“Los prejuicios se derrumban demostrando habilidad y capacidad”

La profesional ocupa un puesto jerárquico en una reconocida empresa cordobesa, en un rubro que es ejercido mayoritariamente por varones. En el Día Internacional de la Mujer, comparte sus apreciaciones respecto de los modelos de gestión y el género

Cecilia Pozzobon cpozzobon@comercioyjusticia.info

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Comercio y Justicia dialogó con Leticia Tolosa, una profesional de vasta trayectoria en un rubro que es ejercido mayoritariamente por varones: el de las finanzas y el mercado de capitales. Es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales y ocupa además un puesto jerárquico, vicepresidente de Petrini Valores SA, agente de liquidación y compensación (ALyC) cordobés con más de 30 años de presencia en el mercado bursátil. Asimismo, es docente de grado en las universidades Nacional de Córdoba (UNC) y Católica de Córdoba (UCC) y directora de la Especialización en Dirección de Finanzas del ICDA de la UCC.

Consultada sobre modelos de gestión y género, Tolosa abogó por la igualdad de oportunidades y remuneraciones ante igualdad de capacidad e idoneidad, y se manifestó entusiasta de una mayor participación de mujeres en el rubro de las finanzas.

-¿Cree que hay diferentes modelos de gestión en las organizaciones o en las empresas del sector financiero, según el género del responsable?

-No creo que la gestión sea diferente pero la impronta y el dinamismo propuestos por mujeres en la gestión sí es diferente. Particularmente en el sector financiero no es diferente a otros rubros. La participación de mujeres en equipos de trabajos no tengo dudas de que mejora los resultados. En el sector financiero y en la gestión de empresas hace falta mayor cantidad de mujeres que integren espacios de decisión.

-¿Cómo se construye un modelo de gestión “femenino”, si considera que es necesario?

-Así como se reclama igualdad de género en las oportunidades, yo creo que cada lugar debe ser ocupado por los más capaces e idóneos. Creo que sería un error exigir la participación sólo de mujeres en distintos medios. Lo que debe reclamarse es igualdad de oportunidades y remuneraciones ante igualdad de capacidad e idoneidad, sean mujeres o varones los que ocupen los puestos.

-¿Cree que aún hay barreras en materia de género en el sector financiero que deben derrumbarse?

-Las barreras se perciben en los resultados porque se ve menor participación, pero no creo que existan barreras como tales. Sí existen en diferentes dirigentes y empresarios algunos prejuicios. Eso hay que derrumbar pero creo que se logra sólo demostrando habilidad y capacidad, no un género determinado. Las propias mujeres somos responsables de esto. La mujeres tenemos más responsabilidades en el hogar en general, cosa que en realidad se puede acordar en la convivencia. Los más jóvenes ya acuerdan muchas cosas que antes se suponía que sólo les correspondían a las mujeres.

-¿Qué acciones concretas considera que se están ejecutando en distintos lugares, como laborales o institucionales, para lograr eso?

-Creo que se están tomando muchas acciones y una de ellas es divulgar el tema. No se hacía antes. Ahora, en distintas instituciones el tema del género ya ha aparecido. Creo que se debe trabajar mucho en educación financiera e inclusión en diversos niveles. Creo que es la temática en general. El año pasado organizamos en Córdoba la Conferencia de Finanzas Internacionales, un trabajo conjunto que realizamos UCC y la UNC, con la Facultad de Ciencias Económicas y las escuelas de negocios de ambas casas de estudio, y la temática fue “Educación Financiera para una sociedad comprometida y responsable”. Creo que la sociedad toda debe ser parte de este involucramiento.