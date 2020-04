Los bancos se defienden y afirman su “compromiso” con el financiamiento de la producción

Así lo precisó un comunicado de Abappra, organización que agrupa las entidades

financieras, después de las críticas por las demoras en hacer operativas las líneas de

crédito a tasa de 24%. Hoy reabre la atención al público para operaciones de jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales

Mientras se endurecen la presión del Gobierno nacional y los reclamos del sector privado, los bancos afirmaron que mantienen su “compromiso con el financiamiento a la producción”, según afirmó la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abppra).

Las entidades financieras precisaron que pusieron en marcha “diferentes herramientas y soluciones crediticias”, además de tomar la decisión de disponer de los recursos necesarios para brindar “la mejor atención a los sectores más vulnerables”.

Vale señalar que ayer el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, insistió en la postura oficial respecto a las entidades bancarias. Al respecto, afirmó: “La cancha está bien señalizada y sólo falta que los bancos cumplan su papel”. De esa forma se refirió a la demora de algunas entidades financieras en hacer efectivas las líneas de crédito a una tasa de 24% para que las pymes puedan financiar el pago de sueldos.

“Hace dos semanas el Banco Central generó una rebaja de encajes para financiar a las pymes, con lo que se generó liquidez para el pago de haberes, y para agilizar la operatoria se apeló luego a un fondo público de garantías, el Fogar, y se flexibilizaron requisitos”, detalló Kulfas.

“No vemos esa actitud y les volvemos a pedir, cada vez con más fuerza, porque las pymes necesitan que no se corte la cadena de pagos y que pueda haber financiamiento aun con niveles de producción muy bajos, o sin actividad, y arrancar lo antes posible cuando se normalice la situación”, planteó el ministro en sus declaraciones.

En contraposición a esas afirmaciones, el comunicado de los bancos destacó algunas de las acciones que las instituciones llevan adelante. “Hoy y hasta el martes próximo 12 millones de personas, que incluye a jubilados, pensionados y beneficiarios de los distintos programas o planes de ayuda abonados por la Anses podrán retirar dinero o percibir sus haberes en las 1698 sucursales de nuestras entidades bancarias”, se afirmó.

Por otro lado, la entidad que nuclea a los bancos afirmó que se adoptaron medidas y se aseguraron los recursos humanos necesarios para garantizar la suficiente provisión de fondos en la red de 7.509 cajeros automáticos y la continuidad de la operatoria relacionada con el retiro de efectivo en puntos de extracción extrabancarios

Aun así, en el texto no se advierte una referencia específica a los créditos destinados al sector productivo y promovidos desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que es el principal punto tensión en los últimos días.

Reclamo

Por otra parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) exigió a los bancos autorizar giros en descubierto automáticos para evitar que se rechacen cheques y se corte la cadena de pagos en un contexto de freno de la actividad económica debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Mediante un comunicado, la entidad empresaria advirtió que actualmente la mayoría de las pequeñas y medianas empresas (pymes) no tiene ni liquidez ni ingresos para pagar sus obligaciones cotidianas y aseguró que el rechazo de cheques por parte de las entidades financieras pone en riesgo la actividad de la empresas.

En este sentido, CAME afirmó que el stock de cheques diferidos negociados por las pymes en poder de los bancos asciende a $220.000 millones y que 40% de ese monto vence en abril.

Frente a esta situación, la confederación empresarial pidió a los bancos que actúen con “responsabilidad y sensatez” y autoricen descubiertos automáticos en cuenta corriente para cubrir los cheques de sus clientes, como primera medida de alivio.

Además, propuso que que las tasas por esos descubiertos no superen el 20% anual y que el BCRA adecue las normativas para posibilitar esa operatoria. También solicitó que, de ser necesario, sea el mismo BCRA el que garantice los fondos para que pueda sostenerse la cobertura de cheques.

Por último, CAME hizo un llamado a los bancos para que garanticen rapidez en el otorgamiento de los créditos que autorizó el Gobierno.

“Ante la agonía de las pymes, los bancos no muestran ningún gesto solidario para salvaguardar al sector más importante generador de empleo privado”, señaló el presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán.

“En estos momentos necesitamos apoyo económico, no especulación; si nosotros quebramos el Estado deja de recaudar para poder dar batalla a la pandemia destinando fondos al sistema de salud”, agregó Díaz Beltrán.

Atención

Mientras tanto, las entidades bancarias encargadas del pago a jubilados y asignaciones sociales volverán a abrir hoy sus sucursales en su horario habitual, aunque lo harán con ciertas restricciones y medidas de seguridad e higiene para evitar el contagio del coronavirus.

Sólo se atenderá a personas que no cuenten con su tarjeta de débito o que esté inhabilitada para la extracción de efectivo o realización de otros trámites disponibles vía cajeros automáticos, terminales de autoservicio o canales digitales (home banking, aplicaciones y redes sociales).

La atención se organizará de acuerdo al cronograma de pagos dictaminado por Anses y, con el objetivo de evitar aglomeraciones de personas en las sucursales, cada banco establecerá criterios para mantener el distanciamiento social y preventivo recomendado por el Ministerio de Salud.

Los bancos encargados del pago de jubilados son Nación; Supervielle; Macro; Provincia de Buenos Aires; Piano; Santiago del Estero; Patagonia; Industrial; Ciudad; Santa Fe; Córdoba; Crediccop; Entre Ríos; Columbia; BBVA, Santander; Galicia; San Juan; Tucumán; Del Chaco; Corrientes; La Pampa; Provincia de Neuquén; Comafi; Chubut; La Rioja; Municipal de Rosario; Santa Cruz, HSBC; y Tierra del Fuego.