planteo de la empresa en menos de un año y producto de una suba mayor que ocho por ciento en los costos de prestación. Es que, según el contrato de concesión, la compañía puede solicitar ajustes tarifarios cada seis meses o cuando los costos superen ocho por ciento, lo que ocurra primero.

En ese marco, Aguas venía activando la cláusula semestral hasta los últimos meses del año pasado cuando, producto de la devaluación y su impacto en la inflación, recurrió a solicitudes de aumento por períodos menores. En este caso, el planteo que ya obra en poder del Ersep será el tercero en su tipo.

A tenor de la nueva devaluación, es casi un hecho que antes de fin de año la empresa presentará otro planteo tarifario.

Por el lado de las cooperativas, el ente regulador estudia un pedido de 6,5 por ciento promedio para las más de 200 entidades del interior.

La suba corresponde al segundo trimestre del año, según confiaron a Comercio y Justicia fuentes del ente regulador.

Sin embargo, la nueva situación de la economía luego de la devaluación posterior a las PASO, plantea otro escenario que llevará a revisar costos, según indicaron desde el sector. Por ahora, el tema no está definido.

Mientras, desde EPEC siguen con “preocupación” la nueva situación luego del alza del dólar.

La empresa aplicó desde el primero de enero una suba de 12,14 por ciento por aumento del Valor Agregado de Distribución (VAD) aunque por costos del año anterior. Después, “congeló” tarifas durante el primer semestre luego del pedido del Gobierno nacional a las provincias de adherir a la suspensión de subas en el costo de la energía mayorista. Sin embargo, ese cepo no rigió para los clientes comerciales, pymes e industriales por lo que hubo dos aumentos más por esa vía. Uno en mayo y otro desde el primero de agosto pasado, de tres por ciento promedio. Esa suba no rigió para los residenciales.

Sí, en cambio, aplicó un nuevo incremento del VAD desde julio para todas las categorías de usuarios, de 10 por ciento promedio.

El próximo ajuste debería regir desde octubre luego del análisis trimestral de costos del período julio, agosto y septiembre.

Pero la nueva situación obliga a recalcular el panorama. Según datos a los que tuvo acceso este medio, la empresa sigue con atención y día a día el nuevo escenario. Es que EPEC tiene un alto componente de insumos que se mueven a valor dólar y también tiene una deuda, particularmente un bono por 100 millones de dólares, impactado por el alza de la divisa.

En ese marco, fuentes consultadas señalaron que trabajan en un amplio plan de reducción de costos, más allá del que venían aplicando ya desde principios del año pasado.

“Hay una optimización de los stocks, clave en esta instancia y que en algunos casos nos permite postergar algunas compras”, admitieron.

También se trabaja sobre el recupero de deudas y la mora temprana, en momentos en que la caída del poder adquisitivo del salario lleva a que muchos usuarios dejen de pagar o se atrasen en obligaciones como los impuestos o eventualmente los servicios.

La idea es aguardar a que culmine el trimestre para recién presentar el planteo tarifario. Sin embargo, todo estará también supeditado a cómo evolucione la crisis.

Tarifas del transporte

Mientras tanto, se esperan inminentes definiciones respecto a las tarifas del transporte urbano e interurbano, cuyos costos de prestación también resultaron golpeados por la crisis y la suba del dólar, tal como informara este medio la semana pasada.

En ese contexto, ayer, el intendente Ramón Mestre aseguró que la Municipalidad de Córdoba erogó otros 10 millones de pesos y mañana (por hoy) sumará otros 17 millones de pesos extra para cumplir con el aumento para los choferes del transporte urbano acordado en paritaria. La intención según explicó es para evitar paros y asambleas.

“Hace 45 días venimos haciendo el esfuerzo para afrontar todo con recursos propios, y llevamos 60 millones de pesos puestos para evitar el aumento”, explicó el intendente y advirtió que un ajuste en la tarifa actual es “la última herramienta”, y que “la coyuntura económica nos pone en una situación incómoda”.

El jefe comunal volvió a remarcar que es la Nación pero particularmente el Gobierno de Córdoba el que debe aportar para afrontar los mayores costos “en virtud del Pacto Fiscal que firmó. Allí, los artículos 10 y 11 son claros, respecto a que deben afrontar con subsidios, los inconvenientes con cuestiones tarifarias”.

Sin embargo, el tema ya no pasa sólo por cubrir los mayores costos salariales. De hecho, este medio indicó que el problema ahora es el resto de los rubros que integran la minuta de costos, impactados por la devaluación.

Fetap presiona a la comuna para que defina alguna alternativa. O bien sigue con los subsidios, pero ahora con un mayor volumen de aportes o define un incremento de tarifas. Un mix entre ambas posibilidades sería una salida que cobra cada vez más fuerza.

De hecho, el aporte que comprometió Mestre y que de hecho viene erogando, se produjo produjo a partir de un análisis de caja previo a la devaluación. Hoy el panorama también se complicó sobremanera para el municipio en todos los frentes.

En cuanto al servicio interurbano, la paritaria que reclama Aoita sigue sin definirse y las reuniones definitorias que se concretaron esta semana en rigor pasaron para la próxima, respecto a una fecha límite para resolver el tema.

El titular de Aoita, Miguel Herrera, dijo en las últimas horas que el aumento pedido originalmente, de 12 por ciento, ahora está en revisión a tenor del inminente rebote de la inflación luego de la suba del dólar.

El tema debería definirse la semana próxima. Lo más probable es que derive en un nuevo aumento de tarifas. No obstante, hasta ayer, el Ersep no tenía ningún expediente ingresado por ese tema.

El resto

Por lo demás, no está por ahora en estudio un nuevo aumento de los peajes. De hecho, aún falta el segundo escalonado de la suba que rige desde julio y que totalizará 32 por ciento promedio. En tramo restante se aplicará desde el primero de octubre próximo.

En tanto, la tarifa de Ecogas se mantendrá sin cambios hasta fin de año luego que el Gobierno nacional anunciara un congelamiento de ese valor. Sin embargo, ese freno se dispuso luego de autorizar un alza escalonada que se aplicó en tres tramos: abril, mayo y junio pasados.