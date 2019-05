Los cinco puntos centrales de la agenda de los industriales para los próximos años

Marcelo Uribarren, presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), delinea la importancia de mejorar la infraestructura y de continuar fortaleciendo el comercio exterior, entre otros aspectos

Por Luz Saint Phat – lsaintphat@comercioyjusticia.info

En un año caracterizado por la retracción de la actividad económica en general -y de la industria en particular, afectada por la baja en el consumo y las altas tasas de interés- poder trazar una mirada a largo plazo resulta fundamental, sobre todo en el marco de las recién realizadas elecciones provinciales y las próximas presidenciales, que se desarrollarán en octubre.

En este contexto, para los industriales locales resultan temas centrales la infraestructura, así como el fortalecimiento del comercio exterior, según lo indicó a Comercio y Justicia Marcelo Uribarren, presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC).

En total, se trata de cinco puntos que conforman la agenda local de desafíos del rubro para los próximos cuatro años, a pesar de la heterogeneidad que existe según las particularidad de cada segmento.

En primer lugar, y en conversación con este medio, Uribarren destacó la necesidad de continuar consolidando las relaciones comerciales con el extranjero de manera eficiente. “Hay algo que está muy afianzado en la provincia de Córdoba y esperemos que se siga apoyando que es la actividad del PRO Córdoba. Es una organización que fomenta las exportaciones y el comercio internacional y lo hace con mucha eficiencia”, dijo el empresario y agregó: “Cuando uno piensa en política pública es necesario destacar que el ProCórdoba cumple un rol que es estratégico”.

Segundo en orden, pero igualmente importante, el dirigente empresarial de los industriales cordobeses señaló la cuestión de la infraestructura. Específicamente, apuntó a la centralidad de mejorar los caminos rurales y de ampliar la red de ferrocarriles, a la vez que destacó las obras de gas natural.

“Hay algo que lo sufre fundamentalmente el campo pero que trae aparejadas otras cuestiones a la industria y es el estado de los caminos rurales, es decir la infraestructura vial. Por ejemplo, se ha hecho la autovía Córdoba-Río Cuarto y se está haciendo la que conecta con San Francisco, pero por ejemplo la ruta 158 que une Santa Fe con San Luis todavía no. Es una ruta internacional que termina uniendo Brasil con Chile”, explicó y aseguró que, de la misma manera, la situación actual de los caminos rurales “no permite que luego de una inundación se saque la producción de los campos”.

Finalmente, sobre este ítem, Uribarren enfatizó en que “el gran problema que tiene Argentina es el costo de la logística, cuestión que se va a tratar de resolver con el tema bitrenes pero para algún tipo determinado de rutas. Algo que realmente es una solución es ampliar el entramado de ferrocarriles que se necesitan”, advirtió.

Por otro lado -en tercero, cuarto y quinto lugares, respectivamente- el titular de la UIC destacó la cuestión del costo de la energía, la ley provincial de medio ambiente y la presión impositiva.

“Es necesario que se eficientice la EPEC para que el costo de la energía sea el que corresponde a nivel local”, sugirió, al tiempo que remarcó: “Otro punto que creemos central son las reglamentaciones sobre la ley de ambiente en la provincia. La normativa es buena pero su aplicación es muy burocrática y genera trabajas en el funcionamiento de las empresas”, precisó.

Finalmente, Uribarren analizó la cuestión impositiva. “La industria tienen alícuota cero pero el comercio, no. Cuando hablamos de insumos industriales hay un aumento de costos que uno para por los insumos que tenemos que son de ese sector. Todo lo que tienda a disminuir la presión impositiva es muy interesante para poder bajar los costos industriales”, afirmó.

COYUNTURA

“Queremos que la economía se estabilice”

Respecto del panorama industrial para lo que resta del año, Uribarren, de la UIC, ratificó que no se esperan mayores cambios en el nivel de actividad, aunque “puede haber una pequeña mejora provocada por la buena cosecha que está produciendo”. También – dijo- “va a haber algo más de dinero en el consumo debido a jubilaciones o nuevos arreglos salariales”. No obstante, esto no “cambiará la pendiente”. “Nos conformamos con que el nivel actividad deje de caer, que llegue a una meseta aunque sea el piso. Queremos que la economía se estabilice para poder llegar a las elecciones lo mejor posible”, concluyó.