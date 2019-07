La Provincia recorta subsidios, Fetap ajusta salarios y se complican los interurbanos

Los empresarios hicieron una presentación ante el Ministerio de Trabajo. Dicen que no podrán afrontar el pago de haberes porque el Gobierno de Córdoba congeló montos de boletos subsidiados y también ajustó los subsidios acordados. La medida se extiende a los urbanos

Las empresas del transporte interurbano de la provincia de Córdoba no abonarán hoy la totalidad de los sueldos a los choferes nucleados en Aoita, luego de denunciar que el Gobierno provincial congeló los aportes de los boletos subsidiados al tiempo que también ajustó los subsidios pagados hasta ahora.

El ajuste también llega al transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba.

En ese marco, el gremio prevé aplicar de manera inminente medidas de fuerza, lo que afectaría el servicio.

La situación eclosionó ayer en el marco de un panorama que ya venía complicado producto básicamente de la falta de fondos y de la suba de costos.

Días atrás, Comercio y Justicia indicó que el Gobierno provincial analizaba diferentes alternativas para recortar el gasto ante la drástica caída del ahorro corriente que ponía en riesgo las cuentas públicas. Uno de esos programas era el vinculado a los boletos subsidiados.

Ayer, Fetap, la federación que nuclea a los empresarios del transporte de pasajeros, envió una nota al Ministerio de Trabajo de la Provincia, en la que comunicó que no abonará la totalidad de los sueldos a los choferes del interurbano, conforme el aumento salarial acordado días atrás con Aoita.

En la misiva firmada por el titular de la entidad, Enzo Noriega, y el secretario César Suárez, la federación hace referencia a que la situación es producto de la decisión del “Estado provincial de congelar el valor de los programas sociales a los valores anteriores al incremento tarifario”. Esa situación, según considera la entidad, “rompe” el equilibrio económico financiero logrado a los fines de acordar el pago del aumento a los trabajadores.

En ese marco, Fetap asegura que la Provincia no sólo congelará esos programas sino que “tampoco abonará en su totalidad los subsidios provinciales y nacionales, escenario éste que agrava el cuadro de situación y pone en riesgo inmediato que las empresas no puedan hacer frente a la totalidad de los salarios de junio”.

El panorama es ciertamente sombrío y requiere de una solución de fondo que, por ahora, no aparece.

Por lo pronto, anoche, el vicepresidente de Fetap y referente de la empresa Coniferal, Gustavo Mira, dijo a este medio que las prestatarias del servicio urbano de la ciudad de Córdoba habían pagado la totalidad de los sueldos, por lo que no debería haber problemas con el servicio en capital.

Sin embargo, admitió que también hubo recortes y que las empresas debieron girar en descubierto para poder atender los pagos en tiempo y forma.

Allí también está latente un problema de cortísimo plazo.

Por su parte, Noriega dijo a este medio que la situación es límite.

Hoy no abonarán la suba de 7,5 por ciento acordada oportunamente con el gremio pero, en algunos casos, habrá empresas que ni siquiera abonarán el sueldo con la escala vieja.

El pago de subsidios y la suba de costos entre otros motivos por el alza de salarios es un tema complejo que quedó en evidencia en las últimas horas en el marco de la discusión paritaria con UTA para acordar salarios con el interior.

De hecho, este medio publicó días atrás que, si las empresas del urbano de Córdoba tenían que pagar conforme el planteo del gremio, el boleto debería subir a 35 pesos.

Por ahora nadie quiere poner los fondos necesarios para afrontar esa paritaria por lo que, ante la falta de acuerdo, el Ministerio de Trabajo de la Nación dispuso el miércoles extender las negociaciones hasta el jueves próximo. Gremio y empresas acordaron una conciliación voluntaria luego que el miércoles venciera la prórroga de la conciliación obligatoria.

En tanto, de no haber acuerdo, UTA ya dispuso un paro para el viernes 12 de julio próximo.

El punto es que el gremio de los choferes urbanos ya logró un acuerdo salarial para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del mismo tenor del que pretende UTA para el interior. Sin embargo, ese costo extra será solventado por el Gobierno nacional.

Los distritos del interior, entre ellos Córdoba capital, pretenden que la Nación tome igual postura para esas jurisdicciones.

El Acuerdo Fiscal firmado oportunamente entre la Nación y las provincias dispuso, entre otros puntos, que serían los distritos federales, “en función de sus posibilidades”, los que se harían cargo de los subsidios que la Nación dejó de pagar desde este año, entre ellos al transporte.

Pero fue el propio Gobierno nacional el que violentó ese acuerdo al cubrir los mayores costos en el AMBA y no hacerlo en el interior, situación que puso en un punto límite a los concedentes, entre ellos a Córdoba.

Por lo demás, tampoco hay margen para un nuevo aumento de tarifas, al menos del tenor que implicaría trasladar los costos salariales al boleto. Tampoco la Municipalidad de Córdoba ni la Provincia tienen resto para cubrir con subsidios esos costos extra.

En ese marco, las próximas horas serán claves para dirimir cómo se soluciona un conflicto que tiene como fondo el costo de servicios elementales y cuya discusión se produce en pleno proceso previo a elecciones para definir el próximo Gobierno nacional.

Suben los taxis

La tarifa de taxis y remises subirá cerca de 21 por ciento luego que el Concejo Deliberante aprobara ayer sobre tablas un ajuste en los valores, a pedido de los permisionarios.

La suba regirá desde la semana próxima.

La bajada de bandera del taxi subirá a 48,63 pesos y la del remis a 49,35 y cada ficha costará 2,43 y 2,37 pesos, respectivamente, según el cálculo de costos que aprobó el cuerpo deliberativo.

El concejal Lucas Balián, presidente del bloque de Juntos por Córdoba, dijo que el cálculo se hizo “estrictamente en base a la inflación acumulada y a la fórmula polinómica”, que establece las actualizaciones tarifarias.