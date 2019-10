Las ventas minoristas pymes ya llevan 21 meses de caída y estiman que continuarán sin cambios

Según la evolución registrada mensualmente por la CAME, desde enero de 2018 se observan retracciones interanuales consecutivas. En septiembre, la baja fue de 14,5%, el segundo peor

número del año después de agosto y el tercero más bajo desde el principio del año pasado

La ventas minoristas pymes registraron hasta septiembre pasado 21 meses de retracciones interanuales y la mayoría de los comerciantes no espera grandes cambios en la tendencia, según detalló un nuevo informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En detalle, en el noveno mes del año, la baja fue de 14,5% con relación al mismo período de 2018, registrando el segundo peor desempeño del año luego de agosto pasado y el tercero más bajo desde enero de 2018. Aun así, en la comparación intermensual el alza fue de 2,1%, lo cual mostró algo de estabilización del segmento y del consumo en general luego de pasado el primer impacto del shock devaluatorio post PASO.

No obstante el escenario sumamente negativo que se viene afrontando en los últimos dos años y el clima preelectoral hacia las presidenciales del 27 de este mes, los comerciantes se muestran algo optimistas sobre los resultados que tendrá la celebración del Día de la Madre, debido a los descuentos y las promociones que se están presentando.

Respecto específicamente de septiembre, CAME indicó que “el comercio minorista arrancó firme durante los primeros días del mes, pero el movimiento se fue conteniendo desde la segunda semana.

Las cuotas sin interés ayudaron a sostener la venta, y un tercio de los negocios no aumentó sus precios o lo hizo pero con incrementos menores que 5%”, y agregó que en los primeros nueve meses de este año, el descenso acumulado fue de 12,8% con relación al mismo lapso de 2018.

En términos de perspectivas, 38,7% de los comercios esperan que sus ventas aumenten durante los próximos meses (en agosto el porcentaje era sólo de 27,5%), 44,2% avizora que se mantendrán sin cambios y 17% estima que continuarán cayendo. Mientras tanto, el resto no puede “precisar la tendencia” en el marco de la actual incertidumbre, detalló CAME en el comunicado emitido ayer.

“A pesar del clima electoral que siempre incide negativamente en las ventas por la incertidumbre que genera, los comercios mantienen buenas expectativas para el Día de la Madre”, afirmó el texto en su párrafo final.

El relevamiento para evaluar la evolución interanual de las ventas minoristas del mes se realizó entre el lunes 30 de septiembre y el viernes pasado.

Se cubrió un universo de 1.100 comercios pymes de ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y el interior del país, en los principales rubros que concentran la venta minorista familiar y tanto con modalidad de venta física como online.