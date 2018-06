Luz y Fuerza inicia paro por tiempo indeterminado y el conflicto suma tensión

El sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba iniciará hoy un paro por tiempo indeterminado luego de cuestionar duramente al Directorio de la EPEC por no avanzar con los reclamos que, entre otros puntos, incluyen la derogación de cuatro resoluciones que limitan las horas extras, los reemplazos y los viáticos.

En paralelo, el martes pasado se publicó en el Boletín Oficial la ley que limita el subsidio al consumo eléctrico de los empleados. Días antes, había quedado oficializada la otra norma que incidía en los trabajadores de la compañía y que eliminaba el fondo compensador para jubilados.

Si bien ambas leyes no hablan específicamente de EPEC, está claro que son un “traje a medida” para esos agentes. Las normas modifican artículos incluidos en el convenio colectivo de trabajo.

El gremio ya anticipó que recurrirá a la justicia para frenar esos cambios.

A esos puntos de por sí conflictivos, se sumó en las últimas horas el desplazamiento de Héctor Tosco, hijo del histórico dirigente gremial Agustín Tosco, quien hasta ahora se desempeñaba en la gerencia de Comunicaciones y Tecnología.

Desde la empresa consideraron que Tosco no se mostraba proclive a la incorporación de la telemedición al tiempo que estimaron que su cargo de delegado gremial era incompatible con su función.

Asimismo y ante las medidas de protesta, particularmente en el personal que toma las lecturas de los medidores, el Directorio de la EPEC anunció que avanzará en la tercerización de ese servicio que podría estar operativo desde la primera semana de julio.

En ese marco, Luis Giovine, presidente de EPEC, confirmó que contratará a terceros para tomar la medición de consumos. “En principio sería exclusivamente en la Ciudad de Córdoba y hasta que podamos regularizar al situación”, aseguró.