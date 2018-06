Macri recibió a Schiaretti con el ajuste como tema central de la agenda

Necesita aval de los mandatarios opositores y el cordobés es clave por su ascendencia sobre sus pares del peronismo. De la reunión sólo participaron ambos y el ministro Frigerio. Los recortes para 2019 implicarían unos $20 mil millones menos para la Provincia, tanto directa como indirectamente, aunque por ahora las simulaciones son poco precisas

El presidente Mauricio Macri recibió ayer al gobernador Juan Schiaretti en lo que constituyó la primera reunión con un mandatario provincial luego del anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El encuentro, que se extendió por 45 minutos, sólo fue difundido por Presidencia y a través de la agencia oficial Télam, que acompañó con foto y texto netamente descriptivos el cónclave. En tanto, el Gobierno provincial ni siquiera dejó constancia del encuentro.

Este dato no es menor. Fue tal el hermetismo de los temas abordados que sólo dejó lugar a múltiples especulaciones. Como fuere, hay datos objetivos que rodean la reunión.

Por lo pronto, que Schiaretti haya sido el primero que desfiló por la Rosada luego del acuerdo con el FMI es de por sí importante. Es conocido el diálogo abierto entre éste y Macri sobre algunos temas de gestión, y también la ascendencia que tiene el mandatario cordobés sobre sus pares del peronismo.

De hecho, fue Schiaretti quien logró destrabar, en su momento, temas claves en el Congreso, el último relativo a cambios en el proyecto de Consenso Fiscal que luego se votó en el Congreso.

En ese marco, la reunión se concretó horas después de conocidos los puntos centrales del acuerdo con el FMI, que incluye un fuerte ajuste en las cuentas públicas para los próximos años pero principalmente para 2019.

En esa línea, será clave lograr consensos básicos con los gobernadores, en función de que los recortes también golpearán las provincias. Y también ver qué ascendencia tienen los mandatarios sobre sus legisladores nacionales a la hora de votar el proyecto de Presupuesto y eventualmente otros anexos para alcanzar esos ajustes.

Sobre este último punto hay dudas sobre la influencia plena de los gobernadores en el Congreso. Días atrás, cuando se votó el “cepo” a la suba de tarifas, los cordobeses enrolados con Schiaretti hicieron caso omiso a las sugerencias de éste y apoyaron el proyecto opositor de frenar las subas -luego vetado por Macri-.

Como fuere y pese al hermetismo oficial -de ambas partes-, trascendió que los temas de agenda fueron precisamente los ajustes inminentes.

En ese contexto, Schiaretti habría insistido en la necesidad de que la Nación transfiera a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en parte al Gran Buenos Aires los servicios que se prestan en esas jurisdicciones, como el de agua a cargo de Aysa, de electricidad por Edenor y Edesur e incluso la prestación de justicia. También, equiparar subsidios al transporte, tema que -en rigor- está planteado en el Consenso Fiscal.

Esa postura ya fue planteada por el mandatario e incluso presentada como proyecto de ley por legisladores cordobeses y de otros distritos.

Schiaretti considera que de esa forma, la Nación podrá reducir en parte el rojo fiscal primario y, paralelamente, dar una señal clara a las provincias de que el esfuerzo será compartido.

Por lo demás, también habría planteado que los recortes no lleguen a, por ejemplo, la cobertura del déficit previsional de las cajas provinciales no transferidas. Córdoba espera que este año la Nación le financie unos 6 mil millones de pesos. Se supone que el gasto previsional no sería ajustado, al menos es el dato que señala la Nación respecto de los recortes planteados a partir del acuerdo con el FMI.

La continuidad de la obra pública y los compromisos asumidos por la Nación en ese aspecto, pero aún no cumplidos, también habrían formado parte de la agenda.

En la misma línea, la presentación judicial que hizo el intendente de la ciudad, Ramón Mestre, acompañado por sus partes radicales y de Cambiemos, respecto de la supuesta distribución inequitativa de la coparticipación por parte de Schiaretti.

Impacto

Por lo demás, sobran las especulaciones y la danza de números sobre los recortes.

La reducción de 2,7% del déficit fiscal primario (como porcentaje del PBI) a 1,3% para el año que viene implicará un ajuste de unos $200.000 millones. De ese total, 42,8% sería por recortes en obra pública, esto es unos $85.000 millones.

Por su parte, el ajuste en subsidios a las tarifas rondaría 28,5%, que en recursos implican $57.000 millones.

En paralelo, las transferencias a las provincias implicarían unos $42 mil millones menos, cifra que representa 21,5% de los gastos a frenar.

Finalmente, el resto llegaría por vía de recortes al sector público nacional relativos al pago de sueldos y discontinuidad de contratos.

Si se hiciere un ejercicio muy rápido e incluso arriesgado, a Córdoba le corresponderían unos $20 mil millones de ese total. En algunos casos, los recortes serían directos -como por ejemplo en la obra pública o las transferencias corrientes-, y en otros indirectos por vía del aumento de tarifas.