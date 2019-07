Las altas tasas de interés generarán un efecto “no deseado” sobre la inversión

Lo indicó un nuevo informe de la consultora Ecolatina, que alertó sobre el “doble filo” de esta herramienta.

Las altas tasas de interés que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tiene previsto mantener al menos hasta fin de año pueden tener “efectos no deseados”, como el desaliento de la inversión productiva, aseguró un informe de la consultora Ecolatina.

Las Letras de Liquidez (Leliq) son la principal herramienta de que dispone la entidad monetaria para cumplir con el compromiso respecto de la base monetaria asumido en el segundo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyas tasas en la actualidad se ubican apenas por debajo de 60%.

Esta tasa responde, entre otras cosas, a que “un alto rendimiento de las colocaciones en pesos desalienta la dolarización de carteras”, algo que “seca la plaza de pesos pero también la inversión”, sostuvo Ecolatina.

En este sentido, “el elevado costo de financiamiento prácticamente descarta cualquier posibilidad de inversión productiva”, remarcaron. Así, actualmente, la mayor rentabilidad de los bancos comerciales está en captar plazos fijos privados para posicionarse en Leliq.

“Los préstamos a empresas crecen sólo a 17% interanual nominal, lo que implica una caída cercana a 25% interanual en términos reales. Como resultado, la inversión pasó de representar 15,6% del PBI en el primer trimestre de 2018 a 13,5% en igual período de 2019”, ejemplificó el informe.

En otro orden, “la irregularidad de la cartera al sector privado trepó de 3,8% en agosto de 2018 a 5,2% en abril de 2019 (último dato disponible) y habría seguido en ascenso en los meses posteriores”, advirtió.

En este contexto, la consultora consideró que “si bien este valor no pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero, representa un pico para la última década, a la par que su acelerado crecimiento refleja una dinámica que enciende señales de alarma”.

“Podemos afirmar que este esquema monetario no es sostenible en el mediano plazo. Si bien es cierto que en este contexto es fundamental estabilizar al tipo de cambio y aportar previsibilidad para frenar la caída de la actividad, no es menos cierto que esta tasa de interés terminará por asfixiar al sistema productivo”, concluyó el informe.

Licitaciones

El Ministerio de Hacienda realizará entre hoy y mañana una nueva licitación de Letes por hasta US$950 millones y de Lecap por hasta $80.000 millones.

La suscripción de las Letes podrá realizarse únicamente en dólares estadounidenses, mientras que la suscripción de las Lecap podrá concretarse tanto en pesos como en dólares, al tipo de cambio del día, precisó la cartera que conduce Nicolás Dujovne en un comunicado

Concretamente, Hacienda procederá a la licitación de Letes con vencimiento 25 de octubre de 2019 (98 días de plazo remanente), Letes con vencimiento 14 de febrero de 2020 (210 días de plazo), Lecap con vencimiento 11 de octubre de 2019 (84 días de plazo) y Lecap con vencimiento 29 de mayo de 2020 (315 días de plazo).

La recepción de ofertas comenzará hoy a las 10 y finalizará mañana a las 15.

Según se informó oficialmente, la licitación se realizará mediante indicación de precio, por sistema holandés de precio único, en la cual habrá un tramo competitivo y uno no competitivo.

Mientras, los aspirantes a “creadores de mercado” podrán participar de la segunda vuelta de Lecap presentando dos ofertas, una por suscripción en pesos y otra por suscripción en dólares estadounidenses. Esta segunda operatoria se realizará por adhesión al precio de corte de la primera vuelta.

Las ofertas adjudicadas en la segunda vuelta tendrán la misma fecha de liquidación que la primera vuelta, y el monto máximo a licitar estará limitado a 15% del total adjudicado de cada Lecap en la primera operatoria.