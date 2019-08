Las jubilaciones de Córdoba ya promedian $49.086 pero aún suben bajo la inflación

Subieron para casi 90 mil beneficiarios en julio, en línea con los precios de junio. Sin embargo, no lograron equiparar el alza de precios. Hasta agosto, seguirán indexando por cláusula gatillo. Magistrados, $205 mil promedio. Preocupa atraso en envíos de Anses para cobertura del déficit

La jubilación promedio que pagó la Caja Previsional de la Provincia de Córdoba en julio alcanzó a 49.086 pesos, 46,4 por ciento por encima de la abonada en el mismo mes del año anterior.

El aumento, sin embargo, no logró equiparar a la inflación interanual del período.

Si bien todavía no están los datos de julio, se estima que una vez difundidos, la cifra rondará 53 por ciento. En ese marco, el incremento se situará unos seis puntos porcentuales debajo del índice de precios minoristas.

Con todo, los haberes son ciertamente competitivos con relación al salario medio de la economía argentina y muy por encima de la prestación previsional promedio que paga Anses.

La suba, en todo caso, impactará de lleno en el déficit de la Caja de Córdoba, parte del cual es cubierto por la Nación pero el resto debe ser desembolsado por el Tesoro provincial, hoy ciertamente ocupado en cubrir otros compromisos corrientes. De hecho, los sueldos de los agentes públicos suben en la misma proporción y deben ser atendidos por una recaudación que aumenta muy por debajo de esas mejoras.

De hecho, en julio, la recaudación subió 41,8 por ciento pero con un alza de menos de 30 por ciento de los ingresos propios.

En definitiva, el contexto de incremento por gatillo de salarios de los activos y de las jubilaciones en línea con la inflación, complican sobremanera las cuentas de la Caja y, al fin y al cabo, también de la Provincia.

Por ahora, Anses envía 478 millones de pesos mensuales al organismo previsional de Córdoba como una doceava parte del déficit estimado de 2018.

La Caja reclama unos 8 mil millones de pesos por el año pasado. La auditoría de Anses aún no terminó. La Provincia pide celeridad en ese cálculo. De hecho, el viernes último, una resolución de Anses determinó el definitivo mecanismo de transferencia de información. “Ya no hay excusas”, dijo ayer una fuente del Ejecutivo a Comercio y Justicia.

Si bien Anses ha cumplido de manera regular con los pagos, demora las auditorías de cada año (aún no está concluida la de 2017, pese a que ya se giró el monto supuestamente definitivo), por lo que el remanente que no termina de confirmarse no se envía en tiempo y forma. Y en períodos de alta inflación y salarios y jubilaciones indexadas por precios, toda demora implica un costo financiero que exige a fondo a las ya complicadas cuentas de la Provincia.

Las jubilaciones de julio

El informe de movilidad previsional difundido ayer por la Caja marca la suba de 46,4 por ciento de los haberes hasta alcanzar 49.086 pesos que, según el organismo y comparando con el salario medio (neto de aportes personales) de los activos provinciales, equivale a 115 por ciento de ese salario.

Con la liquidación de julio se actualizaron los haberes de 89.851 beneficios, lo que representa 85,2 por ciento del total de la población cubierta por el sistema previsional provincial.

Los aumentos generaron una expansión del gasto previsional del orden de 175,6 millones de pesos mensuales (3,7 por ciento del gasto previsional mensual).

Los aumentos de julio se originaron en dos fuentes diferentes. Por un lado, la aplicación de la movilidad sobre los haberes previsionales en función de las variaciones en las remuneraciones de los agentes activos y, por otro, el incremento del tope jubilatorio (según Art. 53 de la Ley Previsional 8024).

Entre los aumentos que se originaron por traslado de la pauta salarial definida para los activos, los incrementos otorgados a los ex agentes de 32 sectores de la Administración Pública Provincial generaron una expansión del gasto previsional mensual de 125,3 millones de pesos.

El más importante, por la cantidad de beneficiarios involucrados, fue el sector Docentes, mientras que, por la participación en el incremento del gasto, destacó el sector de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.

En el caso de Docentes, unos 35.683 beneficios recibieron un incremento en su haber bajo la aplicación de un índice de 2,43 por ciento. El gasto previsional se incrementó en 35,9 millones de pesos por mes, con una suba promedio por beneficio superior a los mil pesos. Como resultado de ese aumento, la jubilación media del sector alcanzó 41.820 pesos para julio.

El aumento otorgado al sector de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, por su parte, benefició a unos 1.463 jubilaciones y pensiones, con un aumento promedio de unos 25 mil por beneficio. El índice aplicado (15,56 por ciento) tiene vigencia desde junio de 2019 e implica para la Caja asumir un incremento del gasto mensual de 36,6 millones por ciento. En ese marco, la jubilación media del sector de Magistrados alcanzó en promedio los 205.428 pesos en el mes pasado.

En lo que respecta a Reparticiones Autárquicas, se incrementaron los haberes de los ex empleados de 13 sectores. Por la participación en el incremento del gasto y la cantidad de beneficios con aumento, se destacó el incremento otorgado a los ex agentes del Banco de Córdoba que benefició a 4.386 jubilaciones y pensiones e implicaron un aumento en el gasto mensual de la Caja de 28,3 millones de pesos. El haber medio del sector se incrementó en alrededor de 6.500 pesos, superando los 79.150 pesos en julio último.

En lo relativo a municipios de la Provincia, las actualizaciones de haberes generaron un costo mensual adicional para la Caja de unos 6,4 millones de pesos y alcanzan a unas 3.740 jubilaciones y pensiones.

Tope jubilatorio

Por otra parte, la liquidación de julio incorporó la actualización del tope jubilatorio. Este cambio benefició a 404 jubilaciones y pensiones, generando un aumento en las erogaciones mensuales de la Caja equivalente a aproximadamente 1,3 millónes de pesos mensuales.