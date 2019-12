Nación suspende baja de IIBB en provincias y Schiaretti busca asegurar fondos para la Caja

La decisión quedará oficializada mañana en una reunión convocada por el ministro “Wado” de Pedro. El Gobierno nacional aseguraría envíos a cajas provinciales no transferidas. A Córdoba ya se le adeudan más de $500 millones

Por Alfredo Flury – aflury@comercioyjusticia.info

El Gobierno nacional y las provincias oficializarán mañana -según está previsto- la suspensión parcial del Consenso Fiscal firmado en 2017, particularmente en el capítulo destinado a la baja de alícuotas de Ingresos Brutos (IIBB).

La decisión -que, en rigor, ya venía madurando desde hace al menos 60 días- quedará confirmada en la reunión que mañana mantendrán el ministro del Interior, “Wado” de Pedro, con referentes de las provincias. En principio, el encuentro será con gobernadores y con ministros de Economía de cada distrito. Con todo, hasta anoche no había llegado invitación oficial alguna al Centro Cívico.

En el encuentro -del que también se prevé que participe Silvina Batakis, otrora ministra de Economía de Daniel Scioli y ahora flamante secretaría de Relaciones con Provincias del Ministerio del Interior, también se avanzará sobre otros temas, entre ellos la restitución del IVA y Ganancias a las provincias luego de los cambios de ambos impuestos aplicados por Mauricio Macri luego de las PASO de agosto.

Sin embargo, también se prevé que sea tratado otro tema clave para Córdoba: la cobertura de los déficits de las cajas previsionales provinciales no transferidas. Este tema es crucial para la administración de Juan Schiaretti. De hecho, según pudo conocer Comercio y Justicia, la Nación ya adeuda más de 500 millones de pesos a la Caja de Córdoba. Ese pasivo corresponde a la cuota de noviembre de 471 millones de pesos que Anses acordó girar todos los meses a cuenta del rojo de 2019, giros que por otra parte están determinados por ley y, además, 50 millones de pesos extra como parte del complemento del déficit de 2018, auditado hace 20 días atrás entre Macri y Schiaretti, como parte del anticipo por un 1.665 millones de pesos que se pagará en tres cuotas, enero, febrero y marzo.

Al Gobierno de Córdoba le preocupa sobremanera que la Nación comience a retrasarse en el pago de los montos previstos oportunamente. Más aún, temen que Alberto Fernández, bajo el paraguas de la emergencia económica que declarará, suspenda eventualmente los envíos o bien exija a las provincias con mayores déficit previsionales, avanzar en una mayor armonización con el régimen nacional para reducir esos rojos. Para 2020, Córdoba espera que Nación envíe más de 14 mil millones de pesos, parte de los déficit total superior a los 21 mil millones de pesos.

Está claro que, si la Nación no llega a girar esos recursos, Córdoba no estaría en condiciones de garantizar el pago de sus jubilaciones en tiempo y forma y debería apelar a alguna alternativa para poder cubrir esas obligaciones.

El panorama, aunque hipotético, ya es motivo de análisis en el seno del Ejecutivo. De hecho, hoy por hoy representa la principal preocupación del gobernador Juan Schiaretti; por ello, la reunión que se concretaría mañana será clave para saber cuál será la actitud del Gobierno entrante en relación al tema.

En 10 días, vencerá una nueva cuota de los anticipos mensuales a cuenta del déficit 2019 por lo que, de no llegar esos fondos, la deuda ya superará mil millones de pesos.

Mientras tanto, no se descarta que, en el encuentro, la Provincia también plantee el pago de acreencias por más de 10 mil millones de pesos correspondientes a obras con parte de cobertura nacional, que -sin embargo- nunca se giraron o bien fueron enviados de manera muy acotada.

En esa lista está el cierre de la Circunvalación, el nuevo camino de Altas Cumbres y la Variante Costa Azul con el puente sobre el lago San Roque, entre otras. Sin embargo, el ámbito de reclamo debería ser el Ministerio de Obras Públicas.

Ingresos Brutos

En cuanto a la suspensión de la rebaja de alícuotas de IIBB incluidas en el Consenso Fiscal, implicará para Córdoba “recuperar” unos 4.200 millones de pesos que originalmente había dispuesto como costo fiscal por tener que reducir las alícuotas tal como lo fijaba el Consenso Fiscal.

La posibilidad de suspender ese ítem del acuerdo ya había sido previsto -sin embargo- por el Ejecutivo provincial dentro del Presupuesto 2020. Esto es, si la Nación resolvía revisar ese artículo, la Provincia restituye las alícuotas originales tal como rigieron este año y no con la rebaja votada por la Legislatura.

La reducción que ahora no lo será, incluye a la Industria Manufacturera (excluye papeleras y tabaco) que ahora deberá tributar un extra de $1.419 millones, la Construcción $325 millones, Transporte y Almacenamiento $520 millones y Servicios Financieros (Bancos y otras instituciones financieras) que sumará $1.224 millones. Córdoba nunca se pronunció por suspender ese artículo del pacto que, por otra parte, va en contra de la concepción de Schiaretti y del propio ministro Osvaldo Giordano. Sin embargo, en una coyuntura con baja de ingresos tributarios, cualquier recurso extra que se deje de recaudar, golpeaba la ya deteriorada recaudación. Así, la Provincia no observa de manera negativa una decisión como la que se tomará esta semana, luego de 17 meses de caída consecutiva de los ingresos tributarios.

En tanto, también mañana se abordaría la compensación a las provincias por la rebaja de IVA y Ganancias dispuesta por Macri tras las PASO. Esa decisión inconsulta con los gobernadores que afectó a dos impuestos coparticipables, generó una catarata de juicios que pronto llegaron a la Corte Suprema. El Máximo Tribunal falló a favor de las provincias.

Macri comenzó a pagar en cuentagotas y particularmente el recorte de la coparticipación del IVA.

Si bien Córdoba no entabló demanda por ese tema, igual comenzó a recibir una devolución que sin embargo lejos estuvo de compensar la quita que correspondió por los cambios tributarios aplicados por Macri.

Ahora, la propuesta oficial sería que las provincias retiren las demandas iniciadas ante la Corte y acordar un esquema de restitución y compensación con cada distrito.

Retenciones y Bienes Personales

Por lo demás, el Gobierno de Córdoba sigue con atención el resto de los anuncios impositivos dispuestos por el presidente Alberto Fernández este fin de semana.

Por ejemplo, en el caso de la suba de las retenciones, Córdoba perderá claramente desde esa perspectiva. Es que ese tributo no coparticipa con las provincias y la provincia es aportante clave para en esa obligación.

Nadie en la administración de Schiaretti habló de reponer el denominado Fondo Sojero, pero en estas circunstancias hay gobernadores de provincias de neto corte agrario que comenzarían a barajar esa posibilidad, esto es que parte de los ingresos extra que recibirá el Estado nacional por esa vía, también lleguen a las provincias.

En cuanto a otros tributos, esperan definiciones de Ganancias y Bienes Personales, dos impuestos coparticipables. En principio, sobre el primero no habría mayores cambios. Si en Bienes Personales cuyas alícuotas subirían ostensiblemente.

En cualquier caso, todos esos puntos serán planteados en el encuentro de mañana cuyo horario aún no fue confirmado.