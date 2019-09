Mestre toma $160 millones que Llaryora deberá pagar junto a sueldos y aguinaldo

La Letra del Tesoro que colocará hoy, vencerá el 29 de diciembre. Desde la comuna aseguran que el plazo es el que convalida el mercado en esta coyuntura. E insisten en reclamar a Schiaretti deuda por salud y educación. Inquietud en el equipo del jefe comunal electo

Por Alfredo Flury – aflury@comercioyjusticia.info

La Municipalidad de Córdoba emitirá finalmente hoy una nueva Letra del Tesoro, esta vez por hasta 160 millones de pesos cuyo vencimiento operará el 29 de diciembre. El dato no es menor. Es que si bien la emisión en sí ya compromete la gestión del intendente electo Martín Llaryora, la fecha de cancelación genera presión extra al futuro jefe comunal.

Concretamente, el vencimiento caerá en un período clave para Llaryora. Ocurrirá a 19 días de asumir y en momentos en que deba afrontar el pago de salarios y del medio aguinaldo, un combo decididamente complejo para un municipio cuyas arcas se encuentran al límite.

De hecho que la decisión del intendente Ramón Mestre de salir al mercado en estas circunstancias, deja en evidencia la necesidad de contar con liquidez para poder afrontar obligaciones corrientes ineludibles. Ayer, fuentes del equipo de Llaryora consultadas por este medio se mostraron preocupados por la decisión aunque prefirieron no abundar en comentarios.

La emisión, anticipada el martes pasado por Comercio y Justicia, se concretará hoy. La Letra Serie XXXIV amortizará capital y servicios de intereses a la fecha de pago, a 90 días de la emisión, esto es el 29 de diciembre próximo. El endeudamiento pagará tasa Badlar Bancos privados más el margen que surja en el corte que realice hoy la comuna.

Ayer, Badlar se ubicaba en 59,25 por ciento, según datos informados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). “El mercado no convalida emisiones de más largo plazo. La tasa a pagar sería enorme”, justificaron fuentes consultadas.

El razonamiento, no por lógico, parece insuficiente para argumentar respecto a la fecha de cancelación.

En el fondo, la lectura pareciera tener mucho más de política que de lógica de mercado. Es que la administración de Ramón Mestre viene reclamando desde hace tiempo una supuesta deuda de la Provincia por el denominado convenio de Equidad, que firmó en 2018 con Schiaretti y que acordaba el pago por parte del Gobierno provincial de un monto mensual para cubrir gastos en salud y educación de la comuna, conforme las prestaciones de las escuelas municipales y del hospital de Urgencias e Infantil, entre otros.

Aunque el municipio busca bajarle el tono a ese planteo, fuentes contactadas aseguraron que la Provincia sólo cubrió un monto correspondiente a cuatro meses del año en curso y a precios de 2018. Son 68 millones de pesos que la Provincia debe pagar mensualmente. Con todo, ese monto debería haberse actualizado en abril de este año, según el convenio. Desde la comuna recuerdan además que el Gobierno provincial recibe de manera automática y diaria giros coparticipables, parte de los cuales corresponden a prestaciones de salud y educación, conducta que luego el Ejecutivo provincial no replica con el municipio.

“Tenemos pendiente la actualización pero la deuda que reclaman no es de ese volumen”, indicó por su parte anoche, una fuente del Gobierno provincial.

En ese marco, desde la comuna indican que Llaryora no tendrá problemas en afrontar el pago de la Letra en tanto y en cuanto la Provincia honre la deuda vigente que, según indican -de seguir así- a fin de año superará mil millones de pesos.

Como fuere, la emisión que concretará Mestre hoy muestra, más allá del pasivo que reclaman, que la situación de las cuentas del municipio es compleja y que “no sobra nada” para poder llegar con pagos ineludibles, como salarios y determinados servicios.

La decisión de la Municipalidad de salir a tomar deuda en esta instancia y de generar una obligación de pago al futuro intendente a poco de asumir, generará sin dudas tensión entre los flamantes integrantes de la denominada Comisión de Transición que entre otros integran el actual secretario de Economía, Hugo Romero, y el hombre de Llaryora para ese cargo, Guillermo Acosta. Por lo demás, la emisión de hoy no agotará el margen de Mestre para salir al mercado. De hecho, quedará aún un remanente que bien podría salir a tomar antes del cierre de la gestión. En el Ejecutivo municipal prefirieron no avanzar con esa hipótesis. No obstante, siempre quedará como una carta a jugar de última instancia, si es que hacen falta recursos previo al cierre de la gestión.

En cuanto a los compromisos que deberá pagar Llaryora a poco de asumir, los salarios y el medio aguinaldo exigirán unos dos mil millones de pesos, incluyendo cargas sociales. En ese marco, 160 millones de pesos extra no parecería ser una suma desequilibrante. Sin embargo, a tenor de la situación económica actual y de su impacto en las cuentas de la comuna, cualquier peso extra es un problema a cubrir, máxime en un municipio que quedará seguramente sin liquidez en caja luego que Mestre deba afrontar, 15 días antes del traspaso de mando, un vencimiento de una Letra por 350 millones de pesos más el interés que devengue hasta entonces.

La Letra

Respecto a la Serie XXXIV, cuenta con calificación de Moody’s de B2.ar y, como es habitual, tendrá como agente colocador y asesor financiero a Estructuras y Mandatos y a BMR Mandatos y Negocios SA como organizador y agente de administración y garantía de pago. Mercado Argentino de Valores SA será el organizador. Como agentes colocadores figuran el Banco Ciudad, BST, Macro Securities y Puente.