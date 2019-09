Macri llamó a “poner el hombro”, pero en Córdoba las entidades alertan sobre dificultades para pagar el bono

Dirigentes de Fedecom y la Unión Industrial se pronunciaron a favor de que el pago extra, si es obligatorio, sea a cuenta de futuros aumentos se deduzca del pago de impuestos

Las entidades empresarias cordobesas que nuclean a los sectores industriales, comerciales y de servicios manifestaron ayer su preocupación frente a la intención del Gobierno nacional para que se otorgue un bono de cinco mil pesos.

Las negociaciones las encabeza el ministro de Producción y Trabajo Dante Sica con los referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y una porción del empresariado argentino para acordar el pago extra para los trabajadores del sector privado.

Así lo expresó el presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), Marcelo Uribarren, quien en diálogo con Comercio y Justicia consideró que el planteo debería hacerse por sectores. “Hay empresas que, por ejemplo, están cobrando un REPRO (Programa de Recuperación Productiva), porque están teniendo serios problemas para pagar los sueldos mensuales. Por lo tanto, ¿cómo harían esas empresa para pagar un bono extra?”, cuestionó.

El planteo es similar al que hicieron algunas entidades nacionales tales como la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“Muchas pymes están en situación crítica, no han podido terminar de pagar sueldos. La cadena de pagos está muy estirada y, a menos que el bono sea a cuenta de algún impuesto como aportes patronales o a cuenta de futuros aumentos, será difícil de afrontar”, señaló Pedro Cascales, secretario de prensa de la CAME.

Sin embargo, el presidente Mauricio Macri aseguró en Santa Fe, donde estuvo recorriendo obras, que en el Gobierno entienden es un momento para “poner el hombro” e instó a que todos los industriales “hagan su aporte como lo están haciendo todos los argentinos”. Así hizo referencia a las declaraciones de Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA y presidente de COPAL (que agrupa a las empresas alimenticias), quien aseguró que el bono “conspira” contra la subsistencia de las empresas y del empleo.

En tanto, y en el mismo sentido que las entidades nacionales, tanto la UIC como la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) recordaron que, debido a la “difícil coyuntura” económica, el propio Gobierno nacional y la Administración Federal de Ingresos Públicos lanzaron planes de refinanciación de deudas impositivas debido a la imposibilidad que tienen las empresas para pagar los impuestos al día.

“Todo esos inconvenientes que las pymes viven diariamente nos hacen pensar en cómo van a afrontar el pago de un bono extra”, reflexionó Uribarren.

Por su parte, Fedecom recordó que el sector comercial y de servicios de la provincia y el país es uno de los “grandes afectados” en esta crisis económica por la que ya acumula un descenso en su nivel de actividad que suma 18 meses consecutivos.

De igual modo, y según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la actividad fabril acumula hasta julio pasado quince meses de continua contracción.

Pese a ello, ambas entidades locales se manifestaron a favor de que los trabajadores reciban una recomposición. “La idea de que una recomposición es absolutamente necesaria, debido a la incidencia que han tenido la devaluación de la moneda y la inflación”, indicó Fedecom, e incluso reconoció que una medida como esa podría beneficiar a los comerciantes.

Sin embargo, aseguró: “Los empresarios pymes no estamos en condiciones de hacer frente al pago de un bono extra”. Y, al igual que Uribarren, se pronunció a favor de que en caso de que esa medida se establezca, sea el Estado el que permita que se haga efectiva con la deducción en el pago de impuestos.

Emergencia alimentaria

Por otra parte, Macri afirmó que si la oposición quiere “ampliar” el proyecto de emergencia alimentaria tendrá aval del Gobierno, aunque recordó que ese estado de excepción está vigente “desde 2002″. Además, consideró que los gobernadores tienen la “obligación primaria” de asistir a la gente.

Así, al inaugurar un tramo de 800 kilómetros de vías del Belgrano Cargas e Santa Fe, Macri exhortó a “apuntar siempre al futuro, porque el pasado no nos da oportunidad”.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la conducción del interbloque de diputados de Cambiemos acordaron que el oficialismo dará quorum y no trabará el debate en la sesión especial de la Cámara Baja impulsada por la oposición para tratar hoy de aprobar el proyecto que declare la “emergencia alimentaria”.