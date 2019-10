Mestre prorroga proyecto de Presupuesto y afina números en nuevo contexto

El intendente ingresará la iniciativa sólo a mediados de noviembre. Deberá extender así el período de ordinarias del Concejo Deliberante. La volatilidad de las variables dificulta el armado de la pauta. De todos modos, será el electo Llaryora quien, con la nueva conformación del cuerpo, apruebe el texto

El intendente Ramón Mestre decidió postergar una vez más la presentación de los proyectos de Presupuesto, Código Tributario y Ordenanza Tarifaria Anual (OTA) para 2020, iniciativa que recién ingresará al Concejo Deliberante en 20 días.

El dato fue confirmado a Comercio y Justicia por fuentes del Ejecutivo de la Municipalidad de Córdoba, luego que mañana venza el plazo legal para ingresar el proyecto al cuerpo deliberativo.

La decisión, en rigor, va en línea con la ya tomada en años anteriores por el propio jefe comunal. Sin embargo, este no será un año más. Es que el paquete de proyectos económicos que eleve Mestre no será el que se termine aplicando en 2020.

Será, en definitiva, el futuro Concejo Deliberante el que resuelva en segunda lectura el texto que terminará rigiendo para el año próximo.

Concretamente, el proyecto que entrará al cuerpo, ahora en 20 días y no mañana como correspondería por Ordenanza, será votado en primera lectura por la actual conformación del Concejo. Pero luego, el intendente electo y su nueva mayoría en ese ámbito, será el que termine avalando el texto final del Presupuesto.

Visto en esos términos, poco importa el proyecto que ingrese ahora. Sin embargo, será estructuralmente el que, con cambios, se apruebe finalmente en el Concejo.

Ayer, fuentes del Ejecutivo admitieron a este medio que aún la iniciativa está en etapa de definición y que recién será presentada a mediados de noviembre.

Para eso, Mestre deberá disponer por decreto una prórroga del período ordinario de sesiones del Concejo, decisión que ya tomó en años anteriores.

En cuanto a la intervención en el proyecto de la administración electa, los informantes aseguraron que no hay por ahora injerencia alguna.

“Serán ellos los que resuelvan en definitiva”, indicaron desde el equipo de Mestre.

El proyecto, como en parte de los últimos años, será muy diferente del que se termine ejecutando.

Por lo pronto, la pauta de la Municipalidad de Córdoba será diseñada en base a los presupuestos macroeconómicos del proyecto nacional que ingresó al Congreso a mediados de septiembre pasado.

Ese texto incluye una inflación punta a punta de 34 por ciento, dólar promedio de 67 pesos y -a diciembre-, de 75 pesos, y Producto Interno Bruto con una suba de uno por ciento.

Todas esas cifras están hoy en dudas. De hecho, si bien ayer el dólar bajó levemente, se ubica en 63,5 pesos en el segmento minorista.

En cuanto a la inflación, su derrotero es ciertamente difícil de predecir en esta instancia. Sí está claro que la economía caerá en 2020, lejos de una leve suba como prevé el proyecto oficial enviado por Macri.

En todo caso, esas mismas pautas serán las que ordenen el proyecto de Presupuesto que el gobernador Juan Schiaretti enviará a la Legislatura a más tardar el 15 de noviembre próximo.

La fecha será, al fin, casi similar a la que elegirá Mestre para girar el proyecto municipal.

Por lo demás, en la comuna indicaron que no tomarán decisiones que modifiquen de manera drástica la evolución de las iniciativas enviadas en los últimos años.

“Será Llaryora quien defina los principales cambios”, indicaron.

Los cambios que vienen

Respecto a las modificaciones que aplicaría el intendente electo, quizá la más importante se vincule al gasto y particularmente a las partidas en personal. Difícilmente vaya a continuar, al menos de manera plena, la vigencia de la cláusula gatillo, esto es la mejora por inflación de los salarios de los municipales.

Hasta junio inclusive, el costo salarial crecía al 52 por ciento, 12 puntos porcentuales por encima de los ingresos.

Será esa una dura pulseada que deba dar Llaryora a poco de asumir. Seguramente imitará la decisión tomada por Schiaretti en la Provincia de Córdoba que supeditó el gatillo a la evolución de la recaudación, condición que no aplicó Mestre.

Por lo demás, habrá que ver qué postura toma el jefe comunal electo con relación a los costos del servicio de higiene urbana, otro gasto clave en la gestión. También respecto a los eventuales subsidios al transporte urbano para que el boleto del servicio no se ajuste en línea con la inflación.

En todo caso, sobre ese punto habrá que ver qué política aplica el presidente electo Alberto Fernández. Macri resolvió no solventar más los aportes y que sean los municipios y provincias los que neutralicen eventuales subas de tarifas o bien las apliquen por alza de costos.

Todo los números para diseñar un Presupuesto están, más que nunca, en plena evolución. Cualquier dato que busque regir las pautas macro, son hoy sólo pronósticos y proyecciones.

En cuanto a las políticas de ingresos, habrá “ajuste por inflación” en materia tributaria, tanto en el Inmobiliaria como en Automotor. En Comercio e Industria, la mejora en la recaudación llegaría no por suba de alícuotas, sino simplemente, por inflación y mayor facturación.