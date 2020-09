Multas por violar la cuarentena: se labraron 19.300 actas pero apenas abonó 15% de los infractores

Fueron 2.500 mediante pago voluntario, con descuento de 70%. Rentas recaudó $10 millones. Muchas irregularidades se constataron en los primeros 10 días y no fueron onerosas para el infractor. De las percibidas, 1.650 fueron por no usar barbijo. En tanto, hubo 390 por reuniones sociales no autorizadas. La mitad de las actas, en Capital. Los que no pagaron serán intimados y, sino, irán a juicio, igual que las multas de Caminera

