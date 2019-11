Mestre sube 41% el Inmobiliario y mínimos de Comercio e Industria

El incremento es sin distinción de valuaciones fiscales. De hecho, no se aplicó un nuevo revalúo. En Comercio e Industria y Automotores se mantienen alícuotas. La pauta de gastos e ingresos que entró ayer al Concejo, sería modificada en segunda lectura luego de la asunción de Llaryora

La Municipalidad de Córdoba prevé un incremento del 41 por ciento en la Contribución que incide sobre los Inmuebles para 2020.

En tanto, el mismo ajuste se contempla para los mínimos de Comercio e Industria y, en rigor, también para las diferentes tasas retributivas de servicios.

Asimismo, no se modificarán las alícuotas vigentes para la actividad comercial, industrial y de servicios como tampoco las del Automotor.

Los datos aparecen reflejados en los proyectos de Presupuesto, Código Tributario y Ordenanza Tarifaria Anual (OTA) que el intendente Ramón Javier Mestre envió ayer al Concejo Deliberante para su análisis.

De todas formas, es casi un hecho que Martín Llaryora, jefe comunal electo, modifique parte del esquema presentado por Mestre por lo que los números podrían variar.

Sucede que -a diferencia de la pauta presentada el martes por el Gobierno provincial, que si bien será tratada en primera y segunda lectura por un cuerpo legislativo diferente pero que en cualquier caso responde a un mismo signo político que seguirá desde el 10 de diciembre- en la comuna ocurre lo contrario.

Concretamente, serán los concejales que responden a Llaryora los que terminen aplicando los cambios en segunda lectura a partir de las políticas que resuelva el electo.

En ese marco, fuentes consultadas por Comercio y Justicia señalaron que, una vez que hoy tome estado parlamentario, los proyectos serán tratados en primera lectura la semana próxima, el 27 de noviembre a las 13 será la audiencia pública y la aprobación de las iniciativas ya será posterior al 10 de diciembre, con la nueva composición del Concejo Deliberante, en el marco del período extraordinario de sesiones.

Más allá de los eventuales cambios que aplique la futura gestión, el texto que envió ayer Mestre incluye un aumento “uniforme” del 41 por ciento para todos los conceptos.

A diferencia de la Provincia, no hay segmentación por valuación fiscal de inmuebles. En forma paralela, el Ejecutivo aseguró que no se aplicó un revalúo pendiente sobre las propiedades.

Así, la suba propuesta por la actual administración se ubica levemente por debajo del promedio de aumento que prevé la administración de Juan Schiaretti. En cualquier caso, será inferior a la inflación anual acumulada y, seguramente también, a la que se registre en 2020, tal como viene la dinámica de precios.

En cuanto a Comercio e Industria, no hay cambios en las alícuotas vigentes por lo que el incremento de la recaudación por ese tributo llegará por la mayor facturación, más por impacto de la inflación que por la mayor actividad económica que se descuenta repetirá la caída de este año, aunque seguramente sin una baja tan pronunciada.

Los mínimos de esa tasa subirán 41 por ciento. Es muy probable que, una vez asumido, Llaryora adhiera al denominado Monotributo Unificado implementado por la Provincia junto a AFIP.

Respecto al Automotor, también se mantienen sin cambios las alícuotas. Sin embargo, al subir la valuación de los rodados, los cedulones llegarán con una suba de entre 40 y 45 por ciento. Al igual que para los mínimos de Comercio e Industria, es casi un hecho que el intendente electo adherirá al plan del Gobierno provincial para unificar esa tasa municipal con el impuesto Automotor provincial.

No trascendió hasta anoche el dato sobre la política de gastos y particularmente la destinada al personal.

De todas formas, la gestión de Mestre siempre presentó un proyecto con equilibrio de gastos e ingresos.

En cuanto a la partida para sueldos, es prácticamente un hecho que Llaryora buscará modificar la ordenanza que habilita el pago con cláusula gatillo bimestral, producto que la mejora por esa vía, si bien mantiene el poder adquisitivo de los salarios, crece sustancialmente por encima de la dinámica de ingresos. En ese marco, sostenerla en el tiempo se haría poco sustentable para las cuentas municipales. La nueva administración buscaría apoyarse en el pacto social que propondrá el presidente electo, Alberto Fernández, que apunta a un congelamiento de precios y salarios por 180 días.

Por lo demás, en el articulado el proyecto, Mestre mantiene una autorización para que en el transcurso del año, el Ejecutivo aplique un aumento de hasta 20 por ciento en las tasas sin necesidad de pasar por el Concejo Deliberante.

Habrá que ver si Llaryora sostiene esa prerrogativa.

En principio, el intendente electo buscará declarar la emergencia económica en la comuna, legislación que le permitiría, entre otras medidas, pagar deuda con proveedores y contratistas a plazo, tal como hizo Mestre cuando asumió en 2011.

Finalmente y respecto a los ingresos necesarios para afrontar el gasto, en lo inmediato, la actual gestión mantiene hasta el 30 de este mes un plan de facilidades de pago para cancelar mora temprana en las diferentes tasas. Aún no trascendió si Llaryora resolverá un plan más agresivo para recuperar deuda a tenor de las obligaciones inmediatas que tendrá al asumir, entre ellas el pago de sueldos y aguinaldos y el vencimiento de una letra del Tesoro por 160 millones de pesos más intereses, que deberá honrarse el 29 de diciembre próximo.

Sí tendrá como herramienta la posibilidad de pedir un adelanto de la tasa de Comercio e Industria a los contribuyentes más grandes, tal como ocurre todos los años.

Por ahora, se mantiene el hermetismo de parte de las autoridades electas respecto a qué medidas tomarán para afrontar la coyuntura, más allá de la ya anunciada emergencia económica.