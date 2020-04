Moody´s también bajó notas a empresas

Moody’s Latin America bajó las calificaciones de bancos y compañías de infraestructura que operan en Argentina y cambió su perspectiva a negativa.

La acción de calificación surge de la baja de las calificaciones senior no garantizadas del gobierno de Argentina a Ca desde Caa2 y del cambio de perspectiva a negativa desde calificaciones en revisión para la baja.

La acción, indicó la agencia, refleja los fuertes vínculos crediticios y la exposición de estas compañías a las regulaciones y al entorno operativo de Argentina. Esto concluye la revisión para la baja iniciada el 3 de septiembre de 2019.

Ayer, Moody’s había bajado la calificación de las provincias y municipios, entre ellos Córdoba provincia y la Municipalidad local.

Ahora, el turno fue para la EPEC. La calificación de familia corporativa se bajó a Ca/Ca.ar desde Caa2/B1.ar. En paralelo, la calificación del bono por 100 millones de dólares también se redujo en la misma línea.

En tanto, para Tarjeta Naranja SA, la calificación global de deuda senior en moneda extranjera pasó a Ca desde Caa2; La perspectiva, a negativa desde en revisión.

La nota para la familia corporativa de largo plazo en Caa.

Finalmente, la calificación de las obligaciones negociables senior no garantizadas en escala global y nacional de Arcor fue bajada a Caa2/B1.ar desde B3/A3.ar. Al mismo tiempo, Moody’s Investors Service bajó a Caa2 desde B3 la calificación de familia corporativa en escala global y la calificación de las obligaciones negociables senior no garantizadas en escala global de la compañía.