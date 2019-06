Mestre recurre a fondos especiales

La Municipalidad de Córdoba quedó habilitada para la “utilización” transitoria de los recursos de Cuentas Especiales para paliar las necesidades de caja y afrontar la difícil situación económica.

La posibilidad aparece reflejada en el decreto 1324 firmado por el intendente Ramón Mestre y Hugo Romero, secretario de Economía.

El instrumento incluye en el listado fondos de la Dirección de Deportes y Recreación, el Fondo para de Saneamiento del Transporte (Fosat), los de Mejora y Financiamiento de Movilidad Urbana y el relativo al carnet de conductor.

También se contempla el Fondo de Ordenamiento Sanitario, los recursos destinados a la ADEC, el Fondo de Ordenamiento, Educación y Estímulo de la Conviviencia Urbana, el de Apoyo a la Infraestructura Deportiva, la cuenta especial de la Dirección de Procuración Fiscal, la de Recursos Tributarios y de Reserva de Inmuebles con destino social, ademas de los recursos del fondo específico del Juzgado de Faltas por multas de la Caminera.

En los considerandos de la norma, además de justificar la decisión con base en la normativa vigente, se refiere a que la “actual coyuntura económico-financiera permite razonablemente prever que la misma impactará en las disponibilidades del erario público”.

En ese marco, se considera necesario “asegurar una adecuada fluidez de recursos que posibiliten al Tesoro la atención en tiempo y forma de aquellos compromisos de pago de vencimiento inminente y de carácter impostergable”.

Fuentes del Ejecutivo municipal consultados por Comercio y Justicia aseguraron que la decisión no es excepcional: “Ya hace varios ejercicios hemos habilitado esa posibilidad que, no obstante, exige luego restituir los recursos a cada uno de los fondos específicos a los que se intervenga”.

De todas formas, la activación de esa alternativa deja en claro que los ingresos corrientes que hoy van a rentas generales no alcanzan para cubrir determinados gastos, en una coyuntura de crisis.