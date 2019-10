Lavagna: “Hay que dejar de pensar en ajustes y ver cómo movilizar los recursos existentes”

El candidato a presidente por Consenso Federal consideró que es necesario evitar “un círculo destructivo que no conduce a nada” y que todo lo que hay por hacer debe llevarse a cabo en un contexto de crecimiento económico

El ex ministro de Economía y actual candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, se pronunció en contra de la receta de “ajustes”. Lo hizo en el marco del Ciclo Diálogos Políticos que lleva adelante la Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC), titulado “Claves para la gobernabilidad en Argentina”.

De este modo, quien encabeza la fórmula junto al actual gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se manifestó en desacuerdo con el planteo que desde hace tiempo sostiene la entidad bursátil cordobesa que lidera Manuel Tagle, como el único camino posible para que el país alcance el desarrollo sostenible.

En su análisis acerca de la coyuntura, el economista indicó que “Argentina es un país excepcional en un doble sentido: por la positiva y por la negativa”. Respecto del aspecto positivo, Lavagna aseguró que Argentina “está entre los 20 países mejor dotados de recursos en el mundo”. Con ello se refirió al potencial del agro, la energía, el agua, los recursos humanos y el capital.

Respecto del lado negativo, señaló la manera de administrar esos factores productivos. Así, por ejemplo, aseguró que Argentina “tiene una tasa de actividad inferior al promedio de América Latina”.

“En los últimos ocho años, el país no creció; sin embargo, su población lo hizo en el orden de 9%, por lo tanto, en ese tiempo el país perdió 8% de sus ingresos”, dijo y agregó: “Eso sucedió con dos gobiernos de diferentes corrientes políticas, uno más de corte populista o intervencionista y otro que sólo se basó en la especulación financiera”.

Por otra parte, respecto a la fuga de capitales, mencionó que “han salido 70 mil millones de dólares netos en los últimos cuatro años”.

Por todo ello, Lavagna aseguró que “sobre esto hay que reflexionar cuando se piensa en el futuro, porque en vez de pensar en términos de ajustes hay que ver cómo movilizar recursos existentes”. Y agregó: “No hay que estar obsesionado todo el día con las cuentas. Hablar de crecimiento no es despreocuparse, sino buscar soluciones de otro modo”.

“Hay que volver a poner en marcha la actividad económica. Argentina está estancada desde hace ocho años. Cuando uno recorre el país, ve que hay equipamiento instalado por todos lados tapado con lonas porque no hay trabajo. Entonces hay que ver cómo se pone en funcionamiento esa capacidad ociosa. Eso se hace estimulando el consumo. La mitad de los jóvenes menores de 17 años están en situación de pobreza, y muchos en situación de hambre. Lo que es central, es volver a poner en marcha una economía que lleva muchos años de estancamiento. Poner en marcha la economía y crear trabajo es por donde debe medirse en el mediano plazo el éxito o el fracaso de un gobierno”, explicó.

Sobre las acciones que permitan reactivar la economía del país, los candidatos mencionaron la necesidad de consolidar “una visión macroeconómica que reordene los precios”. Ponderando a los precios como grandes indicadores de las variables económicas, los candidatos delimitaron el rumbo que los consensos nacionales deberían acatar.

En conferencia de prensa

Previo al almuerzo llevado a cabo con empresarios en la BCC, los candidatos realizaron una rueda de prensa en la que Urtubey declaró: “Tenemos una mirada común con respecto a construir un país federal en serio. Se necesita poner a disposición de las fuerzas productivas una Argentina que pueda ir para adelante y salir de este modelo especulativo. Esencialmente, construir un país federal requiere garantizar condiciones de sustentabilidad de funcionamiento en cada una de las provincias. Hay dos fuerzas políticas que obtuvieron mayores votos en las primarias que hasta ahora no tienen mucho para hablar de eso”.

Consultado en torno a la decisión de la Corte que dispuso que la reducción del IVA no puede afectar los fondos de la coparticipación para las provincias, Lavagna expresó: “Es una medida razonable. Son medidas que sugerimos hace muchos meses. Ahora el Gobierno las anuncia a regañadientes, y en realidad, son medidas que tienden a paliar la crisis que generó el Gobierno nacional. No es responsabilidad de las provincias. Quien ha creado el problema es quien tiene que resolverlo. El Gobierno debe financiarlo”.

Continuando en esta línea, Lavagna se refirió a los cuestionamientos acerca del financiamiento de dichas medidas. “En los últimos tiempos han subido 10 puntos las tasas de interés y nadie preguntó si había fondos para pagar eso. Cuando se trata de la gente, no hay fondos. Cuando se trata de pagarle a especuladores financieros, los fondos aparecen. Ponen primero las finanzas antes de la gente, y lo lógico es que en un país con pobreza y hambre primero esté la gente”.

Reunión con el Gobernador

Previo al encuentro con medios locales, Lavagna y Urtubey se reunieron con el gobernador Juan Schiaretti en el panal. “El gobernador es un viejo amigo de ambos, siempre hemos hablado con mucha claridad. Respetamos su postura de manejar el sistema de boleta corta. Hoy la discusión tuvo que ver con cómo percibimos la situación del país que es muy compleja. Fue una reunión con muchas coincidencias”, señaló Lavagna.