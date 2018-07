El ajuste de la Nación puede ser de $8 mil millones y complicar cuentas

Esa cifra fue insinuada por quienes participaron del encuentro, aunque aún lejos está de quedar firme. De hecho, Córdoba no está de acuerdo con la modalidad del ajuste. Con todo, el Gobierno evitó precisiones. La reducción de partidas empujará el déficit. Habrá nuevos encuentros

El ajuste fiscal que el Gobierno nacional pretende aplicar desde el año próximo para recucir el rojo en las cuentas públicas implicaría para la Provincia de Córdoba unos 8 mil millones de pesos menos de fondos nacionales, situación que presionará de manera preocupante las cuentas públicas hasta llevarlas a un resultado deficitario.

Esa cifra, sin embargo, está aún lejos de confirmarse.

De hecho y pese al cerrado hermetismo de las autoridades provinciales, particularmente del ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, quien ayer participó del encuentro, Comercio y Justicia pudo conocer que la propuesta de ajuste de la Nación no cayó nada bien en Córdoba. Y no sólo por el monto eventual sino también porque la Nación no estaría dispuesta a acompañar el esfuerzo, por ejemplo, con la transferencia de servicios a Capital y Buenos Aires, tal como pretende Córdoba.

Como fuere, se trata sólo de un primer encuentro de muchos que habrá por delante.

“Sabemos que hay que hacer un esfuerzo para llegar a un acuerdo”, dijo el ministro de Economía de San Juan, Roberto Gattoni, uno de quienes participó del encuentro de ayer en la Casa Rosada con los ministros de Hacienda y de Interior, Nicolás Dujovne y Rogelio Frigerio, respectivamente.

Además de Gattoni y Giordano, también estuvieron representantes de las provincias del Chaco, Entre Ríos, Salta, Tierra del Fuego y Tucumán.

A la vez, Gattoni adelantó que “seguramente tenga que haber más reuniones para llegar a un consenso” pero dejó en claro que hay buena predisposición de las provincias y comprensión de la situación del país.

En la misma línea, una fuente del Ministerio de Interior citada por Infobae aseguró que “hay muy buena predisposición y comprensión de las provincias sobre que todos debemos hacer un esfuerzo en el achicamiento del déficit fiscal”.

La intención oficial es que el ajuste de 300 mil millones de pesos que la Nación plantea para el año próximo, sea asumido 66 por ciento por la administración de Mauricio Macri y el resto por los distritos.

En ese marco y conforme los porcentajes de coparticipación que le corresponden a cada distrito, los casi 100 mil millones de pesos que deberán costear las provincias dejan a Córdoba con un recorte de 8.134 millones de pesos.

La polémica está instalada respecto a qué áreas involucrará.

De hecho, en principio no impactará en ayuda social, por ejemplo.

La estrategia de Cambiemos es completar la ronda de consultas a las provincias para poder avanzar en un recorte que sea presentado en el proyecto de Presupuesto 2019, que debe ingresar al Congreso el 15 de septiembre y, por cierto, contar con el apoyo de los legisladores de las diferentes provincias.

En esa línea, ayer al mediodía y antes de la reunión con las provincias gobernadas por el Partido Justicialista (PJ), el Gobierno recibió a los ministros de Misiones, Neuquén, Río Negro y Santiago del Estero. El miércoles se había reunido los distritos de Cambiemos, como Buenos Aires, CABA, Corrientes y Mendoza.

En total, esta semana el Gobierno recibió a 17 provincias y seguirá la semana entrante con la ronda de negociación.

Córdoba planteó oportunamente que la Provincia asumiría un eventual ajuste pero a cambio de que la Nación transfiera al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) servicios como la energía eléctrica y el agua o la justicia, entre otros. Así, lograría un ahorro en subsidios que hoy eroga el Estado nacional y en rigor todas las provincias, menos los dos principales distritos, gobernados por Cambiemos.

Esa reducción contribuiría a la baja del rojo fiscal, que se pretende llevar a 1,3% del Producto Bruto Interno (PBI) el año próximo, según el compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Al mismo tiempo, hay provincias que plantean que, si se avanza con el ajuste, debería revisarse la baja de impuestos prevista para 2019 en el Consenso Fiscal firmado a fines de año pasado, de forma tal de compensar por esa vía la baja de envíos nacionales.

Impacto en la provincia

Para tener una noción de la importancia del monto del recorte que involucraría a Córdoba, 8 mil millones de pesos representan hoy poco más de 5% del presupuesto anual de la Provincia. Está claro que en 2019 ese porcentaje será menor porque el presupuesto habrá crecido.

En cualquier caso, presionará las cuentas públicas.

Según los datos oficiales incluidos en el Presupuesto 2018, este año se estima un resultado corriente de 18.527 millones de pesos, un resultado primario de 1.042 millones de pesos y uno financiero de 437 millones de pesos.

Sin embargo, esos números fueron producto de un contexto macroeconómico que, para este año, estimaba un dólar a 19,30 pesos, una inflación minorista de 15,7 por ciento y un crecimiento económico de 3,5%.

Está claro que esos presupuestos quedaron pulverizados después de la corrida cambiaria de fines de abril. Hoy el dólar supera 28 pesos, la inflación ya acumuló 16 por ciento sólo en el primer semestre y se estima que la economía podría crecer 0,5%, sólo producto del buen desempeño del primer trimestre del año.

En ese marco, es muy probable que los ingresos corrientes sean inferiores a los presupuestados y, frente a un gasto en parte inelástico, particularmente en salarios y gasto social y salud, difícilmente se hubiesen alcanzado las metas de superávit, incluso ajustando la obra pública.

Aun así, un recorte de más de 8 mil millones de pesos de la Nación complicará ciertamente las cuentas públicas de la Provincia de 2019.

De acuerdo con los datos oficiales, desde 2003 los resultados primario y financiero siempre fueron positivos, salvo en 2009 y 2015.

En 2009 hubo un déficit primario de 128 millones de pesos y financiero de 389 millones de pesos.

En tanto, en 2015 el resultado primario fue de 1.928 millones de pesos negativo y también el financiero, en este caso de 2.434 millones de pesos, siempre según los datos oficiales.