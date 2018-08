Las provincias definen el ajuste con la Nación, sin una postura uniforme

Se reúnen mañana con el ministro Frigerio. Antes, por la mañana, buscarán unificar posiciones. La reducción del gasto, pero también una mayor presión fiscal, son algunos de los temas a discutir

Las provincias gobernadas por el peronismo, a las que se suma Santa Fe, buscarán definir mañana los detalles del ajuste que las involucra, en el marco del Presupuesto Nacional 2019, cuando se reúnan con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a pocos días del plazo límite para que el Gobierno presente la pauta ante el Congreso.

Previamente, por la mañana, los ministros de Finanzas de esos distritos se volverán a encontrar en la Casa de Salta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para delinear una postura más uniforme para llevar al encuentro con Frigerio.

Es que las posiciones son muy disímiles, incluso entre los distritos con alguna afinidad política como las provincias que se han reunido de manera periódica desde hace tiempo. Ese grupo incluye, además de Córdoba, a Salta, Entre Ríos La Rioja, Chaco, Formosa, San Juan, Catamarca, Tierra del Fuego, La Pampa y Santa Fe.

De hecho, en las últimas horas y luego de que el Gobierno nacional resolviera por decreto eliminar el denominado “fondo sojero”, hubo posiciones contrapuestas en ese grupo de provincias.

Así, Tucuman dijo que interpondrá una demanda. También otros distritos hablaron de su oposición abierta a esa medida de la administración Macri, no ya con respecto a 2019 sino por la decisión del Gobierno de adelantarla.

Córdoba no mostró en ese sentido una postura belicosa. Lo dejó claro el ministro Osvaldo Giordano quien admitió que la eliminación del fondo sojero era un tema ya hablado y que no generó sorpresa.

Tampoco está clara la postura con respecto al resto de los ajustes. En todo caso, en las últimas horas se conoció que los distritos plantearán que, más que bajar el gasto, se busque achicar el déficit vía ingresos con un alza de la presión impositiva por ejemplo en tributos como Ganancias, Bienes Personales o bien en la valuación de propiedades, por intermedio del impuesto inmobiliario que perciben las provincias.

Se descuenta que también habrá un planteo respecto a la reducción gradual del impuesto a los Ingresos Brutos, incluido en el Acuerdo Fiscal firmado a fines del año pasado entre la Nación y las provincias.

“Está claro que los supuestos macroeconómicos sobre los que se elaboró y firmó este pacto hoy son bien diferentes”, dijo la semana pasada a Comercio y Justicia el ministro Giordano.

Córdoba pretende que, más allá de las diferencias, la reunión con Frigerio sea sólo de las provincias que hasta ahora trabajan en “tándem”.

“Demasiadas diferencias hay como para sumar en esta instancia a todas”, señaló ayer a este medio una fuente del Ejecutivo provincial.

Es que sólo entre las que se juntarán mañana en la Casa de Salta, sobran las diferencias. De hecho, si bien todas las provincias son peronistas (salvo Santa Fe), hay posiciones políticas muy disímiles respecto al Gobierno de Mauricio Macri. En ese marco, Córdoba y Salta surgen como las más dialoguistas frente a posturas más distantes como La Pampa o Tucumán.

Será ese el contexto en el que se desarrollará la reunión de mañana.

Los tiempos apremian. El proyecto de Presupuesto 2019 debe presentarse al Congreso el próximo 15 de septiembre. Si bien se descuenta que será un texto que luego podrá modificarse, también se da por hecho que buena parte de los puntos que planteen las provincias no serán tenidos en cuenta, por ejemplo una suba de impuestos. Al menos de la manera en que se plantea.

Según informó oportunamente el Gobierno nacional, el ajuste para 2019 debería ser de 300 mil millones de pesos.

De este monto, las provincias deberían asumir un ajuste de 100 mil millones de pesos y la Nación el resto. Se trata de partidas que no llegarán a las provincias, por ejemplo los más de 25 mil millones de pesos del denominado fondo sojero. También se mencionan fuertes recortes en los subsidios para el transporte.

En tanto, el ajuste de la Nación también golpeará de manera indirecta a las provincias, específicamente por el lado de obras públicas que ahora no se presupuestarán para el año próximo.

Después de la reunión con los ministros se descuenta que en algún momento el Gobierno busque un acercamiento con los gobernadores. Por ahora, nadie quiere una foto que avale el ajuste.

La administración de Macri necesita el apoyo de los legisladores que representan a las provincias para votar el Presupuesto, ante la falta de votos propios y obligado a lograr cierto consenso para el recorte.

De no lograrlo, igual podría prorrogar el Presupuesto vigente con los ajustes a su medida. El antecedente inmediato no tiene muchos años: Cristina Fernández debió gobernar un año con pauta del año anterior, ante la falta de aval del Congreso.