No llegan los fondos y Córdoba frena licitaciones por más de $2.800 millones

El Gobierno provincial prorrogó hasta julio la apertura de sobres relativos a cuatro acueductos, por $2.156 millones, ante el atraso en el fondeo de Kuwait y para no usar ahorro corriente. En tanto, EPEC suspendió “sin fecha” el proyecto para la central Río Grande ($666 millones), que iba a financiar la Nación

Por Alfredo Flury

El Gobierno de Córdoba prorrogó -o directamente suspendió- sin fecha obras por 2.822 millones de pesos por la demora en la llegada de fondos del exterior y la falta de recursos que debía aportar la Nación.

Se trata de los fondos para cuatro acueductos en el interior provincial y, por otra parte, obras de mejoramiento y puesta a punto en la central Río Grande de la Empresa Provincial de Energía (EPEC).

Son proyectos, al menos el de acueductos, que en otra ocasión se hubieran comenzado a ejecutar. Más aún, la falta de aportes del Gobierno nacional para proyectos clave, como la autovía a Río Cuarto o más cerca en el tiempo el cierre de la Circunvalación, el puente sobre el lago San Roque o el camino de Altas Cumbres, fue suplida por la Provincia con recursos propios y las obras se ejecutaron en tiempo y forma. Luego se verá de qué manera la deuda que tiene el Gobierno nacional por esos proyectos se cancela o bien se “netea” con pasivos que la Nación le reclame a Córdoba.

Además, también hubo obras financiadas con crédito externo que se iniciaron con fondos provinciales, entre ellos las escuelas PROA o proyectos de hospitales en el interior. Para ellos se hizo uso del ahorro corriente, que hasta mediados del año pasado fue ciertamente importante.

Pero el panorama cambió. El resultado corriente de la Provincia apenas creció por encima de 8% al 31 de marzo -tal como lo informó Comercio y Justicia– y, además, las elecciones ya pasaron y mostraron un contundente triunfo del gobernador Juan Schiaretti, que logró su reelección.

En resumen, ya no hace falta acelerar el plazo de obra. No hay apuro político y los fondos propios escasean.

En el caso de los acueductos, la prórroga de las licitaciones fue informada en las últimas horas mediante otras tantas notificaciones de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF).

La postergación de la apertura de sobres incluye al acueducto Tanti (Punilla), cuya fecha de cotejo de ofertas se producirá ahora el 16 de julio próximo.

En tanto, para el acueducto Altos de Chipion-La Para, la apertura será ahora el 2 de julio.

Asimismo, el de Sierras Chicas Norte tendrá como fecha de cotejo de propuestas el 11 de julio próximo.

Finalmente, el acueducto Punilla Sur tendrá como día de apertura de sobres el 23 de julio.

En todos los casos, el comunicado de la Secretaría de Recursos Hídricos argumenta que la prórroga es “a los fines de lograr una mayor concurrencia de oferentes en la presente Licitación Pública”.

Sin embargo, este medio pudo saber que el motivo real de la postergación es que aún no se completó la documentación para lograr el primer desembolso del fondo de Kuwait que iba a solventar los acueductos. “Y la idea es preservar el ahorro corriente para otras obligaciones”, admitió el informante.

El llamado a licitación de los acueductos fue encabezado por el gobernador Juan Schiaretti en abril pasado, proyectos que fueron lanzados con un presupuesto oficial de $2.156 millones, que serían cubiertos por un préstamo del Estado de Kuwait. Según se informó entonces, la infraestructura garantizaría el suministro de agua potable a unos 218 mil habitantes.

Concretamente, el organismo prestamista es el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe, que proveerá 50 millones de dólares para financiar los cuatro acueductos. Los recursos se devolverán luego en 24 años, con cuatro de gracia, a una tasa del 3 por ciento anual.

En el acto de anuncio de la licitación participó el embajador de Kuwait en Argentina, Abdullah Ali A. Alyahy.

“En un país donde falta el crédito, esta actitud de Kuwait significa un compromiso con Argentina y particularmente con nuestra Córdoba”, indicó entonces el Gobernador. El préstamo se terminó de acordar durante una visita de Schiaretti al país árabe en diciembre pasado.

Por su parte, el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, había ponderado los detalles del préstamo, “conveniente para la República Argentina que nace de una fraternidad de muchos años con el pueblo kuwaití. En un plazo de devolución con tasas que hoy no existen. Es un fondo realmente para el desarrollo. Hoy llamamos a licitación por 60 días y se van pagando certificados mensuales de plazo de obra”, había afirmado el funcionario hace apenas dos meses.

La inversión se enmarca en el Plan Estratégico de Acueductos Troncales que impulsa la Provincia, que contempla la ejecución de 13 grandes obras por un total de 537,4 millones de dólares, que se fondearán además con préstamos de Abu Dhabi y la Corporación Andina de Fomento (CAF). De hecho, hay dos que están en plena ejecución desde hace tiempo: el acueducto Pichanas-El Chacho y el de Alta Gracia-Valle Alegre.

En detalle

Acueducto de Punilla Sur: beneficiará a unos 18 mil habitantes de las localidades de Bialet Massé, San Roque y Villa Parque Siquiman. El plazo de obra es de 18 meses y la inversión alcanza 435 millones de pesos.

Acueducto Tanti y Villa Santa Cruz del Lago: abastecerá a 30 mil habitantes, con una inversión de $207 millones. Plazo de ejecución: 10 meses.

Acueducto Sierras Chicas Norte: beneficiará a unos 55 mil habitantes de las localidades de Agua de Oro, El Manzano, La Granja y Salsipuedes. Tiene previsto un plazo de 24 meses y una inversión de $754 millones.

Acueducto de Altos de Chipión-La Para: la obra está prevista en 18 meses y beneficiará a 22 mil habitantes. Requerirá una inversión de 760 millones de pesos.

También en EPEC

El parate de proyectos ya diseñados, próximos a licitarse también incluye obras de la EPEC.

Concretamente, la empresa informó que quedó suspendida hasta “nuevo aviso” la licitación pública para el “reemplazo del sistema de control, protección y supervisión de los grupos generadores de la central Río Grande”, proyecto presupuestado en 666,71 millones de pesos.

La iniciativa se iba a fondear con recursos provenientes de una partida específica derivada de la mejora en la remuneración que la Compañia Administradora del Mercado Eléctrico SA (Cammesa) reconocería a Río Grande. De hecho, esa partida que comenzó a “gotear” desde los últimos meses, llevó a que EPEC llamara a licitación. La idea era también invertir en la recuperación y mantenimiento de otras centrales hidroeléctricas.

Pero la resolución 1/2019 de la Secretaría de Energía desactivó esa mejora y, por consiguiente, cortó de plano el “goteo” con el que se iba a financiar el proyecto de Río Grande.

En ese marco, EPEC resolvió suspender sin fecha la licitación y aguardar un cambio de condiciones para reflotar una obra que más temprano que tarde deberá encararse.

Lo cierto es que sin ese aporte, la empresa no está en condiciones de cubrir semejante erogación y tampoco de tomar un crédito, no sólo porque aún no tiene los balances convenientemente auditados -están concluyendo con ese trabajo- sino por el costo del financiamiento que hoy hace prohibitivo tomar cualquier tipo de préstamo.