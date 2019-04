Lagarde advierte a los candidatos presidenciales sobre la “tontería” de modificar el rumbo

Se refirió a la situación de Argentina y evaluó que el “programa realmente funciona”. Por su parte, la Cepal revisó a la baja las proyecciones de crecimiento para toda la región. Nuevas medidas del Gobierno nacional se conocerán el miércoles

En un contexto de preocupación generalizada por la situación de la economía argentina y la continuidad de la recesión, la directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, aseguró ayer que el programa económico argentino “realmente funciona” y afirmó en la misma línea que “la economía está saliendo” de la crisis.

En conferencia de prensa, durante la apertura de la Asamblea de Primavera del FMI y el Banco Mundial (BM) en Washington (Estados Unidos), la funcionaria envió “dos mensajes clave” a Argentina. Por un lado, sostuvo: “Estamos empezando a ver que el programa realmente funciona; nuestra evaluación es que Argentina está en un punto del que se encuentra saliendo” de la crisis.

Por el lado, Lagarde utilizó esta instancia para dirigirse a los futuros candidatos de la campaña presidencial 2019. “Ahora que se ha hecho tanto esfuerzo, en un programa en el que la protección social ha sido siempre una de las prioridades clave, sería una tontería por parte de cualquier candidato darle las espalda al trabajo que se encuentra en curso”, consideró.

Lagarde efectuó estas declaraciones durante la conferencia, donde sostuvo que “la economía global está en un momento delicado” y en plena desaceleración. Al respecto, vale señalar que, el martes último, los pronósticos de la entidad indicaron que el mundo crecerá apenas 3,3% este año.

Por otra parte, respecto de la situación europea la ejecutiva afirmó que el retraso de la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE) evita el “terrible resultado” de un brexit “sin acuerdo” que presionará aún más a la economía mundial. Sin embargo, Lagarde dijo en la rueda de prensa que la falta de acuerdo prolongará la incertidumbre y no resolverá los problemas entre el Reino Unido y la UE.

Para la directora del organismo internacional, el retraso del brexit “probablemente le das tiempo a los agentes económicos para que se preparen mejor para todas las opciones, particularmente los industriales y los trabajadores, para tratar de asegurar su futuro” y agregó: “Un brexit sin acuerdo habría sido un resultado terrible”.

Rebaja

Además de las previsiones del FMI, que muestran una tendencia de contracción en la economía mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) se sumó a los organismos que corrigieron a la baja sus proyecciones.

Según un comunicado de prensa de ayer, la entidad prevé una leve rebaja para el crecimiento promedio de la región que se ubicará en 1,3% al finalizar este año, en comparación con el 1,7% previsto en diciembre de 2018 cuando difundió un balance preliminar.

“La nueva estimación para 2019 está influida por el complejo escenario externo y las dinámicas domésticas que se han venido observando en los países de la región”, precisó el organismo.

En detalle, los principales riesgos son la menor tasa de crecimiento global, el bajo dinamismo del comercio internacional, las condiciones financieras que enfrentan las economías emergentes y la tensión comercial entre Estados Unidos y China.

“Finalmente, están los habituales riesgos geopolíticos, a los que se agregan las incertidumbres todavía vigentes respecto de ciertos procesos con importancia no sólo geopolítica sino también económica a nivel global, como el Brexit”, agregó la Cepal.

MARCOS PEÑA

Se esperan anuncios para la semana que viene

Integrantes de distintas carteras del Gobierno nacional realizaron esta semana un conjunto de reuniones y, específicamente ayer, autoridades nacionales mantuvieron un encuentro con algunos gobernadores. En estas instancias, se trataron posibles medidas que permitirán “aliviar la presión de la inflación y la situación económica”, según detalló en una conferencia de prensa el jefe de Gabinete, Marcos Peña, efectuada en la tarde de ayer.

A pesar de las preguntas insistentes de los periodistas, el funcionario no dio a conocer detalles sobre las disposiciones que se implementarán y sólo explicó que se viene “trabajando hace varias semanas en torno a las preocupaciones compartidas” y que el “miércoles próximo el Presidente Macri hará anuncios”, precisando que no se tratará de un “plan sino de medidas”.

Además, Peña se refirió a las declaraciones que Christine Lagarde realizó desde Washington y dijo que organismo “alerta que cumplamos con el compromiso de equilibrio fiscal”. También enfatizó en que el plan implementado fue “propuesto por Argentina para resolver los problemas de los argentinos” y aseveró: “Creemos que la lógica de echar culpas afuera sobre problemas que son nuestros no le ha servido mucho” al país.