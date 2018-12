Mestre apuntó contra la Provincia por cautelar afín a “naranjitas”

El jefe comunal consideró que la medida tomada por el fiscal Fenoll es una “intromisión de la Justicia” en un tema que le es ajeno. Vinculó al abogado de los trabajadores con el Gobierno provincial. El tema “calienta” la campaña de cara a las próximas elecciones provinciales

El intendente Ramón Mestre vinculó ayer el conflicto y posterior decisión judicial que favorece a una cooperativa de “naranjitas” respecto a la concesión del estacionamiento medido en la ciudad de Córdoba a cargo de la empresa Movypark, con un trasfondo político en el que aparece el Gobierno provincial como último actor.

El jefe comunal blaqueó así un tema que había sido motivo de disputa la semana pasada luego de que el fiscal de Instrucción Marcelo Fenoll resolvió una medida cautelar a favor de los trabajadores, en detrimento de la concesionaria, en un conjunto de 11 cuadras ubicadas en torno al edificio de Tribunales II y zonas aledañas.

Ya la semana pasada, el subasesor Letrado, Alfredo Sapp, había apuntado contra la determinación del fiscal quien, según indicó, se pronunciaba sobre un tema que excedía el alcance de la Justicia.

Pero ayer, Mestre directamente disparó contra la medida judicial, que emparentó con una acción con trasfondo político.

“Eso es intromisión de la justicia. Yo no creo lógico judicializar la política. En esto ya se han expresado algunos sectores, al vínculo que tiene el abogado demandante con la Provincia”, dijo Mestre, quien se refirió así a la mención que hizo el edil oficialista Lucas Cavallo respecto a Diego Casado, el letrado que llevó adelante la presentación contra Movypark. Cavallo había señalado que Casado era “funcionario y dirigente de Juan Schiaretti”.

Aseguró Mestre sobre la resolución: “El fiscal lleva adelante una acción que es, por lo menos, tirada de los pelos. No puede legislar, no puede tomar decisiones. Acá ha habido una licitación y no puede haber dos servicios de manera paralela”.

El intendente también abonó la hipótesis de una intencionalidad política en la “inacción” de la Policía de la Provincia la semana pasada en la marcha que encabezó un grupo de carreros al Palacio 6 de Julio, que literalemente lo sitió.

En ese marco, el titular del área, Adrián Casatti, había denunciado públicamente que ni la policía ni la Justicia habían actuado para detener la movilización que, conforme el Codigo de Convivencia vigente -indicó el funcionario-, prohíbe la circulación de medios con tracción a sangre en la zona del macrocentro.

En ese sentido, Casatti indicó que hubo una intencionalidad política en la decisión de dejar avanzar a los carreros.

Mestre formuló declaraciones ayer al dejar inaugurado el Parque Educativo Este, en barrio Campo de la Ribera, el cuarto parque de ese tipo en la ciudad, que se desarrolló en conjunto con más de 400 organizaciones sociales, culturales, deportivas, educativas, además de familias y alumnos de las escuelas municipales.

Mestre estuvo acompañado por el diputado nacional Martín Lousteau, por Ricardo Alfonsín (el parque lleva el nombre de “Raúl Alfonsín”) y por el cura Mariano Oberlin.