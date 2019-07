Nación avaló la suba a los choferes y Fetap busca contrarreloj fondos para pagar el aumento

La suba de 20% retroactiva a junio más un no remunerativo es similar a la que acordó AMBA y en línea con la que pedían los trabajadores. Ahora, los empresarios, el municipio y la Provincia buscan alternativas para afrontar el costo que sin retroactivo suma más de $50 millones extras por mes. UTA decidía postura tras disponer paro de 48 horas.

Por Alfredo Flury – aflury@comercioyjusticia.info

La Secretaría de Trabajo de la Nación dispuso de manera unilateral dar por cerrada la discusión entre UTA y Fatap y resolvió avalar un aumento de 20 por ciento retroactivo a junio más un no remunerativo de 16 mil pesos a abonar en tres cuotas para los choferes enrolados en ese convenio colectivo.

En ese marco, el gremio de Córdoba y -en rigor, el nacional- evaluaban anoche qué postura adoptar luego del paro de 48 horas dispuesto desde la cero hora de hoy.

La decisión de la cartera laboral nacional cambia el escenario; no así la cuestión de fondo, que es de dónde saldrán los recursos para pagar el aumento, tema que precisamente motivó que la paritaria se dilatara más de la cuenta.

Anoche, no sólo el gremio debatía qué decisión tomar. También continuaban las reuniones entre empresarios y funcionarios de la Municipalidad y del Gobierno provincial.

Por lo pronto, el reclamo sindical de falta de paritaria quedó desde anoche sin sustento.