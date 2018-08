Negocian EPEC y Nación diferencias millonarias, justo en central a cargo de Electroingeniería

Se trata del contrato de Operación y Mantenimiento de la Central Bicentenario. El vínculo rige hasta 2020 y es por US$291 millones. El costo debe ser cubierto por la Nación pero hay desacuerdo sobre distintos conceptos. EPEC considera que no debería incidir la situación de la firma

La negociación entre la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y la Secretaría de Energía de la Nación respecto al costo y la cobertura del contrato de Operación y Mantenimiento (OyM) de la Central Bicentenario (Pilar nueva) que la empresa Electroingeniería tiene a su cargo hasta 2020, que luego de muchos cruces había logrado abrir un canal de diálogo, podría cuanto menos demorarse a partir de la comprometida situación de la compañía yde su vicepresidente, Gerardo Ferreyra, a raíz del supuesto pago de coimas durante las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Se trata de uno de los tantos negocios que tiene Electroingeniería en Córdoba. Sin embargo, todas las obras ejecutadas y en curso no aparecerían en debate como sí lo está el contrato de Bicentenario.

En realidad, EPEC aseguró a Comercio y Justicia que la “caída en desgracia” de la compañía no tiene relación alguna con la discusión con la Nación respecto a los números del contrato de OyM de la central.

De hecho, insiste en que el reclamo por diferencias relativas a quién costea ese contrato viene desde hace meses. El dato es certero. Este medio ya publicó tiempo atrás que la EPEC, más allá de llegar a acuerdos varios con la Nación durante la gestión de Mauricio Macri, tenía reclamos pendientes, entre ellos por la remuneración de la Bicentenario por conceptos “menores”, luego de haber cerrado las diferencias principales.

Según pudo reconstruir este medio, luego de múltiples planteos la Provincia había logrado armar una mesa de diálogo para discutir esos temas que, además de Bicentenario, incluye, por ejemplo, la remuneración por la Central Río Grande, en el embalse Cerro Pelado. La inminencia de la discusión impidió a este medio conocer la diferencia que reclama EPEC a Nación.

El diálogo cayó en un momento complicado. La empresa que tiene a su cargo operar y mantener la central hoy está cuestionada y uno de sus principales referentes, detenido.

“El contrato con Electroingeniería y su situación no debería tener influencia alguna en la negociación”, reveló una fuente del Ejecutivo.

Pero no todo es tan lineal. Más allá de que la discusión sea en ámbitos institucionales, el percance de la compañía podría dificultar la mesa.

Se trata del contrato de OyM que Electroingeniería asumió en 2012, por ocho años. Ese vínculo por 291.591.480 dólares y 317.096.483 pesos vence en febrero de 2020. Según pudo conocer este medio, la diferencia es por el contrato en pesos.

Esos acuerdos que forman parte del convenio que oportunamente suscribió la Provincia con el Gobierno nacional para la construcción de la Bicentenario, siempre fueron motivo de polémica.

De hecho, el elevado costo del bono por 565 millones de dólares que la Provincia emitió para financiar la construcción de la central fue fuertemente cuestionado; motivó más tarde una denuncia del entonces senador nacional Luis Juez. Ese título paga un interés de 12,5 por ciento en dólares.

Con todo, si bien en principio el pago que reconocía la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) por la energía suministrada por esa usina sólo cubría la mitad de la cuota del bono de 10,19 millones de dólares mensuales -el resto lo aportaba la Provincia como garante-, ya en la gestión Macri se le reconoció el 100 por ciento de la cuota y luego, incluso, el retroactivo que no se cubrió en su momento.

De cualquier manera, a ocho años de entrar en operación, la central que de hecho fue adjudicada a Electroingeniería sigue generando diferencias entre Córdoba y la Nación. En principio, no hay indicios -por ahora- de una rescisión o renegociación del contrato con ella.

Ferreyra pidió licencia

El directorio del Grupo Electroingeniería concedió a Gerardo Luis Ferreyra una licencia en sus funciones de vicepresidente y director de la compañía hasta la próxima asamblea general ordinaria.

“Tomo esta decisión a fin de evitar que los ataques y acusaciones de las que estoy siendo objeto en el orden personal trasciendan a Electroingeniería SA, que no ha sido sometida a proceso y que me ha honrado con dichas designaciones”, expresa en su carta.

Luego, Ferreyra hace expreso un agradecimiento “a todas las personas que integran” la compañía.

El empresario está detenido en el marco de la denominada causa de los “cuadernos” por supuesto pago de coimas durante las gestiones Kirchner y Fernández.

Moody’s advierte

La consultora Moody’s Investors Service informó ayer al mercado financiero internacional que investigaciones de sobornos condujeron al arresto de altos ejecutivos argentinos, incluyendo ejecutivos de Electroingeniería SA (con calificación financiera Ca estable) y Albanesi SA (B2 estable).

Consideró que ambas tienen una perspectiva negativa “porque tienen un claro riesgo de reputación y distraerán a la gerencia de las operaciones diarias”, dijo Moody’s.

“El proceso también podría debilitar la liquidez de ambas compañías al aumentar su riesgo de refinanciamiento. El caso aún se encuentra en una etapa inicial y puede convertirse en un asunto más amplio, que abarca múltiples empresas de diversos sectores”, señaló la consultora.

Detienen a ex Techint

El empresario Héctor Alberto Zabaleta, ex directivo de Techint, fue detenido ayer en el marco de la causa mencionada anteriormente.

Zabaleta, de 72 años, era uno de los principales colaboradores de Paolo Rocca, dueño de la firma internacional, y figuraría en los escritos de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta.

Según trascendió, el ex directivo fue detenido por efectivos de la Policía Federal en una vivienda ubicada en la calle Pareja al 4375, en el barrio porteño de Villa Devoto.