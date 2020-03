Muy por debajo de la inflación, la jubilación promedio en Córdoba aumentó apenas 38,1% interanual

En febrero, el haber promedio llegó a $56.785. Así, acumuló una pérdida del poder adquisitivo de 8,2% en un año. La prestación de jueces y magistrados llegó a $248.695. La Nación destrabó una cuota de la cobertura del rojo de Córdoba por $478 millones, envió una señal y acotó

la deuda. El pasivo pendiente se pagará en ocho cuotas

La jubilación media del sistema previsional de la Provincia de Córdoba alcanzó en febrero 56.785 pesos, 38,1 por ciento mayor a igual mes del año pasado. El aumento se ubica muy por debajo de la inflación registrada en el mismo período.

Aún sin los datos de febrero del Índice de Precios al Consumidor (IPC) -aunque proyectando 2,5 por ciento de aumento para el segundo mes del año- la inflación interanual llegaría a 49,77 por ciento en Córdoba. De ser así, la pérdida real de poder adquisitivo de la jubilación media que paga la Caja llegaría a 8,2 por ciento.

La erosión del poder de compra de las jubilaciones de Córdoba se agudizó en los últimos meses luego de los incrementos otorgados a los pasivos, por debajo de los acordados por los empleados públicos provinciales que de hecho ya eran inferiores a la inflación, luego de suspendida la aplicación de la cláusula gatillo.

Como fuere, la Caja destacó en el Informe de Movilidad que el haber medio comparado con el salario promedio (neto de aportes personales) de los activos provinciales, representó 112 por ciento de áquel.

La suba de las jubilaciones promedio de febrero fue producto de la actualización de los haberes de 9.903 beneficios, cifra que representa 9,3 por ciento del total de la población cubierta por el sistema previsional provincial.

En todos los casos se trata de aumentos que tienen como origen los incrementos salariales, trasladados a jubilados mediante la aplicación de Índices Salariales Sectoriales (ISS). Esos incrementos generaron una expansión del gasto previsional de la Caja de 59 millones de pesos (uno por ciento del gasto previsional mensual).

Entre los aumentos que se originaron por traslado de la pauta salarial definida para los activos, los incrementos otorgados a los ex agentes de cinco sectores de la Administración Pública provincial, beneficiaron a 2.780 jubilaciones y pensiones, con una suba promedio por beneficio que superó 15.250 pesos, lo que genera una expansión del gasto previsional mensual de 42,4 millones de pesos.

En ese marco, se destacó dentro de este agrupamiento, tanto por la cantidad de beneficios con aumento como por el impacto en el gasto, el sector de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. El aumento otorgado al sector benefició a 1.483 jubilaciones y pensiones, con un aumento promedio de cerca de 20.500 pesos por beneficio.

El índice aplicado (10 por ciento) tuvo vigencia desde enero pasado e implicó para la Caja asumir un incremento del gasto mensual de 30,4 millones de pesos.

De esta manera, la jubilación media del sector de Magistrados alcanzó en promedio a 248.695 pesos en febrero.

El sector de Magistrados y Funcionarios aparece desde hace días atrás con mayor visibilidad luego que el Gobierno nacional avanzó en el Congreso con un proyecto para reducir beneficios a ese sector, por ahora en el marco de Anses.

La Provincia ha negado hasta el momento que se trabaje en un proyecto en la misma línea aunque es conocido que ya hay trabajos y proyecciones para la eventual aplicación de un régimen similar, tal como lo informó Comercio y Justicia el 18 de febrero pasado.

La medida apunta a reducir en parte el rojo previsional de las cajas no transferidas, en este caso la de Córdoba, luego que Anses ya informó que pretende revisar los giros a las provincias para cubrir sus déficits previsionales.

Por lo demás y siguiendo con el Informe de Movilidad de febrero, además de Magistrados y Funcionarios, también se incrementaron los haberes de los ex empleados de 10 sectores.

Por la participación en el incremento del gasto y la cantidad de beneficios con aumento, se destacó el otorgado a los ex agentes del Banco de Córdoba, que tiene vigencia desde el mes de diciembre de 2019. Ese incremento benefició a casi 4.400 jubilaciones y pensiones, significando un aumento en el gasto mensual de 10,8 millones de pesos.

El haber medio del sector se incrementó en 2.500 pesos. La jubilación media del sector, por su parte, alcanza a 101.370 pesos luego del aumento.

En lo relativo a municipios de la provincia, se liquidaron 20 aumentos en 18 sectores. Las actualizaciones de haberes generaron un costo mensual adicional para la Caja de cerca de tres millones de pesos y alcanzó a 1.764 jubilaciones y pensiones.

Anses envió fondos

En otro orden, la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) giró en las últimas horas un total de 478 millones de pesos, como parte de la deuda que mantiene con la Caja de Jubilaciones de Córdoba en concepto de cobertura del déficit previsional.

El giro fue toda una señal del organismo. Es que los últimos fondos enviados se remontan a unos 30 días antes de la salida de Mauricio Macri del Gobierno.

De hecho, el atraso en los pagos por parte de Anses ya se verificó durante la gestión de Macri. Con Alberto Fernández en la Presidencia, no se había girado fondo alguno. Ayer, el Gobierno de Córdoba informó que, dentro del marco de la política que

viene desarrollando la Anses con las provincias argentinas que mantienen la administración de sus sistemas previsionales, transfirió esta semana a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba 478 millones de pesos correspondiente a la cuota pendiente de cobro de noviembre de 2019.

El pago se trata del primer paso tendiente a regularizar una deuda del orden de los 2.620 millones de pesos que, en el marco de las dificultades que plantea la crisis, se establece pagar en ocho cuotas.

Asimismo, esa deuda se integra por el saldo pendiente para terminar de cubrir los desequilibrios de 2018 y las cuotas de noviembre y diciembre de los adelantos de 2019.

En la misma línea, el Gobierno provincial informó que se mantiene con Anses el intercambio de información y diálogo a los fines de definir el diagrama de adelantos que se aplicará en el 2020.

El giro de fondos por parte de la Nación y el acuerdo del pago de los giros pendientes resultan claves para la administración de Juan Schiaretti, que veía como mes a mes se incrementaba el rojo previsional y Anses no atendía la deuda, respaldada por ley.

En rigor, la Provincia sigue aportando fondos propios para cubrir el quebranto que deja la Caja mes a mes pero ahora con algún guiño de Anses para completar la cobertura del rojo que el año pasado rozó 20 mil millones de pesos.