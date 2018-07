Macri ratificó ajuste y baja de tributos “distorsivos” a pymes

Asimismo, defendió el acuerdo con el FMI. Consideró que “ajustar el Estado es liberar el resto para que pueda desarrollarse”. Abogó por reducir la dependencia del crédito externo al tiempo que dijo que el fondo “nos quiere ayudar”. Alentó a las pequeñas y medianas empresas a no temerle a la AFIP

El presidente Mauricio Macri ratificó la decisión de avanzar en un fuerte ajuste fiscal que, según consideró, va a “liberar al resto de la Argentina para que pueda desarrollarse”. En forma paralela, defendió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y confirmó que se avanzará en la rebaja de impuestos “distorsivos” a las pymes, a las que instó a “no tenerle miedo a la AFIP” (Administración Federal de Ingresos Públicos). El jefe de Estado participó ayer por la noche del acto por el 164º aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA). En ese marco, mantuvo una “charla informal” en el escenario de la BCBA con su titular, Adelmo Gabbi.

“Ajustar el Estado significa liberar al resto de la Argentina para que pueda desarrollarse y convertirse a futuro en un país exportador”, sostuvo luego de señalar que “hoy prácticamente ningún gobernador discute que tenemos que ir a una reducción del déficit fiscal”. En esa línea, agregó que a esto debe sumarse que “tenemos que reducir la dependencia del crédito externo para sostener un Estado”.

Paralelamente, hizo hincapié en las dificultades que Argentina “arrastra hace años y que todavía no hemos podido solucionar”, entre las que citó, además del rojo fiscal, los impuestos distorsivos y la presión fiscal en general, la falta de incentivo a las exportaciones y la inversión en educación, entre otras.

“No hay discusión de que los argentinos tenemos futuro”, dijo, pero subrayó que “tenemos un sistema financiero muy limitado y pequeño que no permite a las empresas crecer”.

En la conversación con Gabbi, Macri repasó varios temas.

“No lo negamos. Estamos en una tormenta que nos afectó el crédito. Si antes teníamos poco, ahora tenemos menos. Tenemos que restablecer el crédito lo antes posible y en eso está trabajando el Banco Central con el apoyo del fondo, que fue muy importante para que los argentinos demostremos que vamos a cumplir con eso”, dijo.

En cuanto al FMI, dijo que “no es un cuco”. “El fondo es una institución a la que uno acude voluntariamente. Acude porque puede pasar esta situación de los mercados, que consideran que el riesgo de Argentina es mayor de lo que ellos quieren asumir, y los mercados deciden. Son millones de personas que uno no las puede ordenar”. Y remató: “Nosotros fuimos al fondo porque el giro y la duda del mercado requirió que tengamos a alguien que nos apoye. Y el fondo apoyó nuestro plan. Esto de enojarse con el fondo cuando nos quiere ayudar a hacer algo bueno para nosotros… ¿Cómo va a ser malo lograr un equilibrio que nos permita no estar dependiendo de los buenos vientos del mundo?”.

En otro orden, Macri ratificó la baja de impuestos distorsivos para las pymes. Dijo que “hay que perderle miedo a la AFIP porque está en un cambio cultural de ser parte de un equipo, de ayudar. Por eso resolvimos esa locura que si una persona no pagaba, se le embargaban todas las cuentas que tenía y no podía utilizar la plata para pagar. Una cosa totalmente autodestructiva. Hoy la AFIP embarga la cuenta que tiene el dinero suficiente”.

En cuanto al tema tarifas, anticipó que “los generadores de energía y las distribuidoras de gas van a empezar a poder subastar la compra de gas, y van a ofrecer precios cada vez más competitivos”.

En referencia al yacimiento de Vaca Muerta dijo que “está más vivo que nunca, está comenzando a producir un desarrollo que este año ya son 30.000 puestos de trabajo, el año que viene van a ser 50.000 y en cinco años medio millón. Este verano ya vamos a convertirnos en exportadores de gas a Chile y en tres o cuatro años vamos a estar exportando medio millón de barriles de petróleo. Eso son 14.000 millones de dólares. Es una nueva generación de dólares para la Argentina”.

Macri complementó algunas respuestas con parte de los conceptos que había reflejado el miércoles, en el marco de la conferencia de prensa en la Quinta de Olivos.

En tanto, ayer más temprano, respondió preguntas a través de la red social Instagram.