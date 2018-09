Las negociaciones en Washington, primer paso para el plan de “déficit cero”

Así lo advirtieron analistas económicos, luego de los anuncios del Gobierno nacional efectuados en la jornada de ayer que buscan lograr la nueva y ambiciosa meta para 2019

Por Luz Saint-Phat – lsaintphat@comercioyjusticia.info

El resultado de las negociaciones que se establezcan esta semana con el Fondo Monetario Internacional (FMI) constituyen el primer paso para poder evaluar si las medidas anunciadas ayer por el Gobierno nacional tendrán el efecto esperado por éste, al menos en el corto plazo.

Así lo advirtieron analistas consultados por Comercio y Justicia, luego del discurso pronunciado ayer por el presidente Mauricio Macri y la conferencia de prensa brindada por el ahora ministro de Economía, Nicolás Dujovne.

“La precisión de los anuncios y las medidas de emergencia se van a trasformar en un resultado positivo o no dependiendo de la viabilidad que les vea el Fondo”, aseguró Matías Rajnerman, coordinador de análisis económico de la consultora Ecolatina.

“El Gobierno está usando al FMI como garante de este plan. Si el Fondo presta su acuerdo, probablemente los mercados interpreten que las cuentas están bien hechas”, señaló -por su parte- Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano.

En este contexto, los especialistas también plantearon algunas consideraciones respecto de la posible respuesta del organismo internacional y sobre la factibilidad de que se alcance la ambiciosa meta de “défict cero” que busca la administración Macri para 2019. “Por un lado, eso de tener que renegociar el acuerdo sólo dos o tres meses después de haberlo firmado no es una buena señal. Ahora bien, el apoyo que viene brindando el Fondo da una posibilidad más optimista. Habría que ver qué rol juega, por un lado, la economía, y qué rol juega la política”, explicó Rajnerman.

En una línea similar se pronunció Beker. “A tres meses del acuerdo de junio, el Gobierno demostró que no estaban bien hechos los números. Quiero creer que ahora los van a corregir”, indicó el titular del CENE.

Por su parte, Marcelo Capello -presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral)- adelantó que es muy posible que se acepten “los cambios que se van a introducir en el acuerdo porque, en definitiva, implican adelantar los fondos”. No obstante estas coincidencias, los analistas difirieron sobre sus perspectivas a futuro.

“Bajar el déficit casi tres puntos del PBI en un año en el cual va a haber elecciones y probablemente la economía no crezca o crezca poco, va a ser difícil, con un costo económico y político”, precisó Rajnerman.

Por su parte, Capello indicó que “si las provincias acompañan, si hay un acuerdo político para aprobar el presupuesto (con los nuevos ingresos que se han incluido con esta reforma), si la situación se estabiliza y no sigue subiendo el tipo de cambio y si pasamos a una economía que va a ser recesiva pero que puede tener algún tipo de ancla, creo que es factible llegar al déficit cero primario el año que viene”.

Específicamente, el acuerdo que intentarán lograr Dujovne y el presidente del Banco Central, Luis Caputo, en Washington, con el FMI es el adelanto de parte de los fondos previstos para próximos desembolsos, de manera de asegurar los recursos para 2019, según lo que se había establecido en el acuerdo stand by firmado en junio pasado por US$50 mil millones.