Macri anunció apertura de China a carne de cerdo local

El presidente Mauricio Macri anunció hoy que China autorizó la importación de carne de cerdo argentina, y dijo que “nos quieren comprar porque confían en nosotros, en la calidad de nuestros productos, y que vamos a cumplir”, durante una visita que realizó a un frigorífico de la localidad bonaerense de Marcos Paz.

En otro orden, el jefe de Estado sostuvo que “hemos ido a resolver aquellos problemas que tenían raíces podridas desde años, y que no nos dejan progresar”, lo cual “muchas veces significa tomar decisiones antipáticas, yo no estoy aquí dispuesto a hipotecar el futuro nuestro y de nuestros hijos con soluciones de corto plazo”.

“Este es el camino, por acá vamos bien, sin atajos, sin mentiras, sin soluciones mágicas, sin parches. Porque esas soluciones mágicas siempre nos llevaron para atrás. Hoy por primera vez en décadas estamos yendo por un futuro inédito porque fuimos a resolver los problemas de raíz, sin engañaros”, señaló.

En paralelo, admitió que “tenemos que enfrentar incertidumbres electorales pero en octubre se van a despejar. Esos que creen que no aprendimos, que vamos a volver atrás, que vamos a buscar un atajo. No. Nosotros hemos aprendido y queremos progresar insertados en el mundo. Ahí vamos a encontrar ese futuro que todos merecemos y queremos”.

El jefe de Estado dijo que “soy el primero en saber que cuesta llegar a fin de mes. Todos los días trabajo para aliviar esta transición Muchas veces eso significan decisiones antipáticas, pero yo no estoy acá para hacer lo que es bueno para mí sino para ustedes y no estoy dispuesto a hipotecar el futuro de ustedes ni de nuestros hijos por hacer cosas de corto plazo”.

Finalmente, Macri aseguró que “hoy tenemos 22 frigoríficos que se abren para exportar a China, Japón, Israel, Estados Unidos y todos los países con los cuales hoy dialogamos y tenemos una relación que se basa en la confianza y en cumplir. Queremos mejorar, sabemos quiénes somos. Tenemos que estar más juntos que nunca, apostando a la buena gente que somos, a la capacidad de hacer cosas buenas y cumplir”, completó el mandatario.