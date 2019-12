Macri: “Se ordenaron las bases de la economía”

El presidente Mauricio Macri hizo un balance de su gestión a cinco días de dejar el mando, en un mensaje que se difundió por cadena nacional -la primera de su presidencia-. En una enumeración de acciones que se realizaron durante su gestión, el mandatario consideró que deja un país “mucho mejor” que el de 2015, volvió a criticar al gobierno que lo antecedió y afirmó que durante su gestión no hubo corrupción.

Durante 40 minutos, las palabras de Macri se apoyaron en seis ejes: calidad democrática, el vínculo con el mundo, narcotráfico y seguridad, desarrollo humano, energía e infraestructura y economía.

Entre los logros en el área de economía e infraestructura, mencionó el Indec al que calificó de “creíble” y “profesional” y los avances energéticos. “Aumentamos la producción de gas y conectamos a un país que venía de cortes de luz y sin fuentes de energía renovables”, afirmó.Si bien admitió que quedan déficits económicos, consideró que se establecieron condiciones para que la próxima administración pueda lograr el crecimiento. Al respecto, afirmó que la inflación es más alta, pero “se ordenaron las bases de la economía”. en ese sentido, agregó: “Tenemos un dólar a un precio razonable”.

Expresó que hubo reformas estructurales que no llegaron a tiempo y que el resultado de las elecciones PASO hizo retroceder “varios casilleros” porque generaron “miedo” en la sociedad.

También se refirió a la dinámica entre la Nación y las provincias respecto de los fondos coparticipables.

“Fuimos el gobierno más federal en mucho tiempo, aunque los gobernadores fueran de otro partido. Dejamos un estado en el que las provincias ya no están sometidas a la chequera del gobierno nacional”, sostuvo en otro pasaje de la cadena nacional.

El mandatario saliente, por otra parte, aseguró que no entorpecerá la gestión de Alberto Fernández al que prometió acompañar desde la oposición. Y finalizó su mensaje con la frase: “Hasta pronto”.