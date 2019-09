Lacunza presenta el proyecto de Presupuesto 2020 en Diputados

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, presentará hoy en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Presupuesto para 2020, que contempla un crecimiento del PBI de uno por ciento, una inflación en torno a 34% y un dólar promedio de 67 pesos.

La iniciativa, que estima los gastos y recursos para el próximo año, no tendrá la propuesta de reprogramación de la deuda ya que aún no fue aprobada por el Congreso Nacional, según trascendió a la prensa.

Específicamente, la presentación será a las 15 de hoy en una reunión que la comisión de Presupuesto efectuará en el salón Delia Parodi del Congreso Nacional.

El encuentro será encabezado por el presidente de la comisión, el macrista Luciano Laspina, y contará con la presencia del titular de la cámara, Emilio Monzó, y diputados del oficialismo y la oposición.

De todos modos, la iniciativa no se tratará al menos hasta el 28 de octubre, ya que se aguardará el resultado de las elecciones, debido a que lo tendrá que aplicar la próxima administración nacional.