Los costos de las obras viales se dispararon 51% en dos años, antes de la devaluación

Este dato fue confirmado por el titular de Caminos de las Sierras, Jorge Alves, en el marco de una recorrida por las obras de la nueva Circunvalación, que concluirán en marzo de 2019. Por su parte, el ministro Sosa dijo que están garantizados todos los trabajos públicos en marcha

Los costos de las obras viales en cabeza de la empresa Caminos de las Sierras, concesionaria de la Red de Accesos a Córdoba (RAC), registraron una variación de 51% en los últimos 24 meses. El aumento se ubica por debajo de la inflación acumulada en ese período.

Sin embargo, las subas serán sensiblemente superiores cuando termine de incidir de lleno la devaluación del peso, que comenzó a operar a fines de abril y se profundizó en el último mes hasta ubicarse por encima de 28 pesos.

El dato fue confirmado a Comercio y Justicia por el titular de la concesionaria, Jorge Alves, en el marco de una recorrida por las obras de conclusión de avenida Circunvalación, en el arco noroeste, desde la intersección con Spilimbergo y hasta el puente del Piamonte, pasando por el tunel que transita por debajo de avenida Rafael Núñez. De la recorrida también participó el ministro de Obras Públicas y Financiamiento, Ricardo Sosa.

Los funcionarios confirmaron que el plan de trabajos públicos en marcha, particularmente el referido a obras viales ejecutadas por Caminos de las Sierras, avanza sin contratiempos pese a la escacez de fondos, que comienza a sentirse producto del menor flujo de ingresos, ya propio o bien vía emisión de deuda o envíos nacionales.

De hecho, este medio anticipó el martes pasado que, en función de ese escenario, la Provincia había resuelto desactivar -por ahora- la obra de ampliación del Centro Cívico. También había suspendido la construcción de dos acueductos.

“El cierre (del anillo) de Circunvalación tiene un avance de obra de 68% en los seis tramos adjudicados y con una estimación de habilitación final para finales del primer trimestre del año próximo”, explicó Alves.

En los plazos se incluye no sólo el arco noroeste, que ayer fue motivo de la recorrida, sino también el noreste, que incluye el tramo desde El Tropezón hasta la ruta provincial 5, camino a Alta Gracia.

Esa obra, que originalmente fue planteada con un presupuesto de $4.611 millones, luego se acrecentó a $6.700 millones, producto de diferentes agregados no previstos en el proyecto inicial, sumado a algunos ajustes por redeterminación de costos. Actualmente, el valor se ubica en torno a $9.300 millones. Si se cotejare el presupuesto original y el actual, la suba sería de 100%, con valores iniciales a abril de 2016.

De todas formas, aún restan nuevas redeterminaciones de precios conforme valores de insumos clave que subieron por el alza del dólar y que todavía no impactan en el presupuesto ya reconvenido. Así, es muy probable que el costo final de la conclusión Circunvalación supere largamente $10.000 millones, una vez concluido. Los recursos para financiar esa obra surgen en 70% de fondos propios (entre recursos de la recaudación y por emisión de deuda) y el 30% restante deberían llegar de la Nación, pero aún ésta no hizo desembolsos.

“De hecho, en función de las certificaciones de obra ya abonadas, la Nación ya nos debería haber girado 1.600 millones de pesos”, recordó Alves, quien indicó además que se avanza en la construcción de un tercer carril para toda Circunvalación, cuyo costo final será de $1.000 millones. Esa decisión involucra además readecuar 11 puentes y nudos viales ya existentes. Al mismo tiempo, se trabaja en sumar un tercer carril en la autopista Córdoba- Carlos Paz. “Hasta el momento, las obras están avanzadas hasta la intersección de la ruta a Falda del Carmen”, indicó el funcionario aunque la idea es llegar hasta Villa Carlos Paz.

Por lo demás, negó enfáticamente que se estudie sumar nuevas cabinas de peaje para sustentar el costo de las obras en Circunvalación. “Eso está totalmente descartado”, dijo.

Tampoco está en análisis aumentar las tarifas vigentes. “La idea es que acompañen la inflación. El próximo aumento debería darse en enero”, aseguró. Sin embargo, no descartó eventuales revisiones en caso de que la inflación tome una dinámica tal que exija una revisión de tarifas antes de tiempo. Además, recordó que en el último año hubo un aumento del flujo de tránsito en la RAC de 6%, mejora que involucra nuevos ingresos de fondos a la concesionaria.

Autovía de montaña: cruces entre Carrió y Sosa

En relación con otras obras de la red, Alves mencionó el avance en la denominada Variante Costa Azul y nuevo puente sobre el lago San Roque, cuya finalización está prevista para mediados de 2019. Ese proyecto, cuyo costo original era de $1.000 millones, luego se ajustó a $1.400 millones producto de diferentes agregados al original. Hoy, por el alza de costos de la obra pública, se ubica en torno a $2.200 millones.

“Esa obra llega hasta San Roque. Después, el tramo hasta Cosquín de la autovía de montaña prevista está sujeto a la licencia ambiental que nos otorgue la Secretaría de Ambiente”, recordó. En ese marco, confió en que en los próximos días esa repartición se expida respecto al tema. De todas formas, el tema está en pleno debate.

Ayer, a la polémica se sumó la líder de la Coalición Cívica y diputada nacional Elisa Carrió quien, a través de la red social Twitter, cuestionó la obra y consideró que contaminará con uranio “el agua que toman los cordobeses”.

La respuesta no se hizo esperar. El ministro Sosa defendió el proyecto y dijo que “a mí lo que me parece es que lo que hace la doctora Carrió es terrorismo periodístico”, concluyó. Como fuere, ese proyecto llega precedido de una importante controversia producto de que la traza elegida entre San Roque y Cosquín no sólo puede impactar de lleno en un amplio sector de bosque nativo sino que también atraviesa un yacimiento de uranio ubicado en la zona.

Por lo demás, Alves señaló que, más allá de las obras reseñadas, se avanza en otros frentes, por ejemplo el de la variante Juárez Celman y la ruta 9 norte hasta Jesús María, aunque en este último caso a cargo de Vialidad Provincial. Desde allí al norte, hasta la intersección con la ruta nacional 60, la autovía proyectada está a cargo de Vialidad Nacional.

Finalmente, el funcionario también se refirió a los avances de obra en la autopista de la ruta nacional 19, cuyo tramo hasta Río Primero está bajo la órbita de Caminos de las Sierras.

“A diferencia de la dinámica que ha tomado la obra pública en general luego de la caída de la economía, Caminos de las Sierras tiene la decisión de acelerar los trabajos”, concluyó.

En todo caso, esa estrategia estará atada al flujo de fondos que lleguen para avanzar con los trabajos que, por ahora, no parece resentirse.

Segundo anillo

Alves admitió que ya se trabaja en el proyecto para un segundo anillo de Circunvalación. Si bien incipiente y aún no concluido respecto a la futura traza, ya se concretan trabajos en un tramo de seis kilómetros entre la ruta 9 norte y la autovía a Salsipuedes, confirmó el funcionario.