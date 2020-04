Llaryora también acusa una baja en los ingresos

El intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora, confirmó que la recaudación de la comuna “se desmoronó” en marzo, en línea con los datos de Nación y de la Provincia.

“Los ingresos que tenemos de acuerdo con los últimos datos de esta semana nos demuestran que se han derrumbado por esta situación. Está claro que la prioridad es la salud y la economía la veremos más adelante”, afirmó el mandatario.

“Las municipalidades somos el último orejón del tarro en esta situación, por lo que una vez que podamos superar lo que está pasando urge por parte de quien maneja la economía (por el Gobierno nacional) tomar medidas inmediatas en auxilio de los sectores más afectados por esta crisis”, insistió Llaryora. Por lo demás, el intendente descartó en principio la posibilidad de asistir a las empresas de transporte urbano luego de la advertencia de que no podrán pagar los sueldos.

“Hoy la prioridad es la salud, y entendemos la situación de pymes de transporte pero hay decisiones que ya no dependen de nosotros sino de aquellos que manejan la economía a nivel nacional”. Reiteró.

La situación económico financiera de la Municipalidad de Córdoba es compleja, al igual que la del resto de los distritos del país.

El intendente dijo el martes pasado que también recortará salarios aunque sólo en la planta política y no entre los empleados tanto permanentes como contratados, a diferencia del gobernador Juan Schiaretti.

Con todo, trabaja alternativas para afrontar la falta de liquidez. Por lo pronto, ya emitió una Letra del Tesoro por la que recaudó 466 millones de pesos. Además, prepara la emisión de títulos con los que pagará a quienes certificaron deudas generadas durante la gestión de Ramón Mestre.