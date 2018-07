Macri ya ajusta en provincias y Schiaretti pide acabar con fondos discrecionales

La ejecución presupuestaria nacional, a junio, muestra una caída de 5,5% nominal -y también de capital- de las transferencias corrientes. El Gobernador pidió a la Nación que sean las provincias las que ejecuten esas erogaciones. Insistió en que el AMBA se haga cargo de servicios de luz y agua

El ajuste del gasto que la Nación plantea a las provincias para 2019 ya se ejecuta de hecho con recortes que, en el caso de las transferencias corrientes, implicaron una baja nominal de 5,5% al cierre del primer semestre que, en términos reales, implica una sustancial reducción.

En números, la ejecución presupuestaria a junio relevó transferencias corrientes a las provincias por $29.571 millones, con ajustes sustanciales en Desarrollo Social -baja de 37,3% interanual- y en Educación -de 21,8%-. Por el contrario, subieron las de Seguridad Social y de Salud.

Las cifras oficiales también mostraron una baja en las transferencias de capital. Salvo en Energía y Educación, hubo caídas nominales en Transporte, Vivienda y Agua y Alcantarillado, como las principales.

El ajuste ya se percibía claramente en términos de obra pública, área en la que tanto la Provincia como la Municipalidad administrada por Ramón Mestre admiten caída en los giros comprometidos para financiar proyectos con contrapartida de la Nación. El dato cobra fuerza en función del avance de la discusión relativa a los recortes que la Nación exige a las provincias para 2019. En ese marco, ayer, el gobernador Juan Schiaretti volvió a pedir a la Nación que transfiera al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) servicios como la energía eléctrica y el agua, como también el costo de los subsidios al transporte.

Sin embargo, ayer sumó un nuevo elemento: pidió a la administración de Mauricio Macri que termine con las transferencias discrecionales a las provincias y municipios y que directamente gire los fondos para que éstas asuman servicios o prestaciones que de hecho ya están a su cargo.

“Las transferencias no automáticas se dan muchas veces con criterio político, y no como corresponde. Y cuál es el sentido que la Nación tenga presupuestos que se superponen con las provincias, si la Educación está en manos de las provincias, por qué tiene presupuesto para dar la Nación con el criterio arbitrario del Gobierno nacional de turno… en Salud pasa lo mismo… la lógica sería que no haya superposición de funciones, que esos fondos se los pasen a las provincias para que los distribuyan como corresponde, me parece que por ahí hay que avanzar”, dijo el mandatario.

En la misma línea, consideró que “se puede discutir si se bajan esos fondos o no, pero son tres cosas escenciales: equidad en el sacrificio que haya que hacer, que no haya superposición de partidas presupuestarias entre Nación, provincias y municipios que son los que tenemos a nuestro cargo la responsabilidad en Salud, Educación y, tercero, que también acabemos con esto de que se mira el armado político cuando se miran las transferencias no automáticas”, completó.

Schiaretti hizo declaraciones ayer en Santa Fe, donde participó de las actividades de conmemoración del bicentenario de la asunción del brigadier Estanislao López como primer mandatario de esa provincia. En ese marco, el gobernador de Córdoba ofreció una rueda de prensa junto con sus pares de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y de Entre Ríos, Gustavo Bordet.

Schiaretti abrió el juego hablando del federalismo que representaba Estanislao López, señalando que esa postura hoy sigue ciertamente vigente. En ese marco, recordó que las provincias fueron recuperando recursos al señalar que si bien la ley de coparticipación habla de un reparto en partes iguales de los recursos entre Nación y provincias, las diferentes políticas llevaron a que, pocos años atrás, Nación se quedara con 65% de los fondos.

Sin embargo, Schiaretti recordó que a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia que frenó la detracción de fondos que iban a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) en detrimento de las provincias, los Estados federales fueron recuperando participación que de hecho mejoró luego y se fue perfeccionando a partir de diferentes acuerdos fiscales, ya con la administración de Mauricio Macri.

“Ahora se habla de que hay que hacer sacrificio. Lo concreto es que para que el sacrificio se pueda hacer, tiene que ser equilibrado, equitativo. No puede ser que todavía este el subsidio al transporte concentrado en el AMBA”, ejemplificó.

Respecto de las medidas a tomar, el Gobernador reitieró que, en primer lugar, “tenemos que dejar desde el interior de subsidiar a quienes viven en el AMBA. No puede ser que se queden ellos con el subsidio al transporte con más de $60 mil millones”, señaló.

“Eso porque tienen el transporte más barato al menos que la ciudad de Córdoba. El boleto en la ciudad de Córdoba vale 18 pesos (en realidad 17,22 pesos), y la Nación no pone un peso de subsidio como sí pone en el AMBA con la tarjeta SUBE. Los subsidios los tiene que poner el Gobierno provincial y algo el Gobierno municipal, eso no puede ser más”, disparó. En rigor, la Nación sí aporta subsidios al transporte en el interior aunque no en la misma proporción que en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA.

En paralelo, Schiaretti volvió a reiterar que las inequidades también ocurren con el servicio de agua que presta Aysa en AMBA. Y algo similar respecto a Edenor y Edesur con el servicio eléctrico. Luego de reiterar esa postura, sumó el de las transferencias no automáticas.

Que no desbarranque

Por lo demás, el Gobernador justificó la necesidad de avanzar en el equilibrio fiscal y dijo que Córdoba apoyará a la Nación para la gobernabilidad. “La decisión nuestra es apoyar para que el país no se desbarranque, ésta es la posición de Córdoba. Nosotros siempre vamos a apoyar para que el país no se desbarranque, siempre vamos a estar de acuerdo con el equilibrio fiscal que es una de las necesidades de Argentina y uno de los males de Argentina”, aseveró.

“Nosotros siempre estamos dispuestos a hacer el sacrificio necesario para que Argentina entre en el equilibrio fiscal pero, reitero, para poder hacer un sacrificio tiene que ser parejo para todos. Tiene que dejar la Nación de tener fondos superpuestos que los utiliza a su gusto y paladar en relación a las tareas que hacemos provincias y municipios, y las transferencias no automáticas deben acabarse. Es más facil que se nos transfieran los recursos y que las provincias no hagamos cargo”, completó. La postura de Schiaretti avanza un paso más respecto a la posición de Córdoba en el marco del ajuste que, según ya indicó el Gobierno nacional, debería ser de unos $300 mil millones para 2019, de los cuales $100 mil millones deberán salir de los giros de la Nación a las provincias.