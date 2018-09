Mercados esperan el anuncio de hoy y especialistas alertan sobre la desconfianza

Analistas financieros y economistas consultados por Comercio y Justicia señalan los principales aspectos que se ponen en juego luego de la renuncia de Luis Caputo al Banco Central y ante el nuevo convenio con el FMI. Escenarios y discusiones a futuro

Por Luz Saint Phat y Cecilia Pozzobon –

Luego de una intensa jornada en la que las noticias en materia económica fueron otra vez protagonistas, los mercados se encuentran expectantes del anuncio que -en principio- se realizará hoy respecto del acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por una ampliación y reestructuración del acuerdo Stand By que se firmó en junio.

Al respecto de los principales aspectos que se deben tener en cuenta luego de la renuncia de Luis Caputo al frente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la asunción en su reemplazo de Guido Sandleris, con relación a los efectos de un inminente convenio con la entidad multilateral de crédito, se refirieron distintos especialistas consultados por Comercio y Justicia.

“En horas de la mañana (de ayer) la noticia cayó muy mal en los mercados. Después se fue calmando un poco la cosa. Yo creo que el inversor está mirando el apoyo político que ha recibido el Gobierno nacional de parte de los gobernadores para el Presupuesto 2019 y el apoyo internacional que recibe con financiamiento y con la renegociación con el FMI. Más que estar atentos a quién está al frente del Banco Central, esperan ver el resultado de la renegociación”, dijo Iván Petrini, presidente de Petrini Valores SA, quien disertó ayer en el marco del Ciclo de Coyuntura de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

“Yo coincido en que la expectativa del mercado está puesta en mañana (por hoy), en el anuncio del acuerdo”, indicó en la misma línea John Walker, director General de Dracma.

Aunque el especialista también advirtió de que “todavía hay mucha desconfianza, no creo que hacia el Presidente, sino hacia el gradualismo -que tenía su lógica porque contaba con un mercado internacional dispuesto a financiarlo-, situación que cambió radicalmente a principio de año con la “Fed” subiendo las tasas, algunos errores del Gobierno al gravar la renta financiera, entre otros”, refirió.

“Para mí, la noticia (de la renuncia de Caputo) no es positiva. Cayó mal y creo que si lo que se pretendía es que hubiera un súperministro, es lo que se está logrando. (Nicolás) Dujovne está concentrando todo. Hay que ver cómo sigue esto y cómo repercute después en la economía real”, indicó enfáticamente por su parte Aníbal Casas, presidente de S&C Inversiones, también integrante del debate que se dio en la Bolsa de Comercio.

Ernesto Mattos, economista e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e integrante del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, dijo en conversación con este medio que, a pesar de la modificación en el BCRA “vale señalar que el eje de la economía como lo viene planteando el Gobierno nacional sigue intacto. Ha habido solamente un cambio de nombre. A futuro tenemos que evaluar cómo viene el acuerdo con el FMI y la política cambiaria que se puede llegar a implementar” y agregó: “Lo que viene a futuro con el tema dólar va a ser muy difícil si no hay medidas al estilo de regulación de compra de dólares para contener la divisa. Y ahí va a estar toda la discusión que va a tener el Banco Central, el ministerio de Economía, el Gobierno y el FMI”.

En tanto, Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano, fue taxativo al opinar que “es un escándalo que en medio de la negociación con el FMI se vaya el presidente del BCRA. Esto no tiene antecedentes -creo- ni nacionales ni internacionales. Solamente podría haber sido superado por el relevo del ministro de Economía como se había insinuado hace dos domingos atrás. Si lo que se pretende con el acuerdo con el fondo es generar confianza en el exterior, la confianza de Argentina hoy está por el piso”.

“En lo inmediato, con la firma del acuerdo con el fondo, es probable que el mercado se tranquilice un poco, pero evidentemente la señal que se ha dado hoy (por ayer) con la salida del presidente del BCRA le quita mucha credibilidad al acuerdo y respecto a la capacidad de la conducción económica para manejar la coyuntura”, puntualizó Beker y evaluó que “en el manual de todo lo que hay que hacer mal nosotros tenemos diez puntos”.

“Hay que prestar atención a lo que realmente se esconde tras este movimiento de piezas en el complicado tablero de ajedrez en el que se ha convertido el entorno económico y financiero de Argentina. El eje del debate actual es la definición del nuevo régimen cambiario del país para los próximos tiempos”, alertó por último el economista Daniel Semyraz, quien en la jornada de hoy realizará una exposición privada sobre el tema en el marco de las Reuniones de Análisis de la Coyuntura Económica (RACE) que desarrolla periódicamente en Córdoba, en la que detallará tres alternativas que se discuten en el escenario actual: la libre flotación del cambio (opción que ha apoyado el FMI en recomendaciones anteriores), la dolarización de la economía (cuestión que había sugerido públicamente Lawrence Kudlow, el principal asesor económico de Donald Trump) y la iniciativa que impulsaba el propio Luis Caputo conocida como crawling-peg (cuando el dólar se utiliza como herramienta para controlar otras variables de la economía).