Mientras recibe reclamos sectoriales, el Gobierno busca atenuar la crisis por el Covid-19

Se evalúan nuevos mecanismos para asistir al sector productivo y el Banco Central suspendió

comisiones para operar en cajeros automáticos. Se conocieron propuestas de la UIA, la CAC y CGERA

El Gobierno nacional continúa implementando medidas para atenuar la crisis provocada por el Covid-19 y el aislamiento preventivo en distintas ramas de la actividad económica, en un contexto en el que se suman los reclamos sectoriales.

Además de los anuncios que se realizaron públicamente, las autoridades se encuentran evaluando la posibilidad de implementar nuevos mecanismos para asistir al sector productivo. Mientras tanto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) también dio a conocer nuevas disposiciones.

Sobre el primer punto, la Comisión Nacional de Valores (CNV) está trabajando en una serie de normativas que posibiliten que los recursos financieros lleguen con agilidad a las empresas que lo requieran.

Entre las herramientas con mayor posibilidad de ser implementadas se encuentran los fideicomisos financieros, según trascendió. Vale señalar, en tanto, que el estímulo a la producción mediante fideicomisos fue encargado a la CNV y al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para canalizar los capitales repatriados en el marco de la rebaja de alícuotas de Bienes Personales, programa que lanzó el Gobierno en enero y cuyo plazo de presentación vence originalmente el martes próximo.

“La CNV se encuentra evaluando una serie de medidas normativas y vinculadas con mecanismos de financiamiento de rápida aplicación que permitan asistir a la actividad productiva y a las pymes en particular”, aseguró al respecto la entidad, que además destacó que se encuentra trabajando “en diálogo directo” con los mercados y sus participantes”. Afirmó que pretende garantizar el monitoreo y las operaciones de los agentes a instancias de un “comité de riesgo interdisciplinario”.

Por su parte, el BCRA dispuso la suspensión hasta el 30 de junio del cobro de cargos y comisiones por operaciones en cajeros automáticos de todo el país.

La disposición fue adoptada luego de una reunión de directorio en la que la autoridad monetaria resolvió que tampoco haya límites en la cantidad de extracciones ni de importe, salvo los casos que resulten de restricciones operativas o por razones de seguridad.

“La medida tiene como objetivo que las personas circulen lo mínimo indispensable para contribuir al aislamiento social dispuesto por el Ejecutivo para contener la pandemia de coronavirus”, informó el BCRA.

En tanto, la autoridad monetaria también comunicó que dispondrá de nuevos incentivos para que las entidades financieras faciliten el acceso a los créditos para mipymes a tasa subsidiada (de hasta 24%), que se pusieron en marcha recientemente.

Monotributistas e informales

Por otro lado, hoy comenzará la preinscripción para percibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que se abonará a partir del 15 de abril, según ratificó el titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Alejandro Vanoli.

El funcionario aclaró también que pronto se darán a conocer mecanismos alternativos de cobro vía cuentas bancarias, y destacó que para ello se trabaja “contrarreloj” con el Banco Nación. “Estamos preparando distintas estrategias para que la gente pueda recibir el efectivo”, aseguró.

Además, precisó que este beneficio excepcional debería llegar a 3,6 millones de personas, lo que incluye a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo, monotributistas categoría A y B, empleadas domésticas y monotributistas sociales, entre otros casos.

Como el beneficio tiene carácter “familiar”, la Anses y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) harán un entrecruzamiento de datos para constatar que la persona no cobre otros beneficios. Es decir, que sean jubilados, estén en relación de dependencia o cobren renta financiera.

En tanto, Vanoli destacó que las empleadas domésticas pueden percibir la IFE aunque no estén registradas, independientemente del ingreso que tengan.

La preinscripción se hará mediante una una aplicación que está disponible desde la hora cero de hoy en el sitio web de la Anses para los que tienen documento finalizados en 0 y 1.

Mientras tanto, el sábado podrán inscribirse quienes tengan documentos terminados en 2 y 3; el domingo los que finalicen en 4 y 5; el lunes 30 los que terminen en 6 y 7; y el martes 31 los casos de documentos terminados en 8 y 9.

Vanoli recomendó a quienes tengan dudas sobre si están comprendidos en el beneficio excepcional que igualmente se preinscriban.

Sector privado

Por su parte, la Unión Industrial Argentina (UIA) informó que puso en funcionamiento un Comité de Crisis que trabaja en forma articulada con los gobiernos nacional, provincial y municipal para que la producción de bienes y servicios “se mantenga y llegue a todos los argentinos”.

Mediante un comunicado en su sitio web, la entidad fabril anunció también la creación del “Grupo Industrial para la Producción de Bienes Esenciales” y otro denominado “Grupo Industria Solidaria” para coordinar esfuerzos del sector industrial con el resto de la cadena de valor integrada por el agro, la energía, el comercio y los servicios.

La UIA aseguró que el trabajo mancomunado con las distintas autoridades de gobierno se realiza “desde el comienzo del aislamiento social preventivo” para garantizar la continuidad de las actividades industriales esenciales en todos sus niveles, mientras continúe la emergencia sanitaria.

“El desafío de todos es que Argentina pueda atravesar esta situación extraordinaria con la responsabilidad y el aporte de cada sector de la sociedad. Los empresarios industriales sabemos cuán importante es sostener la producción de nuestras fábricas y los precios de aquello que producimos”, indicó el comunicado, en el cual hay datos sobre la situación crítica actual de la industria en el país.

Además, la entidad propone un conjunto de medidas de emergencia relacionadas el financiamiento, los impuestos, la producción y la distribución, analizando la particularidad de cada una de las regiones.

Otras propuestas

Piden créditos a tasa cero y otros beneficios financieros

Cada sector de la economía ha hecho llegar al Gobierno nacional sus demandas en relación a facilidades que les permitan atravesar de manera más organizada la crisis económica que provoca el avance de la pandemia.

En este sentido, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Grinman, solicitó ayer créditos a tasa cero para que las empresas del sector puedan afrontar el pago de salarios y cuidar el empleo, en el marco de la emergencia sanitaria.

En declaraciones radiales, Grinman valoró las medidas económicas tomadas por el Gobierno, pero se mostró preocupado por la parálisis de la actividad que ocupa a casi 3 millones de trabajadores registrados y pidió medidas complementarias.

Dijo al respecto: “Una empresa que no trabaja, en 30 días quiebra”. Y advirtió: “Si el sector privado se empieza a fundir no va a haber de donde sacar recursos”.

El líder de CAC admitió que para inyectar más recursos quizás deba recurrirse a una mayor emisión monetaria y la intención de bajar la inflación podría postergarse “por un tiempo”.

“Los empresarios argentinos estamos acostumbrados, lamentablemente, a trabajar con alta inflación, pero no podemos trabajar con los comercios cerrados”, agregó.

Por su parte, la Confederación General Empresaria (CGERA) propuso la adopción de un conjunto de medidas orientadas a reactivar la producción y fundamentalmente evitar que se corte la cadena de pagos ante la situación adversa generada por la pandemia del coronavirus.

“Que las entidades financieras actúen como banca de crédito y cubran los cheques de aquellos clientes que siempre han cumplido para que se acrediten en las cuentas que lo depositaron”, precisó la entidad pyme al detallar la primera medida que integra la iniciativa.

También solicitó el otorgamiento de un plazo “lógico” por estas deudas con baja tasa de interés tomando como referencia el 24% que ofrece el Gobierno.

Además, CGERA sugirió “reperfilar” las deudas de las pymes con las entidades financieras y que el Estado destine fondos para que no se corte la cadena de pagos “bajo ningún concepto”.

La confederación pyme remarcó que los eslabones que sufren la inactividad económica son, en primer lugar, el comercio que compró mercaderías antes del pasado día 19 y emitió cheques para fechas posteriores con la imposibilidad de cubrir los valores en esta situación.

En segundo término mencionó al distribuidor mayorista o la industria pyme, que tendrán gran cantidad de esos cheques en cartera o entregados a la entidad financiera en forma anticipada, con el riesgo de que sean rechazados.

Emergencia sanitaria

Empleados de grandes supermercados recibirán un plus de $5.000

El titular de la Federación de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), Armando Cavalieri, informó que alcanzó un acuerdo con Coto, Carrefour, Jumbo y Walmart, con la intención de que se otorgue un “aporte solidario” de 5.000 pesos para aquellos empleados que cumplen tareas durante la emergencia sanitaria, en reconocimiento al “esfuerzo” diario para asegurar el abastecimiento y la provisión de artículos de primera necesidad en todo el país.

Cavalieri destacó: “Hemos logrado un entendimiento con las principales cadenas de supermercados, quienes comprendieron la necesidad de hacer este aporte solidario para quienes cumplen con la tarea esencial de asegurar la provisión de artículos de primera necesidad, poniendo en riesgo su salud al tomar contacto con los clientes, en este momento tan difícil de emergencia sanitaria”.

“Estas circunstancias, demuestran que la única manera de enfrentar este tipo de flagelos en defensa de la salud es a través de las herramientas que brinda el Estado, y no el libre albedrío del mercado”, afirmó el titular del sindicato de empleados de comercio.

Asimismo agregó que ésa debería ser “la gran enseñanza” que deja la pandemia, para “resaltar el rol del Estado, que tantas veces se lo ha cuestionado y se ha puesto en duda”.